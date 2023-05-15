تقنية حديثة لإنقاص الوزن من دون تنظير أو تخدير تم إدخالها مؤخراً إلى المستشفى الأهلي

تم إدخالها مؤخراً إلى المستشفى الأهلي

تقنية حديثة لإنقاص الوزن من دون تنظير أو تخدير

الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب، رئيس الطاقم الطبي في المستشفى الأهلي – قطر

في إطار متابعته المستمرة لأحدث ما توصل إليه الطب، قام قسم الجراحة العامة في المستشفى الأهلي مؤخراً بإدخال تقنية حديثة لإنقاص الوزن هي عبارة عن كبسولة يتم ابتلاعها بتوجيه من أطباء الجراحة العامة وبدون تنظير أو تخدير بحيث يتم التأكد من إستقرار البالون في المعدة باستخدام الأشعة السينية السريعة، وتستغرق العملية حوالى 15 دقيقة فقط في زيارة إلى العيادة الخارجية.

الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب، رئيس الطاقم الطبي في المستشفى الأهلي، قال بالمناسبة: “إن هذا النوع من بالون المعدة آمن وغير دائم، حيث يساعد مريض السمنة على الإنطلاق في رحلته نحو التخلص من الوزن لحوالى 10 إلى 15% من متوسط وزن الجسم خلال 16 أسبوعاً فقط. مع الإشارة إلى أن هذا النظام من التخسيس يجب أن يكون مدعوماً تكنولوجياً بتطبيق رقمي متطور يتم إنزاله عبر الهاتف مرفق بساعة تساعد على مراقبة السلوكيات الصحية”.

كما شرح د. عبد العظيم بأنه يتم إعطاء المريض طرق تناول الطعام بعد ست ساعات، حيث يمكنه البدء في تناول رشفات صغيرة من السوائل. ويستمر في تناول السوائل لمدة ثلاثة أيام، على أن يبدأ بعد ذلك بتناول الطعام الليّن؛ ويُنصح كذلك بتجنب النشاط البدني غير الضروري في الأسبوع الأول ثم البدء بممارسة الرياضة بشكل تدريجي عندما يتأقلم المريض مع البالون.

بعد عشرة أيام من إجراء عملية البالون، يصبح المريض قادرًا على البدء في تناول الطعام بشكل منتظم، ولكن طبعاً تحت إشراف الطبيب وأخصائي التغذية وفق توصيات محدّدة واتباع نظام غذائي يتضمن وجبات ومكملات غذائية صحية في حال عدم حصوله على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن. وذكر د. عبدالعظيم أنه بعد حوالى 16 أسبوعاَ (4 أشهر)، يُفتح صمّام تحرير البالون المفعل زمنياً فيُسمح له بالتفريغ والمرور بشكل طبيعي عبر الجهاز الهضمي من دون الحاجة إلى عمل أي تنظير. وقال: “من الأمور التي تثير الإعجاب في هذه التقنية هو أن جميع الأمراض المصاحِبة للسمنة تبدأ بالإنخفاض وبشكل كبير مثل أمراض ضغط الدم والدهون الثلاثية وجلوكوز الدم، جميعها تكون في المعدل الطبيعي”.

الكثير من المرضى الذين خضعوا يكفيهم تناول كميّات صغيرة من الطعام ولفترات طويلة بعد الإنتهاء من مرحلة البالون، وقد تمكّنوا من الإلتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على الوزن.