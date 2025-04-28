افتتاح مستشفى الفنون الجراحية في قطر

في خطوة بارزة تعكس التزام دولة قطر بتطوير قطاع الرعاية الصحية، افتتح سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة مستشفى الفنون الجراحية يوم السابع من أبريل 2025 .

ويعد المستشفى واحدًا من أحدث وأفخم المنشآت الطبية الخاصة في المنطقة. يقع المستشفى في مدينة لوسيل الحديثة، التي تُعد قلب الدوحة النابض، وهي واحدة من أكثر المناطق تطورًا في قطر.

يتميز المستشفى بتصميمه العصري والمبتكر ذو الطابع المعماري الفريد، الذي صُمم خصيصًا ليتوافق مع أعلى معايير الرعاية الصحية وسلامة المرضى. تمتد أبنية هذا الصرح الطبي على مساحة تقدر بـ 30,000 متر مربع، وتشمل بالإضافة إلى الأقسام الطبية والجراحية العصرية، مرافق واسعة مثل مناطق انتظار مريحة، وكافتيريا متكاملة، وحديقة، بالإضافة إلى 225 موقفًا للسيارات. ويضم المستشفى 49 سريرًا موزعة على أقسامه المتخصصة، و26 عيادة خارجية، و5 عيادات أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.كما يحتوي المستشفى على 6 غرف علاج و5 غرف عمليات لتلبية احتياجات الجراحات. في مجال جراحة التجميل، يحتل المستشفى مكانة بارزة بفضل امتلاكه أحد أكبر الأقسام المتخصصة في القطاع الخاص في قطر، حيث يتم التعاون مع جراحين عالميين لتقديم حلول جراحية متطورة لمرضاه.

يقدم المستشفى خدمات طبية متخصصة في مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء والتوليد، الطب الباطني والطب العام، طب أمراض القلب، جراحة الأوعية الدموية، طب الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الجراحة التجميلية، الأمراض الجلدية، العلاج الطبيعي، التغذية، طب الأسنان، قسم الطوارئ، وقسم الأشعة المتطور الذي يضم أجهزة الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، الأشعة السينية، الموجات فوق الصوتية، وتصوير شعاعي للثدي، بالإضافة إلى مختبرات طبية وصيدليات مجهزة بالأدوية اللازمة تحت إشراف فريق متخصص.

يسعى مستشفى الفنون الجراحية إلى أن يكون الوجهة الأولى للسياحة العلاجية في المنطقة، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع توفير بيئة راقية تضمن الراحة والخصوصية للمرضى من مختلف أنحاء العالم.

يُدير المستشفى الدكتور سعيد محمد كلداري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، الذي يشرف على تقديم رعاية صحية مبتكرة تواكب رؤية الدولة في تشجيع السياحة العلاجية ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.

يُعد افتتاح مستشفى الفنون الجراحية إضافة نوعية للرعاية الصحية في قطر ويؤكد التزامه المستمر بتقديم خدمات طبية مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات المجتمع المحلي والدولي، مواكبًا أحدث التطورات في مجالات الطب والصحة.