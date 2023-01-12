خدمات صحية متميزة تم تقديمها بفعالية عالية للمشجعين والزوار في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022
استيعاب وتلبية جميع طلبات الرعاية الصحية التي تم استقبالها خلال البطولة
خدمات صحية متميزة تم تقديمها بفعالية عالية للمشجعين والزوار في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022
أكد مسؤولو الخدمات الطبية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 التي استضافتها دولة قطر في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الماضي أنه قد تم تنفيذ خطة توفير الخدمات الطبية خلال فترة المونديال بنجاح ملحوظ ، كما تم استيعاب وتلبية جميع طلبات الرعاية الصحية التي تم استقبالها خلال البطولة.
وأكد المسؤولون أن البنية التحتية للقطاع الصحي ساهمت في توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة للزوار والمشجعين، حيث كانت اهم الركائز التي تضمنتها استراتيجية الرعاية الصحية في البطولة هي تمكين الوصول السهل للخدمات الصحية وقد تم ذلك من خلال 100 عيادة طبية في الملاعب ومناطق المشجعين ومواقع الاقامة الرئيسية، اضافة الى مشاركة 2200 موظف طبي عملوا في مختلف المناطق والفعاليات في البطولة وقدموا مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية للجميع.
كما توفرت في البطولة مجموعة واسعة من الخدمات داخل كل من الملاعب في أيام المباريات، وشمل ذلك ما يصل إلى 13 عيادة طبية منتشرة حول كل ملعب، وفرق طبية وسيارات إسعاف مخصصة للاعبين وخدمات الطوارئ تضم 31 فريقًا طبيًا متنقلًا، و8 سيارات إسعاف لكل ملعب. وقد حافظت خدمة الاسعاف اثناء بطولة كأس العالم على تميزها من خلال زمن الوصول بعد تلقي طلب الخدمة خلال 8 دقائق.
قال السيد علي عبدالله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة ومسؤول الاتصال بين القطاع الصحي واللجنة العُليا للمشاريع والإرث: “إن هذا النجاح الكبير في استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية للجماهير والمواطنين والمُقيمين يرجع إلى التخطيط المسبق والإعداد الجيد للبطولة، إلى جانب الخبرات الكبيرة التي اكتسبها القطاع الصحي في إدارة الخدمات الطبية أثناء الفعاليات الرياضية الكبرى الأخرى التي استضافتها قطر على مدار الأعوام القليلة الماضية، انطلاقًا من بطولة كأس العالم لكرة اليد في 2015، مرورًا ببطولة العالم للأندية في 2019، وبطولة العالم لألعاب القوى في 2019 ، وصولًا إلى بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021”.
وأضاف قائلاً: “لقد ساعدت الاستراتيجية التي اتبعها النظام الصحي في قطر لإدارة الخدمات الصحية أثناء بطولة كأس العالم في الوصول إلى الخدمة الطبية بأسرع وقت مما كان له تأثير طيب في نفوس الجمهور الذي أشاد بمستوى الرعاية والخدمة الطبية ، ولم تكن الجماهير بحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة أو التوجه إلى المُستشفيات لطلب العلاج من الأعراض البسيطة، وفي حال كان الأمر يستدعي ذلك يتم نقل أي مريض للمستشفى بسيارة الإسعاف. لقد تم تخصيص أربعة مستشفيات لخدمة جماهير كأس العالم ممن يعانون من حالات مرضية طارئة غير مهددة للحياة، وهي مستشفيات عائشة بنت حمد العطية، والوكرة، وحمد العام، وحزم مبيريك، وهو ما ساهم أيضًا في تقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة للجماهير من دون تأثر الخدمات الاعتيادية المُقدمة للمواطنين والمُقيمين”.
بدوره أكد الدكتور يوسف المسلماني، المتحدث باسم قطاع الرعاية الصحية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن الخطة الطبية التي تم اعتمادها لتقديم الخدمات خلال البطولة كانت ناجحة جدًا حيث تمكن القطاع الصحي من استيعاب الطلب المتزايد على الرعاية الصحية، مع عدم تأثر الخدمات الروتينية اليومية التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين في دولة قطر.
وقال الدكتور المسلماني : ”في السنوات العشر الأخيرة شهدت البنية التحتية للقطاع الصحي تطورًا كبيرًا مع بناء حوالى 10 مستشفيات جديدة، و16 مركزًا صحيًا، لتنضم إلى المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة قبل ذلك. كما خصص القطاع الصحي في بطولة كأس العالم 100 عيادة جديدة حول الملاعب الثمانية، التي احتضنت مباريات البطولة ، وفي مناطق تواجد المشجعين، وكذلك في المناطق التي يقيم فيها المشجعون.”
وأوضح الدكتور المسلماني أن العيادات الطبية الـ 100 التي تم تخصيصها لبطولة كأس العالم كانت تستقبل بمعدل 1000 شخص يوميًا يعانون من حالات بسيطة ومتوسطة، مثل: الزكام، أو صداع الرأس، أو الكحة، ويتم تحويل نسبة قليلة منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والمغادرة في الوقت نفسه، في حين ربما كان مريض إلى اثنين يحتاج إلى المكوث في المستشفى للمراقبة، وهو معدل طبيعي ومناسب جدًا في مثل هذه الفعاليات الكبرى.
حول خدمات الاسعاف ودورها المهم خلال البطولة، قال السيد صالح المقارح المري القائد الميداني لخدمة الإسعاف في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022: “تم تزويد جميع ملاعب المونديال بسيارات إسعاف، إلى جانب توفير سيارات إسعاف في مناطق المشجعين، وفي مختلف مناطق البلاد، ورغم ذلك لم يتأثر زمن وصول سيارة الإسعاف إلى أي شخص خلال البطولة، وحافظت الخدمة على تميزها المسجل مسبقًا، وهو 8 دقائق للوصول بعد تلقي طلب الخدمة على الرقم 999”.
وأوضح السيد صالح المقارح، أنه تم إلى جانب ذلك توفير مسعفين متجولين بين الحشود، وفي مناطق الفعاليات وخدمات طارئة أخرى تضم مسعفين أيضًا لديهم أجهزة إنعاش رئوي، وغيرها من متطلبات الإسعافات الأولية.