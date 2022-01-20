الرعاية الصحية التي تستحق السفر من أجلها

مركز بايلور سانت لوكس الطبي

عندما يتعلق الأمر بعلاج الأمراض الخطيرة، دائماً يختار المرضى من الشرق الأوسط وخارجه مركز بايلور سانت لوكس الطبي في هيوستن، تكساس، رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة. مركز بايلور سانت لوكس الطبي هو منشأة للرعاية الرباعية وهو جزء من مركز تكساس الطبي، أكبر مركز طبي في العالم. نحن موطن لمعهد تكساس لأمراض القلب، وهو مؤسسة أبحاث وتعليم على مستوى عالمي في أمراض القلب والأوعية الدموية تأسست في عام 1962 بواسطة الطبيب دينتون كولي.

تم تصنيف مركز بايلور سانت لوكس الطبي كواحد من أفضل مراكز الولايات المتحدة في خدمات القلب والأوعية الدموية وجراحة القلب والسرطان وطب الأعصاب وجراحة الأعصاب وأمراض الجهاز الهضمي وجراحة الجهاز الهضمي وطب الشيخوخة من قبل شبكة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت. كنا أول مستشفى في تكساس والجنوب الغربي تحصل على جائزة التمريض Magnet لتميزها في التمريض خمس مرات متتالية من قبل مركز اعتماد الممرضين الأميركي. يلتزم مركز بايلور سانت لوكس الطبي بالتميز والتعاطف في رعاية المرضى بهدف إنشاء مجتمعات أكثر صحة. وقد بدأ المستشفى مشروعاً جديداً في مجال الرعاية الصحية من خلال مشروع مشترك مع كلية بايلور للطب، إحدى أفضل كليات الطب في الولايات المتحدة.

نحن نعمل على تطوير أسلوب تقديم الرعاية الصحية من خلال حرم ماكنير الجديد، الذي تبلغ مساحته 27.5 فداناً والذي سيربط إحدى أكبر كليات الطب في البلاد، ومعهد أبحاث القلب والأوعية الدموية المشهور عالمياً، ومستشفى معترف به على المستوى العالمي، جميعها داخل ممر يُعتزم إنشاؤه بعناية مصمم لتيسير ضغوط المريض والسفر.

مستقبل مركز بايلور سانت لوكس الطبي

نحن نعمل على الانتقال إلى الحرم ماكنير الجامعي الجديد، وهو أحد المجمعات الطبية الأكثر ابتكاراً وتميزاً في العالم، لاستقبال المرضى والزوار بعيداً عن أجواء عمليات المستشفى اليومية بهدف خلق بيئة أكثر راحة. لن يكون هذا الحرم عرضةً للزحام والضجيج المرتبط بتشغيل مركز طبي، وإنما سيتم تقسيمه إلى مجموعات منفصلة من المصاعد والممرات والمداخل لتجنّب الاختلاط بالمرضى.

تقول ليز يونغبلود، رئيسة مركز بايلور سانت لوكس الطبي: “مظهر الحرم الجامعي والشعور الذي يمنحه للمرضى مهم جداً. نحن نتطلع لإنشاء مساحة دافئة وهادئة، توفّر الرعاية المتطورة عالية الجودة المعروفة لدينا. سيكون المرضى قادرين على الوصول بسهولة إلى المناطق المورقة الشبيهة بالحدائق والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة والفندق ومركز المؤتمرات، مما يوفّر لهم تجربة مريحة وإيجابية”.

إن حديقة الاستقبال متعددة الطبقات وسلسلة الحدائق الصغيرة المرتفعة تعمل على تعزيز وإضفاء الحيوية على هذه التجربة الإنسانية، حيث يشكّل الضوء والمناظر الطبيعية خلفية لمناطق الانتظار في كل مستوى من الحرم. كما أن ضوء النهار يصل إلى جميع أرجاء الحرم الجامعي. تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً في هذا الحرم. يسمح تطبيق “مركز التحكم” المبتكر لمرضى المستشفى بضبط درجة حرارة الغرفة والإضاءة وطلب الطعام وتسهيل التواصل مع الطاقم الطبي. تقول يونغبلود: “كان من المهم أن نجلب هذه التكنولوجيا إلى المرضى حتى يتمكنوا من التحكم في بيئتهم أثناء العمل كشريك معنا في الرعاية التي نقدمها”.

إن التصميم المبتكر للحرم يضمن أعلى مستوى من الرعاية للمرضى مع الاستفادة من الأكاديميين والأبحاث. تم تجهيز الحرم الجامعي بأحدث التقنيات من الأشعة والأشعة التداخلية إلى دراسات الطب النووي والمسرعات الخطية الجديدة في مركز دان إل. دانكن للرعاية الشاملة لمكافحة السرطان، والذي سيقع في برج اوكوين الطبي المكون من 12 طابقاً. سيقدّم مركز السرطان الموسع العلاج الإشعاعي وخدمات التشخيص والعلاج الأخرى وسيضم عيادات الأورام المتخصصة المتعددة ومركز التسريب بالإضافة إلى خدمات العيادات الخارجية المتعددة بما في ذلك الأشعة والتنظير ومركز الجراحة المتنقلة. ومن بين الخدمات الجديدة المتوقّع تقديمها في البرج الجديد مركز علاج الألم ومركز نسائي لتشخيص أمراض الثدي.

ريادة في رعاية القلب والأوعية الدموية

يعود تقليدنا في رعاية القلب المبتكرة إلى العام 1969، مع أول عملية زراعة ناجحة في العالم لقلب اصطناعي بواسطة جرّاح القلب الشهير دينتون كولي. ونحن لا زلنا نتمسك بهذا الإرث من الابتكار والبحث حتى يومنا هذا. في مركز بايلور سانت لوكس الطبي، نعمل على الجمع بين الأبحاث والتعليم والابتكار المعترف به دولياً من كلية بايلور للطب ومعهد تكساس للقلب وغيرهم من المتخصصين المستقلين الرائدين لتقديم أحدث العلاجات والتطورات في أمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة القلب طفيفة التوغل، وإجراءات القلب والصمام والأوعية الدموية الهيكلية، وزرع القلب، وإدارة عدم انتظام ضربات القلب، والخلايا الجذعية، والعلاج الجيني، والطب التجديدي. نحن قادرون على تحقيق المزيد من الابتكارات المغيرة للحياة، واكتشاف المزيد من طرق الوقاية، وإنقاذ المزيد من الأرواح.

إصلاح القوس الأبهر المعقد

أطباء القلب في مركزنا هم معالجون وباحثون في العلاجات الانجازية. يُعتبر الدكتور جوزيف كوسيلي، رئيس قسم جراحة القلب للبالغين، مركز بايلور سانت لوكس الطبي، رائداً ذائع الصيت عالمياً في تطوير الابتكارات بما في ذلك جهاز Thoraflex Hybrid Stented لإصلاح القوس الأبهر المعقد، والذي حصل مؤخراً على تصنيف الانجاز من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA). ومن المتوقع أن يخفض الجهاز بشكل ملحوظ معدلات الوفيات بين مرضى تمزق الأبهر.

الدكتور كوسيلي هو جرّاح الأبهر الأكثر خبرة في العالم. وقد أجرى هو وفريقه أكثر من 10000 عملية لإصلاح الشريان الأورطي وأكثر من 3600 عملية إصلاح لتمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري والبطني.

جراحة القلب بمساعدة الروبوت

الدكتور كينث لياو، رئيس قسم أمراض القلب للزراعة والدورة الدموية والدعم الميكانيكي، مركز بايلور سانت لوكس الطبي، وهو من بين جراحي القلب الآليين ذوي الخبرة العالية في الولايات المتحدة، كما أنه جرّاح القلب الوحيد في هيوستن الكبرى الذي يستخدم نظام دافنشي الجراحي الآلي لعلاج أمراض الصمام والشريان التاجي.

هذه التقنية المتقدمة والتي تتميّز بالحد الأدنى من التدخل الجراحي تستخدم نطاقاً عالي الدقة ثلاثي الأبعاد وأدوات دقيقة يتم التحكم فيها بواسطة الروبوت داخل الصدر لإجراء جراحة إصلاح الصمام التاجي وتطعيم مجازة الشريان التاجي، مما يسمح للجراح بإجراء مناورات جراحية سهلة ومعقدة داخل القلب. يعدّ برنامج جراحة القلب الروبوتية في مركز بايلور سانت لوكس الطبي من بين أفضل ١٠ برامج في الولايات المتحدة والبرنامج الأسرع تطوراً في الولايات المتحدة.

الرواد في رعاية رجفان أذيني

كان مركز بايلور سانت لوكس الطبي أول من قام بالإجراء المتقارب لعلاج الرجفان الأذيني في هيوستن، وهو إجراء هجين يشارك فيه جرّاح القلب الذي يطوّر قسطرة الاستئصال بالاشتراك مع اختصاصي فيزيولوجيا القلب الكهربية الذي يرسم ويكمل عزل الأوردة الرئوية والجدار الخلفي. في دراسة حديثة، تمت استعادة إيقاع الجيوب الأنفية الطبيعي لدى 87% من المرضى، و43% توقفوا عن تناول أدوية الرجفان الأذيني بعد ثلاثة أشهر من العملية، و76% لم يعد لديهم أعراض عند الشهر السادس.

رعاية مرضى السرطان بلمسة خاصة

من الطب الدقيق إلى علم المناعة إلى علم الجينوم، تحدث بعض أكثر التطورات فعالية في رعاية مرضى السرطان في مركز بايلور سانت لوكس الطبي. لا نزال نولي اهتماماً بالغاً في رعاية ورفاهية مرضانا. تجتمع فرقنا السريرية مع الباحثين لتقديم رعاية الأورام المصممة بشكل فردي للمريض، مما يتيح لنا تقديم علاج السرطان الرائد للمرضى من جميع أنحاء العالم. مركز بايلور سانت لوكس الطبي هو موطن لمركز دان إل. دانكن للرعاية الشاملة لمكافحة السرطان. هذا المركز حصل على تصنيف مركز السرطان الشامل المرموق من المعهد الوطني للسرطان لأبحاثه السريرية المتطورة وعلاجات السرطان الحديثة.

يقول دكتور مظفر ريماوي، المدير الطبي التنفيذي ومدير مساعد للشؤون السريرية من مركز دان ال دانكن الشامل للسرطان في مركز بايلور سانت لوكس الطبي: “يجلب باحثونا علاجات مبتكرة من المختبر إلى المريض بشكل أسرع من أي وقت مضى للمساعدة في وقف تفاقم السرطان. إنه أحد الأسباب العديدة التي جعلت تقرير شبكة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت يعترف مؤخراً بمركز مركز بايلور سانت لوكس الطبي كواحد من أفضل المستشفيات في الولايات المتحدة لرعاية مرضى السرطان”.

التقدم الجيني

من خلال شراكتنا مع كلية بايلور للطب، يتمكن مرضانا من الوصول إلى أكبر برامج علم الوراثة السريرية في الولايات المتحدة. إنها فرصة لتحليل التركيب الجيني للمريض لتحديد احتمالية إصابته بالسرطان، واتخاذ تدابير لمنع ظهوره، وتطوير علاجات مخصصة له. هذا البحث الناشئ تحوّل إلى تطبيقات سريرية مهمة. على سبيل المثال، يمكن استخدام تغييرات جينية محددة للتنبؤ بنتائج المرضى مما يوفّر لفريق الأورام رؤية أكبر عند التخطيط لشدة خطة علاج كل مريض.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء اختبار الطفرات الجينية في الخلايا السرطانية التي يمكن أن تشير إلى فعالية بعض الأدوية.

جراحة الغدة الدرقية بدون ترك أثر

مركز بايلور سانت لوكس الطبي هو المركز الوحيد في تكساس الذي يقدم النهج الدهليزي لاستئصال الغدة الدرقية بالمنظار (TOETVA) والذي لا يترك ندوباً ظاهرة. يعد الدكتور رايمون غروغان، رئيس قسم جراحة الغدد الصماء في مركز بايلور سانت لوكس الطبي، واحداً من عدد قليل من الخبراء الذين يقومون بإجراء TOETVA في الولايات المتحدة.

كان أول جراح يقوم بهذه العملية في الغرب الأوسط للولايات المتحدة وتكساس. يقدّر الدكتور غروغان أن أكثر من٥٠% من مرضاه الذين يعانون من الغدة الدرقية هم مرشحون للخضوع للعملية بدون ترك آثار.

علم الجينوم وأبحاث سرطان المثانة

وجد طبيب المسالك البولية سيث بول ليرنر رئيس قسم المسالك البولية وزملاؤه في كلية بايلور للطب علاقة بين النوع الفرعي للسرطان والنتائج من خلال دراسة الأسس الجينية لسرطان المثانة التوسعي للعضلات. من خلال أبحاثهم، اكتشفوا أن بصمات الطفرات والأنواع الفرعية الجزيئية وحمل الجزيئات الجديدة المرتبطة بالسرطان والعوامل السريرية والمرضية المعروفة لها تأثير واضح على حياة المريض. إن أخذ هذه العوامل في الاعتبار يسمح بتقديم علاج أكثر تخصيصاً وفعالية للمرضى، مما يمكن أن يزيد من احتمالية بقاء المريض على قيد الحياة، وهو أمر غير مسبوق في سرطان المثانة المتقدم.

جراحة سرطان الثدي الدقيقة

مركز بايلور سانت لوكس الطبي هو أول مستشفى في جنوب الولايات المتحدة يستخدم نظام التوطين المغناطيسي Sentimag مع كل من تقنية Magseed والسائل المقتفي Magtrace المعتمد حديثاً من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لتحديد وإزالة الأورام في المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي التوسعي.

يتم وضع البذرة في الورم ويتم تقييمها على الفور أثناء الجراحة من قبل أخصائيي علم الأمراض، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى عملية ثانية لإعادة الاستئصال. يقول الدكتور أليستر تومسون، رئيس قسم جراحة الثدي: “يُعد هذا الإجراء تحويلياً بالنسبة للمريض لأنه يسمح لنا بإجراء جراحة دقيقة مضبوطة بدقة بدلاً من إجراء عملية كبيرة”.

التقدّم في علوم الأعصاب

كواحد من رواد رعاية السكتات الدماغية في هيوستن والمناطق المحيطة بها، يستفيد مركز بايلور سانت لوكس الطبي من الابتكارات الأكثر تقدماً لتحسين الوصول إلى العلاج الأمثل للمرضى. يقدّم فريق علوم الأعصاب لدينا رعاية شاملة لمجموعة واسعة من الحالات العصبية واضطرابات الدماغ. نحن نستخدم أحدث التطورات في طب الأعصاب لعلاج المرضى بشكل فعّال ووقت تعافي أقصر. باستخدام الأبحاث المتقدمة والنهج التعاوني مع كلية بايلور للطب، نساعد المرضى على استعادة وظائفهم المفقودة بسبب ورم في المخ أو سكتة دماغية أو تمزّق الأوعية الدموية في الدماغ. بالإضافة إلى تقديم أحدث خيارات العلاج، يواصل أطباء الأعصاب وجراحو الأعصاب لدينا تطوير علاجات جديدة ومتقدمة مثل بناء جهاز كمبيوتر للدماغ لاستعادة الرؤية للمكفوفين وإحداث تقدّم مذهل في إزالة ورم الغدة النخامية الحميد.

تطور كبير في علاج الورم وإزالته

بصفته رئيس قسم علم الأعصاب في مركز بايلور سانت لوكس الطبي، يركز الدكتور غانيش راو على الإدارة الجراحية لأورام الدماغ الأولية والنقيلة، مع التخصص في أورام العمود الفقري.

يقول الدكتور راو: “نحن متخصصون في إزالة أورام المخ التي يصعب الوصول إليها والقريبة من المناطق التي تؤثر على الكلام أو الوظيفة الحركية. غالباً ما نقوم بهذه الإجراءات عندما يكون المرضى مستيقظين حتى نتمكن من اختبار هذه الوظائف وتقليل أي إصابة في الدماغ أثناء إزالة الورم”.

يستخدم الدكتور راو أيضاً تقنيات طفيفة التوغل مثل الجراحة الإشعاعية بالتوضيع التجسيمي والعلاج الحراري الخلالي بالليزر لعلاج الأورام التي يصعب الوصول إليها.

يعد مركز الغدة النخامية التابع لمركز بايلور سانت لوكس الطبي أحد أكثر المراكز نشاطاً في الولايات المتحدة، الذي سجّل نتائج جراحية ممتازة. نحن نستخدم نهج متعدد التخصصات يجمع بين بروتوكول إدارة المريض وتقنية جراحية داخل الأنف أقل توغلاً حيث يدخل الجراحون من خلال الأنف لإزالة ورم الغدة النخامية.

يهدف هذا البروتوكول إلى تثقيف المريض والتعبئة المبكرة وتقييمات الغدد الصماء المجدولة للمرضى الداخليين والخارجيين والتي ثبت أنها تقلل من فترة بقاء المريض في المستشفى وكذلك المضاعفات وإعادة الدخول إلى المستشفى.

علاج حالات العمود الفقري المعقدة

يستخدم فريقنا المدرب بشكل خاص أحدث التطورات لتشخيص حالات العمود الفقري وعلاجها بشكل متحفظ. عندما تكون الجراحة هي الخيار الأفضل، يستخدم جراحونا تقنيات الحد الأدنى من التدخل الجراحي الأكثر تقدماً للتخفيف من إصابات وتشوهات العمود الفقري وإصلاحها.

يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في علاج أكثر الحالات تعقيداً، بما في ذلك:

تشوه إنحناء الذقن إلى الصدر .

تشوه الظهر المقوّس .

تشوه شبيه بعنق البجعة .

تشوه الجنف ( ميلان جانبي في العمود الفقري ).

ميلان جانبي في العمود الفقري كسور غير مستقرة .

تشوه العمود الفقري بعد العدوى .

الخدمات الدولية

لعقود عديدة، كان لمركز بايلور سانت لوكس الطبي الشرف بالتعاون مع قادة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في رعاية المرضى والتدريب والتعليم. يزور أطباؤنا وباحثونا منطقة الخليج بانتظام لتبادل المعرفة والخبرة والمشاركة في المؤتمرات الطبية.

كجزء من مهمتها المتمثلة في تحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، يقدّم مركز بايلور سانت لوكس الطبي والشركات التابعة له خدمات تدريب وتعليم مخصصة لتلبية الاحتياجات الفردية لكل مؤسسة من خلال الزيارات الميدانية والتناوب ومؤتمرات الفيديو عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريق بايلور سانت لوكس الطبي الدولي عن كثب مع المرضى الذين يسافرون من جميع أنحاء العالم لجعلهم يشعرون وكأنهم في منزلهم أثناء إقامتهم في المستشفى. مهمتنا هي توفير تجربة مستشفى إيجابية من خلال سد الاختلافات الثقافية واللغوية، وتقديم الدعم الشخصي، واستيعاب طلبات الخدمة. نحن نعمل عن كثب مع المرضى والأسر لدمج ممارسات رعاية المرضى عبر الثقافات لتوفير رعاية فعّالة وشاملة وصحية ومتوافقة ثقافياً.

نحن نقدّم خدمات شاملة من مجموعة قبل الوصول، لمساعدة المرضى أثناء إقامتهم في مركزنا الطبي، ومتابعتهم بمجرد عودتهم إلى المنزل.