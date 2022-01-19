المستشفى الأهلي

يعالج الألياف الرحمية بأحدث التقنيات

كشف المستشفى الأهلي عن تقنية حديثة لإزالة الأورام الليفية والأورام الحميدة والأنسجة الأخرى من دون الحاجة إلى إزالة الرحم.

الدكتور مازن بشتاوي، استشاري توليد وأمراض نسائية، قال: “إن جهاز MyoSure يُستخدم لإجراء استئصال الورم العضلي وإزالة الأورام الليفية واستئصال اللحميات داخل التجويف الرحمي، كما يتم من خلاله إزالة الأورام الحميدة والأنسجة غير المرغوب فيها من دون الحاجة إلى إزالة الرحم، وبالتالي يقلّل من نزيف الدورة الشهرية الغزيرة الناتجة عن الأورام الحميدة أو الأنسجة الليفية”.

وأضاف: “إن هذا النوع من الإجراء يتم تحت التخدير البسيط ولا تحتاج المريضة إلى الرقود في المستشفى، ومن مميزاته أنه لا حاجة إلى عمل أي شقوق بمنطقة البطن التي تتسبب في ندوب، وبالتالي يمكن للنساء اللواتي يخضعن إلى هذا الإجراء ممارسة الحياة الطبيعية خلال يومين”.

الدكتور بشتاوي أوضح أن هذه التقنية آمنة، فهي تعمل بطاقة ميكانيكية وليس كهربائية كالتقنيات التقليدية المستخدمة سابقاً ما يقلل من نسبة المضاعفات السلبية بشكل كبير جداً. تعمل هذه التقنية على تقطيع الألياف وليس حرقها كما في السابق، وليس هذا فحسب، بل إنها تختصر الوقت والجهد فيتم استئصال الأورام والألياف في وقت قصير جداً. وأشاد الدكتور بشتاوي بأن هذه التقنية تقلل من النزيف الغزير المصاحب للأورام الليفية أو الأورام الحميدة، وتزيل فقط الأنسجة المستهدفة في الرحم، كما أنها قد تكون خيارًا علاجيًا لمرضى العقم المرتبط بنسيج غير مرغوب فيه في الرحم مما يحافظ على وظائفه.

كما لفت بالقول إنه بشكل عام قد لا تشكو النساء من أعراض الورم الليفي في الرحم، أما في الحالات التي يسبب فيها هذا الورم شكاوى معينة فإن الأعراض التي قد تعاني منها المصابات تكون على النحو الآتي: نزيف حاد خلال فترة الطمث يستمر لفترة طويلة، ضغط وأوجاع في منطقة الحوض، مشاكل في المثانة والتي قد تتسبب بإمساك، آلام في الظهر أو القدمين. نادرًا ما تشعر المصابة بالورم العضلي بآلام حادة، لكن إذا حصلت أوجاع كهذه فذلك يعني أن الورم قد تضخم إلى حد يستلزم معه العمل الجراحي. ولذلك، يُنصح القيام بالفحص الدوري للسيدات الذي يمكّنهن من معالجة المشكلة في بدايتها.