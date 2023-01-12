استيعاب‭ ‬وتلبية‭ ‬جميع‭ ‬طلبات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استقبالها‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬

خدمات‭ ‬صحية‭ ‬متميزة‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬بفعالية‭ ‬عالية‭ ‬للمشجعين‭ ‬والزوار‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬فيفا‭ ‬قطر ‭ ‬2022

أكد‭ ‬مسؤولو‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬فيفا‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬وحتى‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المونديال‭ ‬بنجاح‭ ‬ملحوظ‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استيعاب‭ ‬وتلبية‭ ‬جميع‭ ‬طلبات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استقبالها‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭.‬

وأكد‭ ‬المسؤولون‭ ‬أن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للزوار‭ ‬والمشجعين،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬اهم‭ ‬الركائز‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬استراتيجية‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هي‭ ‬تمكين‭ ‬الوصول‭ ‬السهل‭ ‬للخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬100‭ ‬عيادة‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬ومناطق‭ ‬المشجعين‭ ‬ومواقع‭ ‬الاقامة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬مشاركة‭ ‬2200‭ ‬موظف‭ ‬طبي‭ ‬عملوا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬والفعاليات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وقدموا‭ ‬مجموعة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للجميع‭.‬

كما‭ ‬توفرت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬داخل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬المباريات،‭ ‬وشمل‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬عيادة‭ ‬طبية‭ ‬منتشرة‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬ملعب،‭ ‬وفرق‭ ‬طبية‭ ‬وسيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬مخصصة‭ ‬للاعبين‭ ‬وخدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬تضم‭ ‬31‭ ‬فريقًا‭ ‬طبيًا‭ ‬متنقلًا،‭ ‬و8‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬لكل‭ ‬ملعب‭. ‬وقد‭ ‬حافظت‭ ‬خدمة‭ ‬الاسعاف‭ ‬اثناء‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬تميزها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زمن‭ ‬الوصول‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬طلب‭ ‬الخدمة‭ ‬خلال‭ ‬8‭ ‬دقائق‭.‬

قال‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬الخاطر،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الاتصال‭ ‬العليا‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬ومسؤول‭ ‬الاتصال‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬واللجنة‭ ‬العُليا‭ ‬للمشاريع‭ ‬والإرث‭: ‬“إن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬استيعاب‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للجماهير‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمُقيمين‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬التخطيط‭ ‬المسبق‭ ‬والإعداد‭ ‬الجيد‭ ‬للبطولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬أثناء‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأعوام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬مرورًا‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬وبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العرب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2021”‭. ‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬“لقد‭ ‬ساعدت‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬اتبعها‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لإدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬أثناء‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمة‭ ‬الطبية‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬طيب‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬بمستوى‭ ‬الرعاية‭ ‬والخدمة‭ ‬الطبية‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬الجماهير‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التنقل‭ ‬لمسافات‭ ‬طويلة‭ ‬أو‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬المُستشفيات‭ ‬لطلب‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬البسيطة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يستدعي‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬مريض‭ ‬للمستشفى‭ ‬بسيارة‭ ‬الإسعاف‭. ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬أربعة‭ ‬مستشفيات‭ ‬لخدمة‭ ‬جماهير‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ممن‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬مرضية‭ ‬طارئة‭ ‬غير‭ ‬مهددة‭ ‬للحياة،‭ ‬وهي‭ ‬مستشفيات‭ ‬عائشة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬العطية،‭ ‬والوكرة،‭ ‬وحمد‭ ‬العام،‭ ‬وحزم‭ ‬مبيريك،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬وصحية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للجماهير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأثر‭ ‬الخدمات‭ ‬الاعتيادية‭ ‬المُقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمُقيمين”‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬المسلماني،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬FIFA‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬كانت‭ ‬ناجحة‭ ‬جدًا‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬استيعاب‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬تأثر‭ ‬الخدمات‭ ‬الروتينية‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭. ‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬المسلماني‭ : ‬”في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬شهدت‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬تطورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬مع‭ ‬بناء‭ ‬حوالى‭ ‬10‭ ‬مستشفيات‭ ‬جديدة،‭ ‬و16‭ ‬مركزًا‭ ‬صحيًا،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬الموجودة‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭. ‬كما‭ ‬خصص‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬100‭ ‬عيادة‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬الملاعب‭ ‬الثمانية،‭ ‬التي‭ ‬احتضنت‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬مناطق‭ ‬تواجد‭ ‬المشجعين،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬المشجعون‭.‬”

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬المسلماني‭ ‬أن‭ ‬العيادات‭ ‬الطبية‭ ‬الـ‭ ‬100‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬كانت‭ ‬تستقبل‭ ‬بمعدل‭ ‬1000‭ ‬شخص‭ ‬يوميًا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬بسيطة‭ ‬ومتوسطة،‭ ‬مثل‭: ‬الزكام،‭ ‬أو‭ ‬صداع‭ ‬الرأس،‭ ‬أو‭ ‬الكحة،‭ ‬ويتم‭ ‬تحويل‭ ‬نسبة‭ ‬قليلة‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬والمغادرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬مريض‭ ‬إلى‭ ‬اثنين‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المكوث‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬للمراقبة،‭ ‬وهو‭ ‬معدل‭ ‬طبيعي‭ ‬ومناسب‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭.‬

حول‭ ‬خدمات‭ ‬الاسعاف‭ ‬ودورها‭ ‬المهم‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬صالح‭ ‬المقارح‭ ‬المري‭ ‬القائد‭ ‬الميداني‭ ‬لخدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬FIFA‭ ‬قطر‭ ‬2022‭: ‬“تم‭ ‬تزويد‭ ‬جميع‭ ‬ملاعب‭ ‬المونديال‭ ‬بسيارات‭ ‬إسعاف،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشجعين،‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البلاد،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬زمن‭ ‬وصول‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬وحافظت‭ ‬الخدمة‭ ‬على‭ ‬تميزها‭ ‬المسجل‭ ‬مسبقًا،‭ ‬وهو‭ ‬8‭ ‬دقائق‭ ‬للوصول‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬طلب‭ ‬الخدمة‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬999”‭.‬

وأوضح‭ ‬السيد‭ ‬صالح‭ ‬المقارح،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬توفير‭ ‬مسعفين‭ ‬متجولين‭ ‬بين‭ ‬الحشود،‭ ‬وفي‭ ‬مناطق‭ ‬الفعاليات‭ ‬وخدمات‭ ‬طارئة‭ ‬أخرى‭ ‬تضم‭ ‬مسعفين‭ ‬أيضًا‭ ‬لديهم‭ ‬أجهزة‭ ‬إنعاش‭ ‬رئوي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭. ‬