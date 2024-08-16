المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬يستثمر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬ويحقق‭ ‬أرباحًا‭ ‬قياسية‭ ‬

الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬والمجموعة‭ ‬للرعاية‭ ‬الطبية، السيد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬العمادي‭ ‬

في إطار التزامنا بتقديم أعلى مستويات الرعاية االطبية في المستشفى الأهلي، قمنا بتوسيع مساحة المستشفى وخلق فرص جديدة لتقديم خدمات عالية الجودة. يشمل هذا التوسع توفير أحدث التجهيزات الطبية لتعزيز قدرتنا على تقديم الرعاية بشكل أفضل وأكثر فعالية.

في عام 2025، سيتم إنشاء أقسام نوعية ومراكز تميّز جديدة بمعايير عالية في إطار الأمان والسلامة مثل مركز السكري والغدد الصماء ومركز طب التأهيل، بهدف تلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل ومتكامل. مركز طب التأهيل سيقدم جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية، بما في ذلك بركة العلاج المائي وأحدث الأجهزة للعلاج الطبيعي، ما سيعزز قدرتنا على توفير رعاية شاملة ومتخصصة.

في سعينا المستمر للإرتقاء بخدماتنا وتقديم الأفضل، قمنا بزيادة عدد غرف الضيوف وغرف العمليات، حيث وصل عدد غرف العمليات إلى 8 وعدد الأسرة إلى 250 سريرًا. كما قمنا بتوسيع جناح الولادة ليشمل 12 جناحًا مجهزًا بأحدث التقنيات ووسائل الراحة. هذه التحسينات تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وتلبية احتياجات ضيوفنا بشكل أفضل.

وفي هذا السياق، قمنا بإضافة فئات مميزة لغرف الضيوف تتمتع بالفخامة، مثل الجناح الأميري، والجناح الماسي، والجناح الملكي، وذلك لضمان تجربة مميزة تتمتع بالفخامة والرقي مع ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوفنا. كما تم تحديث جميع الغرف لتقديم أرقى وأفضل الخدمات، ما يعكس التزامنا بتوفير بيئة مريحة ومناسبة للضيوف وعائلاتهم. نلتزم في المستشفى الأهلي بتقديم أعلى معايير الرعاية الطبية العالمية، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات الطبية وتوفير التدريب المستمر للكادر الطبي والتمريضي لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المجتمع بكفاءة وفعالية.

وفي الختام، نعدكم بأن نواصل جهودنا الحثيثة لتقديم خدمات طبية استثنائية تخدم مجتمعنا بأفضل صورة ممكنة.

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