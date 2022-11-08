جراحة‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬قرقاش

رعاية‭ ‬طبية‭ ‬متقدمة‭ ‬بإدارة‭ ‬أكثر‭ ‬الأطباء‭ ‬مهارة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات

الأخصائي‭ ‬في‭ ‬جراحة السمنة‭ ‬والجراحة‭ ‬العامة الدكتور‭ ‬ناظم‭ ‬الرفاعي‭:‬ “الاسم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للسمنة‭ ‬هو‭ ‬التسمم‭ ‬الدهني‭ ‬وهذا‭ ‬الاسم‭ ‬يعبر‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬التأثير‭ ‬السمي‭ ‬للنسيج‭ ‬الشحمي‭ ‬المتزايد” الأخصائي‭ ‬في‭ ‬جراحة السمنة‭ ‬والجراحة‭ ‬العامة الدكتور‭ ‬ناظم‭ ‬الرفاعي‭:‬ “الاسم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للسمنة‭ ‬هو‭ ‬التسمم‭ ‬الدهني‭ ‬وهذا‭ ‬الاسم‭ ‬يعبر‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬التأثير‭ ‬السمي‭ ‬للنسيج‭ ‬الشحمي‭ ‬المتزايد”

تم‭ ‬تأسيس‭ ‬مستشفى‭ ‬قرقاش‭ ‬برؤية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬طبية‭ ‬شاملة‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أرقى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭. ‬مستشفى‭ ‬قرقاش‭ ‬هو‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الطب‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭ ‬والخبرة‭ ‬الجديرة‭ ‬بالثقة‭ ‬أمرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لقيم‭ ‬المستشفى‭ ‬وكذلك‭ ‬للفريق‭ ‬الطبي‭.‬

يقدم‭ ‬قسم‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة‭ ‬رعاية‭ ‬جراحية‭ ‬متقدمة‭ ‬ودعمًا‭ ‬للمرضى‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات،‭ ‬حيث‭ ‬يتعامل‭ ‬فريق‭ ‬الجراحين‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬العالية‭ ‬وقسم‭ ‬التمريض‭ ‬المدرّب‭ ‬والموظفين‭ ‬المساعدين‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬البسيطة‭ ‬والمعقدة‭ ‬في‭ ‬الجراحة‭ ‬بخبرة‭ ‬متقدمة‭ ‬ورعاية‭ ‬طبية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الأدلة‭ ‬والالتزام‭ ‬الصارم‭ ‬حسب‭ ‬بروتوكولات‭ ‬العلاج‭ ‬الدولية‭. ‬

وتتميز‭ ‬أجنحة‭ ‬العمليات‭ ‬بتوفر‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬التخدير‭ ‬والجراحة‭ ‬والمتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لغرف‭ ‬العمليات‭ ‬ومواصفاتها‭.‬

جراحة‭ ‬السمنة في‭ ‬مستشفى‭ ‬قرقاش

تُعرف‭ ‬السمنة‭ ‬بأنها‭ ‬أكثر‭ ‬أمراض‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الحديثة‭ ‬شيوعًا‭. ‬يمكن‭ ‬للفحوصات‭ ‬المنتظمة‭ ‬وممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬واتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬منع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭. ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬قرقاش‭ ‬يلتقي‭ ‬الأطباء‭ ‬يوميًا‭ ‬بالمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬جراحية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬جراحية‭ ‬للسمنة‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬معدلاتها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

الدكتور‭ ‬ناظم‭ ‬الرفاعي‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬جراحي‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬جراحات‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬أجرى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬عملية‭ ‬جراحة‭ ‬سمنة‭ ‬معقدة‭.‬

درس‭ ‬الدكتور‭ ‬ناظم‭ ‬الرفاعي‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬دمشق‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬كليات‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ثم‭ ‬أكمل‭ ‬تخصصه‭ ‬في‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة‭ ‬وجراحة‭ ‬المناظير‭ ‬وجراحة‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬سوريا‭ ‬التعليمية‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬شهادة‭ ‬تخصص‭ ‬في‭ ‬مجاله‭. ‬ثم‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬زمالة‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭.‬

‭ ‬الدكتور‭ ‬ناظم‭ ‬محاضر‭ ‬واستاذ‭ ‬جامعي‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬وحالياً‭ ‬هو‭ ‬محاضر‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كارلاندشتاينر‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬وكلية‭ ‬دبي‭ ‬الطبية‭ ‬وجامعة‭ ‬الشارقة‭.‬

‭ ‬تشمل‭ ‬مجالات‭ ‬خبرته‭ ‬العملية‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬جراحات‭ ‬السمنة‭ ‬وعلاجها‭ ‬وجراحات‭ ‬المناظير‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭. ‬وهو‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬تميز‭ ‬بجراحات‭ ‬السمنة‭ ‬وعلاجها‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الأميركية‭ ‬للمراجعة‭ ‬الجراحية‭ ‬SRC‭. ‬

مع‭ ‬هذا‭ ‬القدر‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬والمهارات‭ ‬الجراحية‭ ‬والخبرة‭ ‬التدريسية،‭ ‬يعتبر‭ ‬الدكتور‭ ‬ناظم‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الجراحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وجراحات‭ ‬السمنة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬حيث‭ ‬عرف‭ ‬الدكتور‭ ‬الرفاعي‭ ‬بمتابعته‭ ‬ومعالجته‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬السمنة‭ ‬وكذلك‭ ‬تميزه‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬التصحيحية‭ ‬لإجراءات‭ ‬جراحية‭ ‬سابقة‭.‬

يقول‭ ‬الدكتور‭ ‬ناظم‭: ‬“السمنة‭ ‬ليست‭ ‬مشكلة‭ ‬جمالية‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬مشكلة‭ ‬صحية‭ ‬خطيرة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الجمال‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الإنذار‭ ‬الأول‭ ‬والمحفز‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬حل‭. ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬السمنة،‭ ‬مليئة‭ ‬بالممارسات‭ ‬والنظريات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬والعلاج‭ ‬الجراحي‭ ‬وغير‭ ‬الجراحي‭ ‬للسمنة،‭ ‬كان‭ ‬الجمال‭ ‬وراء‭ ‬ 90٪‭ ‬ من‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬طلبوا‭ ‬المشورة‭ ‬الطبية‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬سوء‭ ‬فهم‭ ‬مرض‭ ‬السمنة‭.‬

وأضاف‭: ‬“ما‭ ‬غيّر‭ ‬مفاهيمنا‭ ‬وممارساتنا‭ ‬هو‭ ‬الحقيقة‭ ‬والحقيقة‭ ‬فقط‭ ‬التي‭ ‬استغرقت‭ ‬سنوات‭ ‬وسنوات‭ ‬لإدراك‭ ‬أننا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬مشكلة‭ ‬خطيرة،‭ ‬والاسم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للسمنة‭ ‬هو‭ ‬التسمم‭ ‬الدهني‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسببه‭ ‬هذه‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬المتزايدة‭ ‬لجسم‭ ‬الإنسان‭ ‬وعقله‭ ‬حيث‭ ‬يفرز‭ ‬النسيج‭ ‬الدهني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مادة‭ ‬كيميائية‭ ‬منها‭ ‬33‭ ‬مادة‭ ‬تعتبر‭ ‬بدرجة‭ ‬السموم‭ ‬ولذلك‭ ‬يجب‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬سريعة‭ ‬وإعطاء‭ ‬مرض‭ ‬السمنة‭ ‬أهميته‭ ‬كمشكلة‭ ‬صحية‭ ‬خطيرة‭ ‬جداً‭ ‬وليس‭ ‬كمشكلة‭ ‬تجميلية‭ ‬بسيطة‭.‬