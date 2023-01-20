المركز الطبّيّ في جامعة شيكاغو يحصل على الدرجة “A” لسلامة المرضى للمرّة الثانية والعشرين على التوالي ويحتفظ بمكانه في مجموعة النخبة للسنة العاشرة

نال المركز الطبّيّ لجامعة شيكاغو درجة “A” لسلامة المستشفى والمرضى للمرّة الثانية والعشرين على التوالي وذلك من قبل “ذي ليبفروغ غروب” (The Leapfrog Group). وحقّق هذا المركز أعلى درجات الشرف التي تمنحها منظّمة المراقبة المستقلّة هذه على مدى عشر سنوات متتالية.

من بين آلاف مرافق رعاية الحالات الحادّة في جميع أنحاء البلاد، يُعدّ المركز الطبّيّ لجامعة شيكاغو، الذي يحتوي 811 سريرًا، أحد المستشفيات الـ22 فقط في البلاد، التي حصلت على أعلى درجة في جميع بطاقات التقارير نصف السنويّة والبالغ عددها 22. وقد بدأت مؤسّسة “The Leapfrog Group” بمنح هذه البطاقات في العام 2012.

قال “توم جاكيفيتش”، رئيس المركز الطبّيّ لجامعة شيكاغو، هذا المركز الذي يُعتبر محورًا للنظام الصحّيّ في مستشفى جامعة شيكاغو: “لم يكن هذا الإنجاز ممكنًا بدون جهد جماعيّ منسّق جيّدًا، يتطلّب أجزاء مختلفة من المؤسّسة للعمل والتعاون على أعلى مستوى، بدءًا بأولئك الذين يهتمّون بالمرضى في السرير، وصولًا إلى كلّ من يعمل خلف الكواليس لدعم فرق الرعاية لدينا. بصفتنا المستشفى الوحيد في شيكاغو الذي حصل على الدرجة “A” على التوالي، فإنّنا لا نعتبر هذا الاعتراف أمرًا مسلّمًا به، وسنستمرّ في تحقيق مستويات أعلى وأكثر اتّساقًا من الجودة والسلامة”.

ومن ناحية أخرى، حصل مستشفى جامعة شيكاغو “إنغالز ميموريال” (UChicago Medicine Ingalls Memorial)، وهو مستشفى في ضاحية “هارفي” يحتوي 485 سريرًا، على الدرجة “B” الثالثة على التوالي.

وقالت الرئيسة المؤقّتة لمستشفى “Ingalls”، “إميلي تشيس”، وهي ممرّضة مسجّلة وحاصلة على شهادة الدكتوراه: “يعمل مستشفى Ingalls Memorial”” على تحسين سلامة المرضى ونتائجهم باستمرار. لقد رأينا بالفعل نتائج هذا العمل الجادّ في التحسينات الأخيرة التي أدخلناها على سجلّات مؤسّسة “The Leapfrog Group”، حيث انتقلنا من الحصول على الدرجة “C” سنوات عدّة إلى الحصول على الدرجة “B” للمرّة الثالثة على التوالي. ونحن حريصون على الاستفادة من هذا التقدّم في المستقبل”.

عند تعيين درجة ممثّلة بحرف لنتائج خريف 2022، استعرضت مؤسّسة “The Leapfrog Group“ ما يقارب 3.000 مرفق لرعاية الحالات الحادّة في جميع أنحاء البلاد للتعرّف على المستشفيات التي تبذل قصارى جهدها في حماية المرضى من الأذى والأخطاء التي يمكن الوقاية منها. ثمّ استعرضت المؤسّسة أكثر من 30 مقياسًا لبيانات السلامة لكلّ مستشفى، بما في ذلك معدّلات الأخطاء والإصابات والعدوى التي يمكن الوقاية منها. ونظرت المؤسّسة أيضًا في ما إذا كانت المستشفيات تستخدم أنظمة لحماية المرضى من الأذى. أمّا نظام التصنيف، فيخضع لمراجعة الأقران ويتّسم بالشفافيّة الكاملة، والنتائج متاحة للجمهور مجّانًا. ويتمّ تحديث الدرجات كلّ خريف وربيع بناءً على البيانات الجديدة التي تقدّمها المستشفيات.

وقالت “ليا بيندر”، الرئيسة والمديرة التنفيذيّة لمؤسّسة “The Leapfrog Group”: “أنا أحيّي قيادة المستشفى والقوّة العاملة لالتزامها السلامة والشفافيّة بشدّة. إنّ الحصول على الدرجة “A” في السلامة هي علامة على أنّ المستشفيات تقيّم أداءها باستمرار، حتّى تتمكّن من حماية المرضى بأفضل طريقة. يجب أن يكون فريق المستشفى لديكم فخورًا جدًّا بتفانيه وإنجازه”.

من جهة أخرى، اختير المركز الطبّيّ لجامعة شيكاغو ضمن أفضل مستشفيات للفوترة النزيهة بحسب مجلّة “ماني” (Money) للعام 2022، وهو أحد المستشفيات الـ565 فقط في الولايات المتّحدة، التي اختيرت من بين أكثر من 2.200 مستشفى شملها الاستطلاع. إنّ قائمة مجلّة “Money”، التي نُشرت بالشراكة مع مؤسّسة “The Leapfrog Group”، تعترف بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد استنادًا إلى الدرجات العالية لسلامة المرضى، وإلى بيانات فوترة واضحة وشاملة، وإلى أيّ درجة يتعامل المستشفى بأخلاقيّة مع المرضى الذين تأخّروا على سداد الفواتير الطبّيّة أو لم يسدّدوها بالكامل.

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