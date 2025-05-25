المستشفى الأهلي يُدشّن أول جهاز تصوير مقطعي

فوتوني في قطر: مستقبل الأشعة يبدأ الآن

الدكتور ثائر عبد الله، استشاري الأشعة ورئيس القسم في المستشفى الأهلي / قطر

في خطوة تعكس التزام المستشفى الأهلي المتواصل بالابتكار وتقديم أفضل ما توصل إليه الطب الحديث، أعلن المستشفى عن إطلاق جهاز التصوير المقطعي الفوتوني (Photon Scanner CT)، ليكون الأول من نوعه في قطر. هذا الإنجاز يُشكل نقلة نوعية في قطاع التشخيص الطبي، حيث يتيح صورًا فريدة بدقة لا مثيل لها، وبأقل جرعة إشعاع ممكنة، وفي وقت قياسي.

ما الذي يُميز جهاز التصوير المقطعي الفوتوني؟

جهاز Photon Scanner CT يمثل الجيل الأحدث من تقنيات التصوير يعتمد على تكنولوجيا “عدّ الفوتونات” بدلاً من الدمج الطاقي المعتمد في الأجهزة التقليدية، حيث يقوم بتحليل كل فوتون على حدة بالإضافة إلى قياس طاقته، ما يمنح الأطباء صورًا متعددة الطيف، دقيقة التفاصيل، وعالية التباين. هذه التقنية المتطورة تُتيح للطبيب فهماً أعمق لحالة الأنسجة والأعضاء، وتسهم في اكتشاف مبكر ودقيق للأمراض، حتى في مراحلها الأولية، مما يفتح الباب أمام تدخلات علاجية أكثر فعالية.

ثلاثية التميز: سرعة، أمان، ودقة

يحقق الجهاز ثلاث مزايا محورية تُعيد تعريف مفهوم التصوير الطبي:

تصوير أسرع

يُقلل من وقت الفحص بشكل ملحوظ، ويُقلل من احتمالية التشويش الناتج عن حركة المريض، وهو مثالي في الحالات الحرجة، ومع الأطفال وكبار السن.

جرعة إشعاع أقل

يُوفر حماية أكبر للمرضى، مع تقليل الإشعاع بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالأجهزة التقليدية، دون أدنى تنازل عن جودة الصورة.

دقة استثنائية

التغيرات المرضية مثل الأورام الصغيرة أو الكسور الدقيقة.

تطبيقات سريرية متعددة

أثبت الجهاز قدرته العالية في تعزيز نتائج التشخيص في مجموعة واسعة من التخصصات:

الأورام: الكشف المبكر عن السرطانات، ومتابعة دقيقة لاستجابة العلاج.

أمراض القلب: تصوير الشرايين التاجية بدقة حتى مع تسارع ضربات القلب.

الجهاز العصبي: تحديد السكتات الدماغية، النزيف الدماغي، والاضطرابات التنكسية.

الرئة: تصوير فائق الجودة لتقييم الالتهابات، التليفات، والعقيدات الرئوية.

العظام والمفاصل: تمييز الكسور الدقيقة والمضاعفات بعد العمليات بدقة غير مسبوقة.

هذا الطيف الواسع من الإستخدامات يجعل من الجهاز أداة مركزية في اتخاذ القرار العلاجي وبناء خطة علاج شخصية لكل مريض.

راحة المريض

لا تكتفي هذه التقنية بالتفوق التشخيصي، بل تمنح المرضى تجربة مريحة:

صوت أقل خلال التصوير.

وقت فحص قصير يُقلل من التوتر.

طاولة قابلة للتعديل وتصميم مفتوح يُناسب مختلف الحالات.

آمن تمامًا للمرضى الذين يحتاجون لفحوصات متكررة.

استثمار في المستقبل الطبي لدولة قطر

تُجسد هذه المزايا التزام المستشفى الأهلي بالجمع بين التميز الطبي والرعاية الرحيمة. ثم إن اختيار المستشفى الأهلي لهذه التقنية الرائدة لم يأتِ من فراغ، بل هو جزء من رؤية استراتيجية لتقديم خدمات تشخيصية تضاهي المراكز العالمية، وترسيخ مكانته كمؤسسة طبية سبّاقة في تبنّي الابتكارات. وبصفته أول مستشفى في قطر يدشّن جهاز التصوير الفوتوني في القطاع الخاص، يؤكد المستشفى التزامه بتعزيز جودة الرعاية الصحية الوطنية وتوسيع نطاق الطب الدقيق المعتمد على البيانات.

نحو تشخيص دقيق… ونتائج أفضل

كل لحظة تُختصر في الوصول للتشخيص الصحيح تعني خطوة أسرع نحو الشفاء. ومع هذا الجهاز، أصبح بإمكان الأطباء:

اتخاذ قرارات أكثر دقة.

بدء العلاج في وقت مبكر.

متابعة دقيقة لنتائج العلاج.

تقليل الأخطاء وإعادة الفحوصات.

وهو ما يُسهم في رفع معدلات النجاح السريري وتحقيق راحة نفسية للمريض.

الأشعة في المستشفى الأهلي: رؤية تواكب المستقبل

في المستشفى الأهلي، نعتبر أن التصوير الطبي ليس مجرد خطوة روتينية، بل هو أساس كل خطة علاج ناجحة. وقد أثبت قسم الأشعة ريادته في هذا المجال، عبر الجمع بين أحدث التقنيات، وخبرات بشرية متميزة، وجودة معتمدة عالميًا. كما ونفخر في المركز بتحقيق نسب عالية من المواليد الأحياء في خدمات الإخصاب، فإننا اليوم نواصل النجاح نفسه في مجال التشخيص بدقة ووضوح وسرعة تُواكب تطلعات مرضانا وثقة أطبائنا.

رسالتنا للمجتمع الطبي والمرضى

نُهدي هذا الإنجاز لكل مريض يبحث عن تشخيص دقيق وآمن، ولكل طبيب يتطلع إلى تقنيات تدعم قراراته، ولكل أسرة تبحث عن راحة البال في رعاية طبية متكاملة.