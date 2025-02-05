العلاج المناعي : ثورة في علاج السرطان – Group Florence Nightingale Hospitals

الأستاذة المشاركة، الدكتورة طوبى أكين تيلي

يفتح العلاج المناعي، الذي أحدث تأثيرًا كبيرًا في عالم الأورام في السنوات الأخيرة، الأبواب أمام حقبة جديدة في علاج السرطان.

ما هو العلاج المناعي؟ وما دوره في علاج السرطان؟

يتمثل الغرض الرئيسي من العلاج المناعي في تنشيط الجهاز المناعي للمريض لمحاربة الخلايا السرطانية. في رحلته التي بدأت مع سرطان الجلد الخبيث في عام 2011، أصبح هذا النوع من العلاج الآن قابلاً للتطبيق في جميع أنواع السرطان تقريبًا. الآثار الجانبية للعلاج المناعي أقل بحيث يكون المريض أكثر قدرة على تحمّلها مقارنة بالعلاج الكيميائي. يمكن تطبيق العلاج المناعي في جميع أنواع السرطان تقريباً. ننظر إلى علامات معينة قبل بدء العلاج.

اختلاف العلاج المناعي عن طرق العلاج الأخرى

يستهدف العلاج المناعي خلايا الورم عن طريق تنشيط الجهاز المناعي. على عكس العلاج الكيميائي، تزيد هذه الطريقة من جودة حياة المرضى بشكل كبير حيث يمكن التحكم في آثاره الجانبية بشكل أسهل من العلاج الكيميائي. كما يحسّن العلاج المناعي من جودة حياة مرضى السرطان. وعلاوة على ذلك، فإن إعادة التأهيل الفعال للأورام الذي يجب أن يبدأ عند تشخيص المرض يمكن أن يساهم في تحسين الحالة الصحية للمريض. على الرغم من أن العلاج المناعي مكلف، إلا أنه يمكن اعتبار التسجيل في الدراسات السريرية طريقًا للوصول إليها. يتم تحديد أهلية المرضى للعلاج المناعي من خلال نتائج بعض الاختبارات والتقييمات.

أداء العلاج المناعي وفعاليته

يعمل العلاج المناعي على تنشيط الجهاز المناعي بالكامل، مما يسمح للجسم بالتعرف على الخلايا السرطانية على أنها دخيلة. وبهذه الطريقة، يمكن تحقيق الشفاء في بعض أنواع السرطان وإطالة عمر المرضى بشكل كبير. نحصل على إجابات كاملة، خاصةً في بعض الأنواع مثل سرطان الجلد الخبيث وسرطان الرئة، ويستطيع المرضى أن يعيشوا حياة صحية لمدة خمس سنوات أو أكثر.