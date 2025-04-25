خدمات الرعاية الصحية المنزلية بحمد الطبية تحصل على أعلى مستويات الاعتماد في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد للمرة الثانية

حصلت خدمات الرعاية المنزلية التابعة لمؤسسة حمد الطبية على الجائزة الذهبية للتميز في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد من قِبل منظمة بلينتري الدولية وذلك للمرة الثانية، وبذلك تعتبر واحدة من بين 116 مؤسسة رعاية صحية عالمية تحصل على هذا التكريم المرموق .

تمثل الجائزة الذهبية للتميز أعلى مستويات الإنجاز في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد وفقاً للأدلة والمعايير المتبعة. تعطي الرعاية المرتكزة على الفرد الأولوية للمشاركة النشطة للمرضى وعائلاتهم خلال رحلة الرعاية الصحية مع التركيز على الشراكة، والحنو، والشفافية، والشمولية، والجودة.

يتم تقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية للمواطنين القطريين، والمقيمين من كافة الأعمار ممن لا يستطيعون الخروج من المنزل بشكل مؤقت أو دائم، وتوفر الخدمة في الوقت الحالي الرعاية المنزلية اليومية لما يقارب 2700 مريض من مختلف أنحاء دولة قطر من خلال مواقع أقسام خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مناطق الخور، والوكرة، واللاند مارك، ومعيذر بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في مدينة حمد بن خليفة الطبية.

قال السيد ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية: ”يعزز حصول خدمة الرعاية الصحية المنزلية على هذا التكريم من رسالة مؤسسة حمد الطبية والمتمثلة في تقديم رعاية صحية ترتكز على الفرد وتحترم احتياجاته وقيمه وخياراته، مما يضمن أن تكون تجربة المريض لدينا مريحة وفعالة قدر الإمكان. أود أن أهنئ بكل فخر فريق الرعاية الصحية المنزلية بأكمله على تحقيق هذا الإنجاز المتميز.”

ومن جهتها قالت الدكتورة هنادي خميس الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل، وإعادة التأهيل، ورعاية أمراض الشيخوخة، والمدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل: ”تقدم خدمة الرعاية الصحية المنزلية خدمة قيمة ضمن منظومة مؤسسة حمد الطبية، وهي مصممة خصيصاً لتعزيز راحة المرضى، وتحفيز شفائهم، وتحسين نتائجهم الصحية بصورة عامة. يبرز هذا التكريم المتميز مدى التزام مؤسسة حمد الطبية الثابت بتقديم رعاية مبتكرة وحانية تشرك المريض في قلب تجربة الرعاية الصحية.”

خضعت فرق خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقييمات معتمدة من قِبل منظمة بلينتري الدولية للحصول على هذه الجائزة، حيث تضمن ذلك مراجعة دقيقة لتجربة المرضى ومؤشرات الأداء النوعي، مما يوضح كيفية أن تتحول القياسات والتحسنيات المستمرة إلى نتائج صحية متقدمة. كما نظمت خدمة الرعاية الصحية المنزلية مبادرات مهمة في مجال تعزيز الرعاية المرتكزة على الفرد ومن أبرزها برنامج “16 أمنية” والذي تم تصميمه بالتعاون مع المجلس الاستشاري للمريض والأسرة، وتتضمن هذه المبادرة تحسينات رئيسية مثل الوصول وتغطية كافة المواقع طوال أيام الأسبوع وتدريب مقدمي الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية، وتعيين أطباء لخدمات الأمراض الجلدية وطب الأسنان، بما في ذلك برنامج خروج المرضى المبكر من المستشفى والرعاية التلطيفية في المنزل.

بدورها أوضحت الدكتورة حنان صالح اليافعي، استشاري الرعاية الصحية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية، قائلةً: ”نفخر بحصولنا على الجائزة الذهبية من قِبل منظمة بلينتري لتميزنا في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد، حيث أن هذه التكريم يظهر مدى التزامنا المستمر بإشراك المرضى وأفراد عائلاتهم في قلب رعايتهم الصحية. يرجع الفضل بحصولنا على هذه الجائزة إلى كل عضو من فريق الرعاية الصحية المنزلية والمجلس الاستشاري للمريض والأسرة، حيث لعب تفانيهم وتعاطفهم وروح التعاون بينهم دوراً حاسماً في دمج الرعاية المرتكزة على الفرد في جميع جوانب خدماتنا.”

بدوره أوضح السيد مايكل جوليانو، رئيس منظمة بلينتري الدولية، وهي منظمة غير ربحية تعمل منذ أكثر من 45 عاماً في طليعة تغيير مفهوم الرعاية الصحية من منظور المرضى، قائلاً: ”تعتبر الجائزة الذهبية من قِبل منظمة بلينتري الدولية هي الجائزة الوحيدة التي تعترف بالتميز في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد عبر سلسة الرعاية. تؤكد هذه الجائزة للمرضى وأفراد المجتمع أن خدمة الرعاية الصحية المنزلية التابعة لمؤسسة حمد الطبية تعتبر بمثابة منظمة يعمل فيها طاقم الرعاية بالشراكة مع المرضى وعائلاتهم، حيث يتم إعطاء الأولوية لراحة وكرامة وتمكين ورفاهية المرضى والعائلات كعناصر أساسية في مجال تقديم الرعاية السريرية عالية الجودة.”