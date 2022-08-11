ضمن فعاليات منتدى التعاون لأوراكل سيرنر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2022

خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية تفوز بجائزة أوراكل سيرنر للإنجاز والابتكار المرموقة

حصلت خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية على جائزة أوراكل سيرنر “الإنجاز في تجربة المستخدم” وذلك ، خلال حفل توزيع الجوائز في منتدى التعاون لأوراكل سيرنر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي أقيم مؤخراً في “دبي”.

تم منح خدمات الصحة النفسية هذه الجائزة –مناصفةً– عن مشروع “تطبيق برنامج الصحة السلوكية باستخدام أول مجموعة بيانات إكلينيكية أساسية للصحة السلوكية في الشرق الأوسط” والذي ركز على التوثيق المتخصص لبيانات مرضى الصحة النفسية مع التركيز بشكل أساسي على سرية بيانات المرضى. وقد تسلم الجائزة نيابة عن مؤسسة حمد الطبية الدكتور رائد عمرو، مساعد المدير التنفيذي لخدمات الصحة النفسية بالمؤسسة، وقال: “تصنف سجلات الصحة النفسية ضمن المعلومات الصحية المحمية بشكل عام، وبالتالي حرصنا على تعزيز عملية تسجيل بيانات المرضى في نظام يتسم بالكفاءة والأمان”.

وأضاف الدكتور رائد قائلاً: “قمنا بالتعاون مع فريق أوراكل سيرنر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصحية بمؤسسة حمد الطبية لإنشاء مجموعة بيانات أساسية، وكان هذا بمثابة تغيير إيجابي مهم جداً وخاصةً بالنسبة لكوادر التمريض؛ حيث يساعد ذلك في تقليل مقدار الوقت الذي يقضونه في توثيق البيانات ما يؤدي إلى إتاحة مزيد من الوقت لهم مع المرضى. يمثّل التعاون بين الفرق متعددة التخصصات عاملاً حاسماً للنجاح في تطوير حلول عملية للتحديات المختلفة، ونحن سعداء بمدى جودة عمل فريق أوراكل سيرنر مع فرقنا في مؤسسة حمد الطبية لتطوير هذا الحل التقني”.

وكانت أوراكل سيرنر، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا الرعاية الصحية ومقرها في الولايات المتحدة، قد أقامت النسخة التاسعة من حفلها السنوي لجوائز الإنجاز والابتكار بهدف تكريم عملائها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على ابتكاراتهم الأكثر فائدة في مجال الرعاية الصحية في أربع فئات، هي: تجربة المستخدم، تجربة المريض، النتائج المالية، والنتائج الصحية. ويتم منح هذه الجوائز لتكريم العملاء الذين ساهموا بشكل فعال في تعزيز القيمة بمؤسساتهم وتحقيق نتائج متميزة للمرضى وتطوير برامج رعاية صحية مبتكرة من خلال تكنولوجيا المعلومات الصحية ودعم منتجات وخدمات أوراكل سيرنر. وقد تم الإعلان عن أفضل ثلاثة مرشحين في القائمة المختصرة والفائز عن كل فئة من جوائز أوراكل سيرنر خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم خلال منتدى التعاون لأوراكل سيرنر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي أقيم في دبي.

بدوره قال السيد علاء عادل، نائب الرئيس والمدير العام في سيرنر انترناشيونال: “لم تعرقل التحديات التي واجهتها صناعة الرعاية الصحية على مدار العامين الماضيين في ظل تفشي جائحة كوفيد– 19 الإنجازات البارزة والتقدم الملحوظ الذي حققته المؤسسات المتعاونة معنا للعاملين بها ومجتمعاتها. وتعتبر جودة المشاريع المشاركة في جوائز الإنجاز والابتكار لعام 2022 استثنائية بالفعل وشهادة حقيقية على العمل الدؤوب من قِبل القيادات وفرق الرعاية الصحية وموظفي تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في الارتقاء بتجربة الرعاية الصحية في دولهم. ونتطلع إلى مواصلة دعم مسيرة النهوض بالرعاية الصحية جنباً إلى جنب مع عملائنا”.

يُعد منتدى أوراكل سيرنر السنوي للتعاون بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حدثاً مهماً لتبادل الخبرات والمعرفة بين عملاء أوراكل سيرنر من قيادات مؤسسات الرعاية الصحية والأطباء والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. وقد حضر فعاليات المنتدى هذا العام أكثر من 170 شخص من كبار ممثلي مؤسسات الرعاية الصحية والمستشفيات.