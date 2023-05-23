المستشفى الأهلي… عملية ناجحة لاستئصال الإنزلاق الغضروفي

أجرى الدكتور عبد العزيز الكواري في المستشفى الأهلي، عملية جراحيّة ناجحة لمريض في العقد الرابع من العمر، يعاني من آلام شديدة في ديسك الرقبة والتي ازدادت سوءًا ما أدى الى صعوبة في النوم وضعف في حركة اليدين وعدم قدرة المريض على ممارسة أنشطته اليومية، بسبب ضغط الغضروف المنزلق على الأعصاب.

الدكتور عبد العزيز الكواري، استشاري جراحة العظام، قال إن المريض كان قد وصل إلى العيادة وهو يعاني من آلام شديدة في الرقبة وضعف في حركة اليدين، وسرعان ما تم اتّخاذ قرار إجراء العملية الجراحية بعد أن استنفذ المريض مرحلة العلاج بالمسكّنات والعلاج الطبيعي. وأضاف: ” نعمل نحن كجرّاحين على اتّخاذ هذه الخطوة لتأخير الجراحة في مثل هذه الحالات، مع ضرورة الإستعانة بالعلاج الفيزيائي والطبيعي المتخصّص للتّخفيف من حدّة الألم، ولإعطاء المريض المزيد من الوقت، إذ من الممكن أن تتحسّن الحالة وتخف وطأة الإنزلاق الغضروفي فيشعر المريض بالتحسّن وينجو من التدخل الجراحي”.

وفي سياق الحديث، شرح الدكتور الكواري آلية العمل الجراحي الذي تم باستخدام المجهر الجراحي، وهي من أفضل الطرق في عملية التوسعة واستئصال الإنزلاق الغضروفي، ومن ثم تم وضع الدّعامات لمساعدة الرقبة على التعافي، فأسهم ذلك في عودة المريض إلى ممارسة حياته الطبيعية في اليوم التالي بعد العملية مع التزامه بارتداء طوق داعم للرقبة لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع ليبدأ بعد ذلك مرحلة العلاج الطبيعي والتي تستمر لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر من أجل تقوية عضلات الرقبة.

هناك إجراءات جراحيّة متعدّدة لعلاج الإنزلاق الغضروفي، وقد يتساءل البعض لمَ لا يتم استبدال الغضروف المنزلق بغضروف صناعي؟ يقول دكتور الكواري في هذا الإطار إن الإجراء الجراحي يعتمد على نوع الحالة المرضية، فمثلاً حالة الخشونة الشّديدة يُفضل عمل الإجراء الجراحي المجهري لها.

دكتور الكواري تحدّث كذلك عن الأشخاص الأكثر عرضة للإنزلاق الغضروفي، وهم في عمر الـ 40 وما فوق والذين يمارسون أنواع معيّنة من الرياضات مثل حمل الأثقال والقفز والهبوط السّريع، أو أولئك الذين يمارسون أعمالاً تتطلب الجلوس لفترات طويلة في الوضعية نفسها بالإضافة إلى زيادة الوزن والتدخين، حيث أن التدخين يضعف الشعيرات الدموية التي تغذّي الغضروف ما يؤدي إلى الإصابة بالخلل والنشاف الشديد ومن ثم تبدأ معاناة المريض بأمراض الدّيسك.

يوصي دكتور الكواري بأهمية الحرص على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة باستمرار وتجنّب الجلوس لمدة تتجاوز الـ60 دقيقة لأن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى التّيبس، إضافة إلى الإبتعاد عن حمل الأوزان الثّقيلة.