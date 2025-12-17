Northwestern Medicine

الدكتور علي بعّاج يقود ابتكار جراحة العمود الفقري والتواصل العالمي

تُعدّ التقنيات الحالية والمستقبلية المثيرة، مثل التنظير الداخلي للعمود الفقري، وجراحة العمود الفقري طفيفة التوغّل، والجراحة الروبوتية للعمود الفقري، منصّات وحلولًا ستسهم في مساعدة المرضى وستدفع هذا المجال إلى الأمام بالتأكيد. ونحن في Northwestern Medicine ملتزمون بأن نكون في طليعة هذا التحوّل التكنولوجي في جراحة العمود الفقري.

أعلنت Northwestern Medicine بفخر عن انضمام الدكتور علي أ. بعّاج، جرّاح الأعصاب المتخصّص في العمود الفقري، إلى قسم جراحة الأعصاب. الدكتور بعّاج هو جرّاح أعصاب أكاديمي حاصل على زمالة البورد، ومتخصّص في جراحات العمود الفقري المعقّدة. وهو يجلب معه خبرة واسعة في الأساليب التقليدية والتقنيات الحديثة طفيفة التوغّل لعلاج أمراض تآكل العمود الفقري، والرضوض، والأورام، واعوجاج العمود الفقري لدى البالغين والمراهقين. ويركّز على استخدام التقنيات الأقل توغّلًا، بما في ذلك الجراحة الموجّهة بالحاسوب والروبوتات لعلاج الحالات المعقّدة.

أعدّ الدكتور بعّاج أكثر من 150 بحثًا منشورًا مُحكّمًا، وشارك في تحرير أربعة كتب مؤثرة في جراحة العمود الفقري، من بينها النسخة الثالثة من “دليل جراحة العمود الفقري”. وقد قدّم أكثر من 100 محاضرة متخصّصة على المستويين الوطني والدولي، وشارك في عشرات الدورات التدريبية حول العالم كرئيس أو كعضو في الهيئة التعليمية. كما أسس مؤتمر Virtual Global Spine Conference، وهو برنامج أسبوعي عالمي عبر الإنترنت تمّ إطلاقه خلال جائحة كوفيد– 19، وما زال يواصل جمع الأطباء والمتدرّبين من مختلف البلدان.

على مدى العقد الماضي، طوّر الدكتور بعّاج شراكات سريرية وأكاديمية واسعة عالميًا، وأشرف على تدريب عدد كبير من الباحثين والمتدرّبين السريريين من مختلف أنحاء العالم. إن التزامه بتوفير مسارات للطلاب الدوليين لمتابعة التدريب المتقدّم في جراحة الأعصاب في الولايات المتحدة سيخدمه جيدًا في دوره كنائب للرئيس للتواصل الدولي في جراحة الأعصاب، وهو المنصب الأول من نوعه في القسم. ومنذ انضمامه، أطلق القسم مسار زمالة دولية جديدة، وهي الزمالة الدولية الأولى في Northwestern Medicine وواحدة من القلائل في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يشغل الدكتور بعّاج منصب مدير برامج التكنولوجيا والابتكار والزمالات في جراحة العمود الفقري، مما يعزّز قدرات المؤسسة في التدريب الجراحي ورعاية المرضى.

Northwestern Medicine في موقع قوي لتكون رائدة في الرعاية الصحية عالميًّا

بصفتي نائب رئيس قسم التواصل الدولي لجراحة الأعصاب، أشعر بحماسة كبيرة للاستفادة من قوة برامجنا السريرية والبحثية، والتعاون مع شركائنا حول العالم. نحن متحمسون لتقديم رعايتنا الطبية العالمية للمرضى من أي مكان، كما نرغب في العمل مع أنظمتهم الصحية المحلية، وأطبائهم، ومؤسساتهم، لبناء خطوط خدمات طبية تكون على مستوى عالمي وقابلة للاستدامة داخل بلدانهم. نحن نؤمن بأن طاقتنا المشتركة وقدرتنا الجماعية على التفكير معًا حول أفضل الطرق لعلاج هذه الحالات، سواء عبر الحلول الجراحية أو غير الجراحية، هي ما سيضمن تقديم رعاية دائمة وذات معنى وقابلة للاستمرار للمرضى حول العالم.

نحن نؤمن بأن قسم جراحة الأعصاب في Northwestern Medicine قادر ويجب أن يكون مركزًا عالميًا للرعاية المتخصّصة والتعليم والتدريب في جراحة الأعصاب. فإحدى مهماتنا الأساسية هي تدريب وإلهام وتوجيه الجيل القادم من جرّاحي الأعصاب ومتخصّصي العمود الفقري. لدينا أعضاء هيئة تدريس شغوفون بالتعليم والتدريب، ويسعون بجدية لإحداث تأثير على المستوى العالمي. لقد عملنا بشكل منهجي على إعادة هيكلة وتوسيع وتعزيز برامج الزمالات لدينا في جراحة الدماغ والعمود الفقري. يُعدّ هذا أحد أكبر البرامج المعنية بمعالجة العمود الفقري في البلاد. عندما ينضم المتدرّبون إلينا، سيحصلون على فرصة للتعرّف على أدوات وحلول شاملة، وبحوث متقدّمة، وتوجيه أكاديمي، إضافةً إلى التفاعل المباشر مع أعضاء هيئة تدريس رائدين في مجالاتهم، فضلًا عن مشاهدة مستوى رعاية استثنائي في مؤسستنا. وسيعود هؤلاء المتدرّبون إلى بلدانهم حاملين هذه الخبرات لخدمة مرضاهم ومجتمعاتهم، ونحن واثقون من أنهم سيكونون من بين أفضل جرّاحي العمود الفقري تدريبًا في الولايات المتحدة. نحن نعيش اليوم لحظة مهمّة ومليئة بالحماسة لكل من الأطباء والمرضى في جراحة الأعصاب والعمود الفقري. لدينا أدوات وتقنيات ناشئة وتقنيات مساعدة مثل الجراحة الموجّهة بالحاسوب، والروبوتات، وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستساعدنا على اختيار المرضى بدقة أكبر، وتحسين تقنياتنا، وتعزيز النتائج العلاجية لمرضانا.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الخدمات الدولية على البريد الإلكتروني التالي: globalservices@nm.org

أو زيارة موقعنا الإلكتروني:www.northwesternglobalservices.com