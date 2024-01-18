برنامج ونظام ” آدم – ADAM“ للسجلات الطبية الرقمية المساعد للأطباء ومزودي الخدمة في المستشفى الأهلي لوحة تحكّم رقمية شاملة ومتكاملة

يعتبر نظام آدم – ADAM الرقمي، المساعِد للأطباء ومزوّدي الخدمات والرعاية الصحية، لوحة تحكّم شاملة ومتكاملة تسهم في تسهيل عملية خدمة المرضى والمراجعين وتسريعها، لتوفير الوقت والإنتظار. هذا النظام المتطور مصمّم لتزويد ممارسي الرعاية الصحية وفريق الإستقبال/ التسجيل برؤية شاملة للوثائق والمعطيات المتعلقة بالمريض، والتي يمكن الوصول إليها بالترخيص المناسب. باعتبارها مكونًا محوريًا متكاملاً تمامًا مع وحدات آدم – ADAM الأخرى، يعمل هذا النظام بشكل مركزي لإدارة معلومات المرضى داخل مرافق الرعاية الصحية.الخصائص الوظيفية الرئيسية للنظام هي:

السجلات الطبية الإلكترونية

التطبيق الخاص بالأطباء/ الطاقم التمريضي لمرضى العيادات الخارجية: السجلات الطبية الرقمية/ التاريخ الطبي، والتوثيق الإلكتروني من خلال التحقق من الهوية، وخطة العلاج، والتكامل مع جميع الأقسام بما في ذلك المختبر، الصيدلية، وقسم الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي، لضمان تجربة سلسة للمريض والمراجع.

تطبيق الأطباء / التمريض الخاص بالطوارىء APP ER: والذي يتيح لقسم الطوارىء التحكم بإدارة غرف القسم بالكامل، المصادقة مع الأطباء والمساعدة في عملية دعم تصنيف حالات المرضى إلكترونياً بشكل مباشر.

تطبيق الدخول (Admission): إدارة الأدوية متصلة بالشاشات من خلال نظام الإخطار لإعطاء الأدوية في الوقت المحدد، ونظام التوثيق ومراقبة المصادقة المزدوجة الذي يديره رئيس القسم، وإدارة الغرف، ونظام التصديق والإحالة.

نظام إحالة وتحويل المرضى والمراجعين: يتيح نظام آدم – ADAM التحويل والإحالات الخارجية الفورية للحالات الحرجة عبر تحويل رقمي بحت. كما أن نظام الإحالة الداخلي هو رقمي من دون الإستعانة بالمعاملات الورقية.

نظام حجز المواعيد: يتيح نظام آدم – ADAM حجز مواعيد الأطباء، الخدمات (اللقاحات، جلسات العلاج الطبيعي)، الغرف بشكل سلس ورقمي وهو نظام متكامل من خلال لوحة القيادة. هذه الميزة توفر الوقت على المرضى والمراجعين من دون عناء الإنتظار.

نظام المعلومات الخاص بالمرضى والمراجعين: يسهّل العمليات اليومية على أقسام المالية، خدمة المرضى والمراجعين، مركز الإتصال، التأمين. كما يتيح إمكانية الدخول إلى التاريخ الطبي للمريض وسجلات معاملات التأمين.

تطبيق الصيدلية ( آدم فارما )

الصيدلية الخارجية : نظام متكامل مع نظام السجلات الطبية الإلكترونية، متّصل مع شركات التأمين بشكل كامل، حيث يتيح إنجاز المعاملات بشكل فوري ومن دون عناء الإنتظار للمرضى والمراجعين، بالإضافة إلى نظام الجرد، وإتاحة خيار توفير الأدوية البديلة رقمياً في حالة عدم توفر الدواء الموصوف . المرضى الداخليين : تحضير الأدوية، الإدارة / التناول، نظام الجرد، نظام التقارير .

نظام متكامل مع نظام السجلات الطبية الإلكترونية، متّصل مع شركات التأمين بشكل كامل، حيث يتيح إنجاز المعاملات بشكل فوري ومن دون عناء الإنتظار للمرضى والمراجعين، بالإضافة إلى نظام الجرد، وإتاحة خيار توفير الأدوية البديلة رقمياً في حالة عدم توفر الدواء الموصوف المرضى الداخليين تحضير الأدوية، الإدارة التناول، نظام الجرد، نظام التقارير الدفع الإلكتروني : التسجيل السريع ( توفير وقت المرضى ) والدفع عبر النظام بشكل فوري .

التسجيل السريع توفير وقت المرضى والدفع عبر النظام بشكل فوري التأمين : النظام رقمي بامتياز من دون استخدام المعاملات الورقية، وهو متصل مع شركات التأمين ( مدمج مع تطبيق الأطباء ) ؛ كما يقدم نظام التقارير الخاص بمعاملات التأمين ( الرفض، الإيرادات، الموافقات، المطالبات ) لكل شركة تأمين على حدى .

أهم ميّزات هذا النظام المتطور جداً:

إنتاجية أعلى .

رضى المرضى .

سهولة الإستخدام .

سرعة وتطوّر .

عائد في الإستثمار .

التكنولوجيا

تمّ تطوير النظام باستخدام نطاق Net Core القوي والمتعدّد الإستخدامات، ممّا يوفر أسسًا قوية وقابلة للتطوير للتعامل مع بيانات الرعاية الصحية المعقّدة. بالنسبة للواجهة الأمامية، يستخدم النظام أحدث إصدار من Angular، وهو تطبيق ويب ديناميكي للغاية ومستخدم على نطاق واسع. الدمج بين Net Core وAngular وHTML5 يضمن توفير منصّة قوية وآمنة وسهلة الإستخدام لممارسي الرعاية الصحية وفرق الدعم.

قابلية التوسّع والأداء

تمّ تصميم مجموعة التكنولوجيا لتكون قابلة للتطوير، وتلبية الإحتياجات المتزايدة لمرافق الرعاية الصحية. إنّ نظام آدم – ADAM الخاص بمعلومات المرضى قادرٌ على التعامل مع كميات البيانات المتزايدة بدون المساومة على الأداء، ممّا يضمن وصول المتخصّصين في الرعاية الصحية إلى معلومات المرضى بسرعة وكفاءة تامة.

أدوار المستخدم وقدرته على الوصول للمعلومات

يتم استخدام نظام معلومات المرضى والمراجعين من قبل فِرَق الإستقبال/ التسجيل وقسم القبول والتمريض والتأمين والسجلات الصحية وفِرَق الشؤون المالية. تتوفر أدوار مختلفة، ممّا يضمن إمكانية وصول الموظفين المصرّح لهم فقط.

الميّزات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والوظائف

قائمة‭ ‬المواعيد‭: ‬ عرض‭ ‬جميع‭ ‬المواعيد‭ ‬المجدولة‭ ‬وإدارتها‭ ‬بسهولة‭.‬ قائمة‭ ‬الزيارات‭: ‬ التتبّع‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بزيارات‭ ‬المرضى‭.‬ قائمة‭ ‬الإختبارات‭ ‬المعملية‭: ‬ نظرة‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬الإختبارات‭ ‬المعملية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها‭.‬ قائمة‭ ‬اختبارات‭ :‬ RAD‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬باختبارات‭ ‬الأشعة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤها‭.‬ قائمة‭ ‬التقارير‭ ‬الأخرى‭: ‬ عرض‭ ‬التقارير‭ ‬المتنوّعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمريض‭.‬ قائمة‭ ‬جلسات‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭: ‬ مراقبة‭ ‬جميع‭ ‬جلسات‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬وإدارتها‭.‬ قائمة‭ ‬الزيارات‭ ‬الداخلية‭: ‬ تتبّع‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬داخل‭ ‬منشأة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬ قائمة‭ ‬ملخصات‭ ‬الخروج‭: ‬ الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ملخصات‭ ‬الخروج‭ ‬الشاملة‭ ‬للمرضى‭.‬ قائمة‭ ‬ملاحظات‭ ‬غرف‭ ‬العمليات‭: ‬ استرداد‭ ‬ملاحظات‭ ‬غرف‭ ‬العمليات‭ ‬وإدارتها‭.‬ قائمة‭ ‬ملاحظات‭ ‬التمريض‭: ‬ الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الوثائق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتمريض‭ ‬للمرضى‭.‬ الوصول‭ ‬إلى‭ ‬السجلات‭ ‬الصحية‭ ‬المصوّرة‭: ‬ استرداد‭ ‬الإصدارات‭ ‬الرقمية‭ ‬للسجلات‭ ‬الصحية‭ ‬وعرضها‭.‬ الوصول‭ ‬إلى‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭/ ‬ارسال‭ ‬الرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬للمرضى‭ ‬والمراجعين‭: ‬ التواصل‭ ‬مع‭ ‬المرضى‭ ‬والمراجعين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ميزات‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬المتكاملة‭.‬ قائمة‭ ‬موافقات‭ ‬التأمين‭: ‬ تتبّع‭ ‬موافقات‭ ‬التأمين‭ ‬وإدارتها‭ ‬بسلاسة‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬واجهة‭ ‬سهلة‭ ‬الإستخدام‭ ‬ووظائف‭ ‬قوية،‭ ‬يعمل‭ ‬نظام‭ ‬آدم‭ ‬–‭ ‬ADAM‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬لمتخصصي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وفرق‭ ‬الدعم،‭ ‬ممّا‭ ‬يضمن‭ ‬الإدارة‭ ‬الفعّالة‭ ‬لمعلومات‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬منشأة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬