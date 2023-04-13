بالتعاون مع مستشفى هايدلبرج الجامعي مؤسسة

حمد الطبية تعقد النسخة الرابعة من مؤتمر الدوحة هايدلبيرج للأبحاث الطبية حول الأمراض النادرة

نظّمت مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مستشفى هايدلبرج الجامعي خلال شهر مارس النسخة الرابعة من مؤتمر الدوحة هايدلبرج للأبحاث الطبية حول الأمراض النادرة في مركز اتقان لتطوير المهارات الإكلينكية والابداع في الدوحة. ناقش المؤتمر التعليمي المتخصص آخر المتسجدات والتطورات المتعلقة بتشخيص وعلاج الأمراض النادرة مع التركيز بشكل أعمق على الطب الشخصي الدقيق والعلاجات الجينينة.

أشار رئيس المؤتمر الدكتور سعد الكعبي، رئيس لجنة الأمراض النادرة ورئيس مكتب العلاقات الطبية الدولية بمؤسسة حمد الطبية، أن العلاقة الطويلة بين مؤسسة حمد الطبية ومستشفى هايدلبرج الجامعي قد شهدت العديد من التطورات وأسفرت عن عدد من الإنجازات على مدار العقدين الماضيين.

وأضاف الدكتور الكعبي قائلاً:”لقد أثبت تعاوننا القوي المستمر مع مستشفى هايدلبرج الجامعي أننا قادرون مرة أخرى على تقديم مؤتمر علمي رفيع المستوى. تم تنظيم هذا المؤتمر الذي يسعى إلى التطوير المهني المستمر لتعزيز التعلم، والتثقيف، والبحوث بين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية الذين يبدون اهتماماً كبيراً بالأمراض النادرة، كما أن المؤتمر قد سلط الضوء على أحدث التطورات في مجال التشخيص وعلاج الأمراض النادرة، وتقدم البحوث، والاعتبارات الأخلاقية في التعامل مع الأمراض النادرة. يتمثل هدفنا في الاستمرار في جعل هذه الفعالية استثنائية لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية ذوي الاهتمام بالأمراض النادرة والبحوث العلمية ذات الصلة في قطر والمنطقة”.

جمع المؤتمر بين كل من الأطباء، والعلماء، والباحثين، وشركاء الرعاية الصحية من مختلف المؤسسات لتبادل المعرفة واكتشاف فرص جديدة للتعاون الإكلينيكي والبحثي بين دولة قطر ومستشفى هايديلبيرغ. تم فتح المشاركة في المؤتمر لأي منتسب من داخل النظام الصحي الأكاديمي في دولة قطر، بالإضافة إلى المتخصصين في الرعاية الصحية العاملين في القطاع الخاص.

بدورها قالت الدكتورة ريم السليمان، الرئيس المشارك للمؤتمر ونائب رئيس قسم الوراثيات الطبية بمؤسسة حمد الطبية، ومساعد رئيس لجنة الأمراض النادرة: “لقد تبادل الأطباء من قطر وألمانيا العديد من المعارف والخبرات القيمة التي استفاد منها جميع المرضى في كلا البلدين خلال السنوات الأخيرة. يعتبر التعاون الخاص بين مؤسسة حمد الطبية ومستشفى هايدلبرج الجامعي في مجال فحص حديثي الولادة مثالاُ رائعاً على توفير الإطار الأمثل لإنشاء مشروع بحثي مبتكر وجديد “الفحص الجيني لحديثي الولادة”، والذي يعد فحصاً جديداً يهدف لاكتشاف الاضطرابات الوراثية قبل حدوث الأعراض الإكلنيكية. تم تصميم هذا النهج للوقاية من المرض من خلال التشخيص والعلاج المبكر. ستضمن المقومات الأساسية الحالية في مؤسسة حمد الطبية والتعاون طويل الأمد مع مستشفى هايدلبرج الجامعي التنفيذ الناجح لهذا المشروع الفريد والمليء بالطموح مما يجعل مؤسسة حمد الطبية رائدة في هذا المجال في الشرق الأوسط”.

ترأس هيئة التدريس الألمانية البروفيسور جورج فريدريش هوفمان، أستاذ في طب الأطفال، ورئيس مستشفى الأطفال الجامعي في هايدلبيرج. والذي كان من أقوى الداعمين لجهود مؤسسة حمد الطبية في تطوير القدرات والإمكانيات في مجال الأمراض النادرة.

كما أن الدكتور هوفمان هو رئيس لجنة فحص حديثي الولادة في الجمعية الألمانية لطب الأطفال، ورئيس الأمراض النادرة بالمركز الطبي بجامعة هايدلبرج قد عمل مع مؤسسة حمد الطبية في تطوير البرامج والخدمات التي تركز على احتياجات الرعاية الصحية المحددة للسكان المحليين. تتضمن الفوائد الواسعة النطاق للشراكة بين المؤسستين توفير الخدمات الإكلنيكية السريرية، وتدريب الأطباء، والتعليم، وإجراء البحوث من خلال الزيارات الميدانية وعقد الندوات السنوية التي تعمل على دعم تبادل المعرفة لتعزيز الكفاءات المتخصصة، حيث يمثل هذا المؤتمر أحد النتائج للشراكة الاستراتيجية.