البرج‭ ‬الشمالي‭ ‬لمستشفى‭ ‬الموسى‭ ‬التخصصي

حيث‭ ‬تلتقي‭ ‬اللمسة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬الذكيّة

تم تأسيس مستشفى الموسى عام 1996، كأول مستشفى خاص في منطقة الأحساء، ويصنف اليوم ضمن أفضل 10 مستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب استطلاع “بريس قايني” لرضا المرضى. يتميز مستشفى الموسى بمعاييره العالمية التي تطبَّق على نظامه الصحي.

يُعتبر مستشفى الموسى رائداً في مواكبة تغيّرات العصر الذي تقوم التكنولوجيا فيه برسم مستقبل الرعاية الصحية، حيث تستخدم تطبيقات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء لنقل تجربة المرضى الى مستوى غير مسبوق ما يسهم في تسريع الفعالية والاستجابة ورفع مستوى الأمان والدقة من دون أن يعكّر ذلك من صفو اللمسة الإنسانية التي يحتاجها كل مريض في رحلته إلى التعافي.

التعافي والراحة

منذ اللحظة التي تدخل فيها البرج الشمالي لمستشفى الموسى التخصصي لن تقاوم الشعور بأنك في مكان أشبه بمنزلك؛ كل غرفة مصمّمة لتدفع بالمريض قدماً في رحلته للتعافي، كل غرف المرضى هي غرف خاصة، تحيطها نوافذ واسعة من الأرضية حتى السقف لتسمح للإضاءة الطبيعية بالتغلغل العميق في كل الطوابق. تتوفر في كل غرفة مساحة خاصة لعائلة المريض وأصدقائه لأهميتهم في مساندة المريض ومساعدته على التعافي بشكل أسرع. في الغرفة تتوفر الأدوات الرقمية التي تنقل تجربة المريض للأفضل، حيث يتوفر جهاز لوحي بجانب السرير ممكن من خلاله التحكم بالتلفاز والستائر ودرجة حرارة الغرفة وطلب الوجبات، وتحيط بالغرفة النباتات والإخضرار من كل جانب مما يخلق التأثير المريح والمعزّز للشفاء لتعزز الرعاية الصحية التي تلهمها الضيافة ويشكل المريض محورها.

لا يمثّل البرج مجرد مبنى بل يمثّل رؤية مستشفى الموسى التي تكرّم المرضى وعائلاتهم وحيث تلتقي فنون التصميم المعماري مع أحدث ما توصل إليه الطب والعلم لخدمة المرضى.يبدأ التعافي من اللحظة التي يصل فيها المريض إلى المستشفى، حيث تحيّيه أشعة الشمس الطبيعية وتلفت نظره قطع فنية متميزة جُمعت من أنحاء العالم وجدران خضراء مزيّنة بأسطح خشبية وأحجار، وتصله رائحة القهوة القادمة من المقهى المصمم بشكل بديع؛ كل هذا يجتمع ليأخذ المريض والزائر إلى لحظة هادئة بعيداً عن التوتر والقلق.

نقدم لكم مستقبل الجراحة

غرفة عمليات من المستقبل

يعرض مستشفى الموسى لمرضاه آخر المميزات الحديثة في غرف العمليّات المزدوجة، حيث تجمع غرفة العمليات الواحدة بين أجهزة التصوير الطبي المتطورة وطاولات الجراحة متعددة الاستخدامات.

القدرة على تصوير المريض خلال العمليات هي أحد أبرز المميزات في غرف العمليات الجديدة الهجينة. كما يسمح جهاز التصوير الحلقي O-Arm الخاص بالعمليات برؤية صور مباشرة خلال العملية، مما يسهل من العمليات المعقّدة التي تحتاج للاستجابة السريعة ويقلّل الحاجة لعمليّات أخرى، كل هذا يتم في منصة متنوّعة تضم فريق متعدد التخصصات، من جراحين ومختصي أشعة، وأطباء الجهاز الهضمي والقلب والجهاز التنفسي في مساحة مشتركة واحدة.

الصيدليّة الذكيّة

في صيدلية مستشفى الموسى التخصصي حيث سلامة المريض أولوية، استخدام الروبوت في الصيدلية سيكون من صالح المريض ومقدّم الرعاية الصحية على حد سواء، عن طريق خلق بيئة يسهل فيها صرف الأدوية بسهولة وسرعة ومن دون أي أخطاء. في الصيدلية الذكية تقوم الروبوتات بالتقاط العلب والحبوب، لتضعها في أكياس التبضع المعلَّمة بـ”باركود”، مما يجعل العمليّة أكثر منهجية والأخطاء نادرة، ويتيح الوقت لطاقم الصيدلية للتواصل المباشر مع المرضى وتقديم الاستشارات. في داخل أجنحة المرضى يتم توصيل الطلبات في عربة أوتوماتيكية بجانب وحدات صرف تتوزع داخل الأجنحة.

المختبر المؤتمت

يقدّم المختبر في مستشفى الموسى آخر التكنولوجيا المستخدمة في علم المختبرات، حيث يتم التعامل مع العيّنات بشكل أوتوماتيكي وبلا تدخل من الإنسان، لضمان عدم حدوث أي أخطاء.

تصل سرعة النظام إلى معالجة 8000 عيّنة في الساعة، ويدعم النظام أولوية المعالجة الأسرع للعيّنات التي تجب معالجتها بشكل طارئ، لتسريع الخدمة للمرضى ولتوفير الرعاية الصحيّة الأفضل.

الشبكة المعلوماتية خلال العمل التتبع والمنبّهات

مستشفى الموسى يلتزم بتطوير نتائج الرعاية الصحية المقدّمة، فبرنامج المزامنة الواقعي الذي تم تثبيته ليتعقب مواقع الطاقم والمعدات يزيد من الكفاءة في التحكم بالجرد بطرق جديدة. المنبّهات والنداءات تأتي مباشرة عبر أجهزة هاتفية آمنة بشكل مضمون بدل النداءات من خلال محطات التمريض، مما يقلّل مستوى الضجيج ويضمن سلامة الرّضع داخل المستشفى ويدعم الربط الصحيح بين المولود والأم، في استجابة سريعة على محاولات الاختطاف. يتكون البرج الشمالي من 17 طابق ويمثل أطول مستشفى في المنطقة ويضم العديد من المرافق والتقنيات المتطورة التي ترفع من جودة الخدمات الطبية وتضمن سلامة وراحة المرضى وتحسن من تجربتهم حيث سيضيف البرج 200 سرير جميعها غرف خاصة بمساحات واسعة و خدمات متميزة لترتفع الطاقة الاستيعابية الاجمالية للمستشفى الى 500 سرير. وتشمل الاقسام التي سوف تنتقل الى البرج الشمالي:

مختبر مرجعي مؤتمت بالكامل

بالكامل الصيدلية الذكية

نظام صرف الأدوية المؤتمت لمرضى التنويم

أنظمة ترفيه وتعليم للمرضى داخل غرف التنويم

10 غرف عمليات رقمية

غرف عمليات رقمية معملين للقسطرة القلبية الاوعية الدموية

القلبية الاوعية الدموية أكبر وحدة تعقيم مركزي وأكثرها تقدمًا في المنطقة

مهبط للطائرات

حدائق معلقة

قاعات طعام للموظفين والمرضى

صالة رياضية ومركز صحي

مجموعة متميزة من الأعمال الفنية المحلية والعالمية لدمج الفن في رحلة الشفاء

كما يضم البرج الشمالي 60 عيادة تشكل 3 مراكز تميز وهي :

عيادة تشكل مراكز تميز وهي مركز العظام والمفاصل والاصابات الرياضية

مركز علم الأعصاب و يقدم برنامج متكامل لإدارة السكتة الدماغية

مركز قلب متقدم مزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية القلبية مثل غرف العمليات المتكاملة Hybrid OR ومختبر الفيزيولوجيا الكهربائية

ومختبر الفيزيولوجيا الكهربائية كما يضم اكبر مركز متكامل لعلاج الاورام والسرطان في المنطقة .

التصميم المعماري للبرج الشمالي

يمثل البرج الشمالي منارة للأمل وللرعاية الصحية المتمركزة حول الانسان. وتصل مساحة البناء في البرج الشمالي الى 72 ألف متر مربع وبارتفاع 17 طابق ليكون أعلى مستشفى في المملكة. فكرة المبنى مستوحاة من هوية المستشفى فعندما تنظر إليه من الأعلى سترى ورقة شجرة السدر بشكلها المميز، وبالرغم من حداثة التصميم إلا أنك تلمس فيه الأصالة والتناغم مع البيئة. فالمبنى مغطى بحجر التيراكوتا المشابه لتربة الأحساء ويذكرنا بصناعة الفخار، تلك الحرفة الأصيلة التي اشتهرت بها الأحساء لتمتزج الأصالة بالحداثة في مكان واحد. صُمم المستشفى ليكون بيئة استشفائية تقدم تجربة مريحة للمرضى واعتمدت فيه أساليب العمارة الحديثة والصديقة للبيئة وفق متطلبات LEED.

يضيف البرج الشمالي لطاقة مستشفى الموسى الاستيعابية 200 سرير ليصل إجمالي عدد الأسرّة الى 500، بالإضافة الى 10غرف عمليات وغرفة عمليات خاصة بالأطفال وعمليات القلب والعظام والأعصاب، ومعامل للقسطرة القلبية، وأجنحة عناية مركزة مجهّزة بأحدث الأسرّة متوافقة مع انظمة المستشفى المعلوماتية.

كل غرف المستشفى خاصة بسرير واحد فقط، وبنوافذ واسعة من الأرضية حتى السقف تمدّ الغرفة بالإضاءة الطبيعية، كما تم تصميم الغرف بشكل أنيق بحيث تختفي كل المعدات الطبية والكهربائية. تحتوي الغرفة على مساحات واسعة للتخزين، ويمكن للمُرافق الاستمتاع بمقعد مريح ومسند للأقدام وأريكة سرير وخيارات أخرى للجلوس.

هدف مستشفى الموسى الأساسي هو تحقيق رعاية محورها المريض، وهنا يبرز دور التصميم الجيد حيث تم إنجاز كل تفصيل بدقّة بشكل يصنع تجربة فندقيّة داخل مستشفى.