جراحة السمنة في مستشفى قرقاش
جراحة السمنة في مستشفى قرقاش
رعاية طبية متقدمة بإدارة أكثر الأطباء مهارة في دولة الإمارات
الأخصائي في جراحة السمنة والجراحة العامة الدكتور ناظم الرفاعي: “الاسم الحقيقي للسمنة هو التسمم الدهني وهذا الاسم يعبر أكثر عن التأثير السمي للنسيج الشحمي المتزايد”
تم تأسيس مستشفى قرقاش برؤية تتمثل في تقديم حلول طبية شاملة لكل مريض من خلال الحصول على أرقى الخدمات الصحية. مستشفى قرقاش هو متعدد التخصصات يقدم مجموعة متنوعة من العلاجات تتراوح ما بين الطب العام إلى العمليات الجراحية، حيث تعتبر رعاية المرضى والخبرة الجديرة بالثقة أمرًا أساسيًا لقيم المستشفى وكذلك للفريق الطبي.
يقدم قسم الجراحة العامة رعاية جراحية متقدمة ودعمًا للمرضى بناءً على نهج متعدد التخصصات، حيث يتعامل فريق الجراحين ذوي الخبرة العالية وقسم التمريض المدرّب والموظفين المساعدين مع الحالات البسيطة والمعقدة في الجراحة بخبرة متقدمة ورعاية طبية قائمة على الأدلة والالتزام الصارم حسب بروتوكولات العلاج الدولية.
وتتميز أجنحة العمليات بتوفر أحدث التقنيات في التخدير والجراحة والمتوافقة مع أحدث المعايير الدولية لغرف العمليات ومواصفاتها.
جراحة السمنة في مستشفى قرقاش
تُعرف السمنة بأنها أكثر أمراض نمط الحياة الحديثة شيوعًا. يمكن للفحوصات المنتظمة وممارسة النشاط واتباع نظام غذائي صحي منع مثل هذه الأمراض. في مستشفى قرقاش يلتقي الأطباء يوميًا بالمرضى الذين يبحثون عن حلول جراحية أو غير جراحية للسمنة التي ارتفعت معدلاتها مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الدكتور ناظم الرفاعي من أقدم جراحي السمنة في الشرق الأوسط، بدأ العمل في جراحات السمنة في عام 2002 ، وقد أجرى أكثر من 2000 عملية جراحة سمنة معقدة.
درس الدكتور ناظم الرفاعي الطب البشري في كلية الطب في جامعة دمشق وهي من أقدم كليات الطب في العالم العربي ثم أكمل تخصصه في الجراحة العامة وجراحة المناظير وجراحة السمنة في مستشفيات سوريا التعليمية وحصل على أعلى شهادة تخصص في مجاله. ثم حصل على شهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين من بريطانيا.
الدكتور ناظم محاضر واستاذ جامعي في العديد من الجامعات المحلية والدولية وحالياً هو محاضر في كلية الطب في جامعة كارلاندشتاينر في النمسا وكلية دبي الطبية وجامعة الشارقة.
تشمل مجالات خبرته العملية بشكل أساسي جراحات السمنة وعلاجها وجراحات المناظير المتخصصة بالجهاز الهضمي لأكثر من عشرين عاما. وهو حاصل على شهادة تميز بجراحات السمنة وعلاجها من الهيئة الأميركية للمراجعة الجراحية SRC.
مع هذا القدر الكبير من الخبرة والمهارات الجراحية والخبرة التدريسية، يعتبر الدكتور ناظم من الرواد في قطاع الجراحة في المنطقة وجراحات السمنة بشكل خاص حيث عرف الدكتور الرفاعي بمتابعته ومعالجته للعديد من مشاكل السمنة وكذلك تميزه في العمليات التصحيحية لإجراءات جراحية سابقة.
يقول الدكتور ناظم: “السمنة ليست مشكلة جمالية بل إنها مشكلة صحية خطيرة، رغم أن الجمال عادة ما يكون الإنذار الأول والمحفز للبحث عن حل. أكثر من 22 عامًا من الخبرة في علاج السمنة، مليئة بالممارسات والنظريات والمؤتمرات والاجتماعات والعلاج الجراحي وغير الجراحي للسمنة، كان الجمال وراء 90٪ من المرضى الذين طلبوا المشورة الطبية وهذا يعكس سوء فهم مرض السمنة.
وأضاف: “ما غيّر مفاهيمنا وممارساتنا هو الحقيقة والحقيقة فقط التي استغرقت سنوات وسنوات لإدراك أننا نتعامل مع مشكلة خطيرة، والاسم الحقيقي للسمنة هو التسمم الدهني مع الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن تسببه هذه الأنسجة الدهنية المتزايدة لجسم الإنسان وعقله حيث يفرز النسيج الدهني أكثر من 40 مادة كيميائية منها 33 مادة تعتبر بدرجة السموم ولذلك يجب البحث عن حلول سريعة وإعطاء مرض السمنة أهميته كمشكلة صحية خطيرة جداً وليس كمشكلة تجميلية بسيطة.