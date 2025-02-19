المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بحمد الطبية يقدم خدمات شاملة وخيارات علاج مبتكرة لإدارة حالات مرضى السرطان

يقدم المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية خدمات رعاية صحية متكاملة لمرضى السرطان من خلال التركيز على الرعاية الشخصية ومتعددة التخصصات، وتوفير المرافق الحديثة التي تقدم رعاية صحية ذات مستوى عالمي وترسخ معايير جديدة للتميز في مجال الرعاية الصحية، ما يجعل المركز في طليعة مراكز علاج السرطان في دولة قطر والمنطقة، حيث يقدم خدماته للمرضى في دولة قطر ويجذب أيضاً المرضى من جميع أنحاء المنطقة.

في هذا الإطار يقول الدكتور محمد سالم الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ورئيس خدمات السرطان بمؤسسة حمد الطبية: ”يستفيد مرضانا في المركز من المرافق المتطورة المجهزة بأحدث التقنيات. نحن نقدم خيارات علاجية تتضمن العلاج الكيمائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج المناعي، والعلاجات الموجهة حيث يتم تخصيص كل منها لضمان تقديم رعاية متخصصة وشاملة طوال رحلة العلاج.”

تتضمن الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، برنامج زراعة الخلايا من نخاع العظم، حيث توفر الفرق الطبية المتخصصة رعاية مصممة خصيصاً لكل مريض خلال العملية. كما يوظف قسم العلاج الإشعاعي للأورام أحدث التقنيات مثل TrueBeam, CyberKnife, Ethos والتي تستهدف الأورام بدقة عالية مع الحفاظ على الأنسجة السليمة.

يعمل فريق الخبراء في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان على تصميم خطط علاج فردية لمرضى السرطان، ما يضمن تحقيق أفضل النتائج الصحية وتحسين جودة حياتهم. يضم هذا الفريق كل من أطباء الأورام، والجرّاحين، وأخصائيي الأشعة، والكادر التمريضي، وأخصائي الرعاية الصحية المسانِدة تقديم الدعم الشامل للمرضى في جميع مراحل العلاج. يعتمد المركز على استخدام أحدث التقنيات لتقديم رعاية متكاملة بدءاً من الكشف المبكر والتشخيص وصولاً إلى العلاج والشفاء والرعاية التلطيفية إذا تطلب الأمر.

يعتبر عامل الوقت أمراً في غاية الأهمية لعلاج السرطان، وفي مؤسسة حمد الطبية، يتم فحص أكثر من 90% من المرضى الذين يتم الاشتباه بإصابتهم بالسرطان خلال 48 ساعة من الإحالة الطبية وهو ما يُعد أحد أسرع المعدلات في هذا المجال على مستوى العالم.

من جهتها قالت الدكتورة صالحة بوجسوم، رئيس قسم طب الأورام والرعاية التلطيفية بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان: ”يقدم المركز رعاية شخصية متعددة التخصصات، حيث يوفر خدمات متكاملة بدءاً من التشخيص وصولاً إلى العلاج والوقاية في بيئة داعمة تركز على التنوع الجيني، وبيئة الورم المناعية، ونمط الحياة، والأمراض المصاحبة لكل مريض مصاب بالسرطان. يتيح الطب الدقيق إمكانية تصميم خطط علاجية وفقاً للعوامل الجينية والكيميائية الحيوية ونمط الحياة الخاص بكل مريض. يمكن تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى وتعزيز نوعية حياتهم بصورة ملحوظة من خلال التركيز على تحسين استجابة الورم للعلاج والحد من الآثار السلبية للعلاجات.”

لعبت القدرات والتقنيات المتقدمة للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان دوراً حاسماً في تقليل حاجة مرضى السرطان في دولة قطر للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، حيث يمكن للمرضى من خلال الخدمات الشاملة وخيارات العلاج المبتكرة إدارة حالاتهم بصورة فعالة داخل دولة قطر.

بالإضافة إلى ذلك، تجذب الجودة الاستثنائية والسمعة الطيّبة التي تخص الرعاية المتقدمة لمرضى السرطان في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان المرضى من مختلف أنحاء المنطقة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يختار العديد منهم تلقي العلاج في المركز سنوياً، ويفضّل معظم المرضى القادمين من الدول الغربية الذين تم تشخيصهم في دولة قطر مواصلة علاجهم في مؤسسة حمد الطبية بدلاً من العودة إلى موطنهم.

يواصل المركز ريادته في رعاية مرضى السرطان بفضل التزامه بإجراء البحوث العلمية والتعليم والتعاون، ما يعزز من مكانته كمركز وطني وإقليمي رائد في خدمات علاج الأورام.

لمزيد من المعلومات المتعلقة بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.hamad.qa/EN/Hospitals-and-services/NCCCR/Pages/default.aspx