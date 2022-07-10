المستشفى الأهلي يشخص مرضًا نادرًا لسيدة كانت تعاني أرقًا شديدًا وفقدانا في الوزن

الدكتور وسام المالكي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الأهلي – قطر

شخص المستشفى الأهلي مرضًا نادرًا يحدث لعدد شخصين من بين كل مليون شخص لسيدة تبلغ من العمر 34 عاماً، كانت تعاني من أرق شديد وفقدان في الوزن.

أجرى المستشفى الأهلي الفحوصات اللازمة للمريضة فور وصولها لقسم أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى، وتبين أنها مصابة بـ”متلازمة فرط اليوزينيات”، بعد أن راجعت عددًا من العيادات الخارجية لمدة 6 أشهر، ولكن من دون جدوى. من جانبه قال الدكتور وسام المالكي استشاري أمراض الجهاز الهضمي، “إن هذا النوع من الأمراض نادرا ما يصاب به الأشخاص وهنا يكمن دور دقة التشخيص التي تحدد ماهية المرض”. وأضاف: “لكي يتم تشخيصه يجب أن تكون زيادة عدد الخلايا اليوزينية في تحليل الدم أكثر من 1500 / ميكرولتر ولمدة 6 أشهر متتالية مع ظهور علامات وأعراض تؤثر على أحد أعضاء الجسم، ويجب استبعاد الأسباب الأخرى لزيادة عدد الخلايا اليوزينية”. دكتور المالكي أوضح: “إن اضطراب اليوزينيات هو عبارة عن مجموعة من اضطرابات الدم التي تحدث عندما يكون لدى المريض أعدادًا كبيرة منه، وهي الخلايا البيضاء التي تلعب دورًا مهمًا في جهازه المناعي، وبمرور الوقت، تدخل اليوزينيات الزائدة إلى أنسجة مختلفة، ما يؤدي في النهاية إلى إتلاف أعضاء الجسم”. وأشار إلى أن الإصابة بمتلازمة فرط اليوزينيات قد تحدث لسبب وراثي. بينما ترتبط أنواعًا أخرى، بحالات معينة من السرطان أو العدوى، أو مشكلات صحية أخرى. ولفت إلى أنه في حالة المريضة فقد جرى إعطائها علاج مبدئي عبارة عن “الكورتيزون”.