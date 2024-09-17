توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى ” أوتيل ديو دو فرانس “ ومؤسسة ” ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء “

رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى “أوتيل ديو دو فرانس” ومؤسسة “ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء”، وافتتاح” مركز سرطان النساء” الأول من نوعه في لبنان والمنطقة، في قاعة المجلس في الادارة العامة في المستشفى، في حضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، رئيس جامعة القديس يوسف ورئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الأب البروفسور سليم دكاش، المدير العام لشبكة مستشفيات (USJ-HDF) نسيب نصر، مدير مركز سرطان النساء البروفسور دافيد عطالله، ورئيسة المؤسسة ديانا بو درغام تنوري، وممثلين عن شركة benta group وحشد من الأطباء، الاكاديميين واداريين في المستشفى واعلاميين.

نصر

والقى المدير العام لشبكة مستشفيات أوتيل ديو نسيب نصر كلمة قال فيها:” أتشرّف اليوم، وبكلّ فخر، باستقبالكم في هذا الصرح الاستشفائيّ. حضوركم معنا، يا دولة الرئيس، دليل واضح على اهتمامكم بقطاع الصحّة. يشرّفنا استقبال وزير الصحّة معنا أيضًا، صاحب الدور الرئيس في تعزيز السلامة والصحة العامة. يبرهن وجودكم اليوم اهتمامكم بتعزيز تعاوننا الدائم .

لطالما شكّلت هذه المستشفى ركيزةً أساسيّةً في المجتمع. ففي هذا الصرح، تعمل مجموعات من الأخصّائيّين المحترفين من دون تهاون لضمان توفير أفضل خدمات الرعاية الصحيّة وأرقاها على الإطلاق. وفي ظلّ هذه الأوقات الصعبة المحفوفة بتحدّيّات لم نشهد مثلها يومًا، أثبتنا مرونتنا العالية وقدرتنا على الابتكار والتحديث لتلبية احتياجات الناس.

اجتمعنا اليوم، بكلّ فخر مبدين كامل اهتمامنا ومعربين عن أعمق مشاعرنا، لافتتاح مركز Women Cancer Institute (مركز سرطان النساء)، هذا المشروع الّذي لطالما تمسّكنا به.

أتوجّه بالشكر مجدّدًا لرئيس الحكومة على رعاية هذه المبادرة البالغة الأهميّة لا بل الضروريّة وعلى دعمه الكامل.

لقد تقدّمنا اليوم خطوةً محوريّةً لمكافحة مرض السرطان، هذا المرض الذي يصيب ملايين النساء حول العالم. لا يعدّ هذا المركز مجرّد مكان أو صرح وحسب، بل هو رمز الأمل، والتضامن والتكاتف والالتزام بتقديم أفضل خدمات الرعاية حفاظًا على صحّة المرأة.

مهمّتنا واضحة: تقديم العناية العالية الجودة، ودعمها على حدّ سواء. عاملو القطاع الصحّي في هذا المركز هم خبراء محترفون ، مستعدّون دائمًا لتقديم خدمات صحية عالية المستوى ولمرافقة كلّ امرأة في مسيرها نحو التعافي. وهنا أخصّ بالذكر الدكتور دافيد عطاالله، أكفئ الأخصّائيّين لدينا.

ولا ننسى في هذا الإطار التنويه بأهميّة نشر التوعية حول هذا المرض وسبل الوقاية منه.

أخيرًا وليس آخرًا، أخصّ بالشكر كلّ من ساهم في تحقيق هذا المشروع وإنجازه و بالاخص الشراكة مع Foundation Diana Bou Dargham Tannoury Women’s Cancer بفضل التزامكم وعزمكم أبصر هذا المركز الجديد النّور. معًا، نستطيع تحويل مجرى حياة الكثيرين وإحداث تغييرات عظيمة فيها.

أشكر حضوركم. معًا، ويدًا بيد، نستمرّ في الكفاح من أجل صحّة المرأة والانسان و رفاهيتهم.

الاب دكاش

اما رئيس جامعة القديس يوسف ورئيس مجلس ادارة “اوتيل ديو دو فرانس” الأب دكاش فقال في كلمته:”

يشرفنا أن يرعى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي هذا الحدث المهم في تاريخ مستشفى تجاوز المئوية الأولى من عمره وجامعة القديس يوسف بيروت التي تحتفل بمرور 150 عاماً على تأسيسها. إنه لمن دواعي سرورنا أن يكون بيننا معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض الذي يواصل دعم مشاريع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس وقيادة الخطة الوطنية لمكافحة السرطان، دون أن ننسى وزير التنمية الإدارية، نجلا رياشي وهي من قدامى جامعتنا التي نفتخر بها.

يسعدنا جميعًا أن نكون هنا اليوم لافتتاح هذا المركز للدراسات والأبحاث المتقدمة والوقاية من سرطان النساء الجديد والرائد في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس”.

واعلن: إن حقيقة هذا الحدث الذي يقام اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراءالاستاذ نجيب ميقاتي هو دليل على أن هذا المركز له رسالة وطنية لجميع اللبنانيات وغير اللبنانيات ، بالإضافة إلى رسالة إقليمية ودولية.

واعتبر الأب دكاش ان هذا المركز، الذي تمت صياغته وإنشاؤه من خلال هذه الشراكة بين مستشفى اوتيل ديو من خلال مديره العام ومن خلال شخص الدكتور ديفيد عطالله ومؤسسة ديانا تنوري، يضع السقف عاليًا جدًا بالنسبة لنا جميعًا، بل أعلى بالنسبة للأخصائيين، مع العلم أن ما يتم القيام به اليوم بالفعل، وفقًا لأكثر الشهادات إقناعًا، هو من النوعية العالمية ويلبي الكثير من التوقعات والمعاناة.

أضاف :في 26/11/2022، قدم لنا الدكتور ديفيد عطالله، الذي يحب المفاجآت، مفاجأة جميلة. فقد كتب لنا قائلاً: ”يسعدني أن أشارككم أن قسم أمراض النساء في المستشفى قد تم اعتماده من قبل جمعية إيسجو كمركز مرجعي لعلاج سرطان المبيض (الأول في الشرق الأوسط). وبالتالي فإن المستشفى معترف به كمركز متميز في هذا التخصص الفرعي على مستوى العالم. إنه لشرف لي أن أكون قادرًا على تنفيذ مهمة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، المؤسسة الأم، على أعلى مستوى. سيجعل هذا الأمر من السهل على مستشفانا أن يظل في موقع الصدارة. لقد كنا جميعًا متحمسين للغاية بهذه الأخبار السارة، وتم تنظيم حفل للاحتفال بالحدث. وكانت السيدة هيلينا أوبوليكا، الأمينة العامة للجمعية، أكثر حماسًا من غيرها، حيث أعلنت الخبر السار بالعبارات التالية:

”يسعدني ويشرفني حقاً أن أبلغكم أن الجمعية الأوروبية للأورام النسائية (ESGO) تعترف باعتماد الجمعية الأوروبية للأورام النسائية (ESGO) مستشفى أوتيل ديو دي فرانس في قسم الأورام النسائية في بيروت بلبنان كمركز معتمد من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية في جراحة سرطان المبيض المتقدمة، وهو أول مركز معتمد من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية في منطقة الشرق الأوسط. يُمنح هذا الاعتماد لمدة 5 (خمس) سنوات“ وأنا متأكد من أنه سيستمر الآن، مع مركز الأبحاث والدراسات والوقاية، لسنوات وسنوات طويلة قادمة.

صحيح أن الدكتور ديفيد رائد في هذا المجال، ويتجه إليه المزيد والمزيد من الناس والمرضى طلبًا للمساعدة، وذلك لاهتمامه وإنسانيته. ولكي ينجز مركز من هذا النوع مهامه التي لا تعد ولا تحصى، فإن دراسة الحالات والتشخيص والعلاج والبحث العلمي ومقترحات مكافحة العدو المرئي والغير مرئي وبرامج الوقاية، كل ذلك يتطلب فريقًا حقيقيًا من المتخصصين الذين يتكاتفون معًا. وأود أن أرى دورًا مخصصًا لأصغر أعضاء كلية الطب، مثل الأطباء المتدربين والمقيمين.

ورأى انه من المستحسن أن يكون هذا العمل العلمي قائمًا على نهج متعدد التخصصات، بدءًا من التخصصات الطبية القريبة من الموضوع أو البعيدة عنه، إلى التخصصات الاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ومن شأن وجود مجلس إداري علمي لهذا المركز أن يعزز من ظهوره والدور الذي سيتعين عليه القيام به في الأيام والأشهر المقبلة.

ولفت الأب دكاش إلى أن هذا المركز ليس له حدود جغرافية، حيث أن شبكة مستشفياتنا الممتدة من الفياضية إلى بغداد ستكون جاهزة للحضور والعمل.

لقد شارك في ولادة هذا المركز عدة أشخاص وفرق عمل.

عطالله

وقال مدير المركز الدكتور دافيد عطالله: أيلول هو شهر التوعية لسرطان النساء. يصادف هذا الحفل في نصف هذا الشهر وهذا رمز.

مركزنا هدفه مساعدة المرأة المصابة بسرطان النساء والثدي و حمايتها بالتوعية والوقاية والأبحاث والعلاج.

هذا المركز الذي يرعا افتتاحه دولة الرئيس سوف يكون الأول بلبنان والمنطقة والرائد بالشرق العربي بالوقاية والبحث والعلاج.

لطالما كتا في مستشفى اوتيل ديو نتعامل مع مرض السرطان وما زلنا . كنا الأوائل مع معهد Ponthus بالخمسينات والستينات من القرن الماضي.

واليوم نتعامل مع سرطانات النساء والثدي بشكل رائد ومركزنا معتمد من قبل ال ESGO كمركز متخصص لمعالجة سرطان المبيض وهو الأول بالشرق العربي ونحن ضمن شبكة Breast cancer network العالمية .

نمرّ بصعوبات كثيرة بالرعاية الصحية والتي لا نستشطيع مقاومتها لأن ثمة الكثير من العوائق المادية إن كان من حيث سعر الدواء أو العمل الجراحي، وهذه التكاليف لا يستطيع المريض تغطيتها.

ديانا بو درغم تنوري هنا ساعدت بشكل سخي الكثير من المرضى عاجزين عن دفع التكاليف وهي ساهمت في شفائهم.

معالي الوزير الدكتور فراس الأبيض ينفذ خطة لمدة خمس سنوات لتنظيم ووضع أسس ومبادئ لعلاج مرض السرطان. و هذه الخطة افتتحها دولة الرئيس السنة الماضية في الحكومة

و مركزنا الذي نفتتحه برعاية دولة الرئيس هو برهان واقعي لهذه الخطة الذي يهدف إلى تحسين الأداء في معالجة السرطان.

قبل أن أختم، أريد أن أشكر أولا الأب اليسوعي البروفيسور سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف والمستشفى الذي هو وراء كل هذه المشروع.

وأريد أن اشكر أيضا مدير عام المستشفى الأستاذ نسيب نصر لكل الجهود وكل العمل الذي قام به.

كذلك أريد أن أشكر معالي وزير الصحة الصديق البروفيسور فراس الأبيض لكل ما يقوم به لمكافحة السرطان.

ومعالي الوزيرة نجلا رياشي لكل ما قامت به لنجاح هذا الحفل.

أريد أن أتوجه بشكر خاص لديانا وبرنارد لكل ما أنجزوه والذي سوف يقيمون به لجميع المرضى.

أريد أن أشكر كلية الطب باسم عميدها البروفيسور إيلي نمر

أريد أن أشكر الإدارة الطبية باسم البروفيسور جورج دبر واللجنة الطبية باسم البروفيسور إيلي شلالا

وأريد أن أشكر الزملاء الذي عملوا و سوف يعملوا معا وأريد أن أشكر قسم التمريض باسم الأخت سوزان وأخيرا ولس آخرا دولة الرئيس الذي أكرمنا برعايته لهذا الحفل وبوجوده معنا اليوم.

أخيرا يجب أن نعرف هذا المركز مجهز لكل مريض مصاب بالسرطان فالماديات لا يجب أن تكون عائق للعلاج والشفاء.

تنوري

واعلنت ديانا تنوري في كلمتها: أقف أمامكم اليوم لأنني أحمل رسالة، وكل رسالة تحمل وراءها قصة. أنا ديانا تنوري، ناجية من مرض السرطان.

في شهر كانون الثاني 2021، تم تشخيصي بسرطان المبيض في المرحلة الثالثة، والذي كان قد بدأ قبل تسعة أشهر وظهر في التصوير بالرنين المغناطيسي على شكل كيسين بسيطين في الملحقات. الكيس هو أول علامة على سرطان المبيض، وإذا تم اكتشافه مبكرًا وتمت المتابعة بالاختبارات والبروتوكولات الطبية المناسبة، يمكن إنقاذ حياة المرأة.

عند تشخيص سرطان المبيض، تكون 60% من الحالات في المرحلة الثالثة، ويكون معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات حوالي 40%. وهذا يعني أن الخلايا السرطانية قد انتشرت من المبيضين أو قناتي فالوب إلى الأنسجة المحيطة، مثل التجويف البطني أو العقد الليمفاوية.

حالتي لم يتم متابعتها من قبل طبيب الأورام النسائي الذي اكتشف الأكياس في مستشفى آخر، وبعد تسعة أشهر، وبسبب الألم في منطقة الحوض أجريت تصوير بالرنين المغناطيسي آخر، لاكتشاف المرحلة المتقدمة من السرطان. قادني الله إلى مستشفى أوتيل ديو.

وأشارت الى نجاتها لأنها تلقت العلاج والمتابعة من أطباء أخلاقيين ومحترفين بإيمان قوي بالمسيح ومهارات الأطباء.

وأعلنت: لقد أُصبت بالسرطان مثل العديد من النساء الأخريات؛ واليوم في لبنان، نسبة كبيرة من هؤلاء النساء لا يمكنهن الوصول إلى التشخيص المبكر للسرطان عبر التصوير بالرنين المغناطيسي، أو إجراء الجراحات المنقذة للحياة، أو الحصول على العلاجات الطبية. وهكذا بدأت مهمتي.

بعد إجراء جراحة استئصال الورم في كانون الثاني 2021، بدأنا بدعم مرضى السرطان من النساء في مستشفى “أوتيل ديو” من خلال التبرع بنظام Rubina 4K والذي يتميز بجراحة موجهة بتقنية الفلورسين، مما يتيح رؤية واضحة للتفاصيل ويساعد في اكتشاف العلامات المبكرة لسرطان بطانة الرحم وعنق الرحم والمبيض وكذلك العقد الليمفاوية في حالة تورطها.

كانت هذه خطوة إيجابية، لكنها جعلتني أدرك أن على الرغم من فوائد هذه الآلة في الكشف المبكر والعمليات لسرطان المبيض في مراحله المبكرة وأنواع السرطان النسائي الأخرى، إلا أن العديد من النساء لا يمكنهن الاستفادة منها بسبب التكلفة العالية.

كان من الضروري إنشاء نظام دعم كامل لمتابعة المرضى المحتاجين من التشخيص إلى العمليات والجراحات، والعلاجات التكميلية، والمساعدة الطبية والنفسية.

بدعم من إدارة “أوتيل ديو” والأطباء، كنا نساعد مريضات السرطان من النساء على مدار العامين الماضيين من خلال تمويل الجراحات والعلاجات الطبية.

اليوم، نفتتح مركز سرطان النساء، ورؤيتنا هي تحويل مشهد الرعاية الصحية للنساء في لبنان من خلال التوعية بالتشخيص المبكر للسرطان وما قبل السرطان، والوقاية، والتدخلات الجراحية، والدعم الطبي، والبحث، وتمكين النساء، بالإضافة إلى تقديم رعاية عالية الجودة.

وزير الصحة

وأشار وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض الى الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي انعكست على عدة قطاعات ومن ضمنها قطاع الصحة. وبما ان مرضى السرطان هم بحاجة دائمة للأمل، فهذا المركز سيعطي املا كبيرا جدا لهؤلاء المرضى ومن بينهن النساء.

وقال:” اردنا في وزارة الصحة ان تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة تنظيم العناية بمرض السرطان من خلال تشارك مختلف الاطراف، وأنا سعيد لكوننا ممثلين كلنا على الطاولة، من الطرف الاكاديمي والعلمي الى الطرف المتخصص ومنهم الأطباء ومنهم الصديق الدكتور دافيد عطالله، والصروح الجامعية والعلمية والاكاديمية مثل مستشفى ” أوتيل ديو “الجامعي اضافة الى المرضى الذين هم جزء أساسي في رسم الخطة التي نعمل عليها وهي الخطة الوطنية للسرطان التي التي أطلقت في شهر تموز عام2023 .

وأعلن: ان المسؤولية كبرى تقع علينا كمسؤولين، كوزارة صحة وكحكومة لإيجاد حلول لهذا الأمر.

وقال:”من الأمور الأولى التي نقولها كأطباء لمرضى السرطان بأن الوضع صعب ولكن هنالك الكثير من الحلول، واذا تم السير بها يمكننا إعطاء امل كبير بالشفاء. أما بالنسبة السرطان الذي يمر به هذا البلد والمتمثل بهذه الأزمات، فإن شاء الله نتمكن من القول بأن الوضع صعب ولكن بتكاتف الجهود التي تبذل والتي تقوم بها الدولة ومختلف القطاعات نتمكن ان ننتقل من هذا مكان إلى مكان أفضل بكثير.

كلمة رئيس الحكومة

والقى رئيس الحكومة كلمة قال فيها:صحيح أن المناسبة اليوم تحمل الكثير من الاوجاع والقلق الدائم من مرض بات هما يوميا لدى جميع اللبنانيين وفي العالم باسره ، الا أن المقاربة التي التي نحن في صدد اطلاقها تحمل الكثير من الامل والعزم على المواجهة بروح الوعي والمسؤولية.

فتحية تقدير لمستشفى اوتيل ديو دو فرانس ولمؤسسة ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء ، على افتتاح مركز سرطان النساء في المستشفى واطلاق ورشة توعية وفهم ووقاية من هذا المرض الذي بات احد أكبر التحديات الصحية التي نواجهها في عصرنا الحالي وأصبح سبباً رئيسياً للوفيات في كل أنحاء العالم وفي لبنان بشكل خاص.

وقال: إننا في الحكومة نولي هذا الملف اولوية قصوى ونتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم ضمن خطة لخمس سنوات وضعها معالي وزير الصحة ويتابع بدقة تنفيذها وهي تأخذ في الاعتبار الامكانات المتاحة والاولويات بالنظر الى الاعباء الكثيرة المطلوبة والامكانات المحدودة. وفي كل جلسات مجلس الوزراء يكون معالي الوزير شدد العناد والمثابرة في الدفاع عن اولوية الوقاية.

والمطلوب منا جميعا زيادة وعي اللبنانيين لاهمية الكشف المبكر والوقاية من السرطان، وضرورة اتباع نمط حياة صحي وتجنب العوامل الخطرة وفي مقدمها التدخين .كذلك فالمطلوب أن نعلّم الأفراد بأن لديهم قدرة كبيرة على التأثير في صحتهم والحد من احتمال الإصابة بالسرطان من خلال اتخاذ خطوات بسيطة مثل التغذية السليمة والممارسة الرياضية .

بوركت جهودكم ونتمنى للجميع دوام الصحة وأن تستطيع باذنه تعالى ان نخفض اعداد الاصابات بهذا المرض وان نتمكن من تأمين العلاجات اللازمة للجميع