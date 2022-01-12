افتتاح البرج الشمالي التابع لمجموعة الموسى الطبية

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية البرج الشمالي التابع لمجموعة الموسى الطبية، بحضور محافظ الأحساء بدر بن محمد بن جلوي ووزير الصحة معالي المهندس فهد الجلاجل وعدد من المسئولين بالمنطقة، وذلك في قاعة الشيخ عبد الله المبارك للمؤتمرات في البرج الشمالي، وذلك يوم الأربعاء 12 /01 2022 الموافق لـ09/06/1443 هـ.

فور وصول سموه لمقر الإفتتاح، قص الشريط إيذاناً بالافتتاح ثم تجوّل في أرجاء البرج الشمالي واطلع على أحدث التقنيات الطبية والعلاجية.

بدأ الحفل بالسلام الملكي تلته تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم عرض تقديمي لمسيرة المستشفى ومراحل التطور التي مر بها المستشفى منذ بداية تأسيسه الى وقتنا الراهن.

قام بتقديم العرض مالك الموسى، المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي، الذي أعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حضوره وتشريفه ورعايته إفتتاح البرج الشمالي والذي يعتبر أكبر صرح طبي في المنطقة، مؤكداً أن نجاح التجربة السابقة في تقديم رعاية طبية مميزة لأبناء المنطقة هي ما دفع المجموعة نحو تقديم ما هو مميز وجديد.

كما ذكر المدير التنفيذي مالك الموسى، أنه تم بناء البرج الشمالي على مساحة 75 ألف متر مربع وبارتفاع 17 طابقاً، وبطاقة استيعابية تصل الى 220 سرير لترتفع طاقة المستشفى الاجمالية الى 500 سرير، وعلى امتداد 5 طوابق تحت الأرض تستوعب 500 سيارة.

وأوضح أن البرج الشمالي يضم 60 عيادة تشكل 3 مراكز تميز هي: مركز العظام والمفاصل والاصابات الرياضية، مركز علم الأعصاب ويقدم برنامجاً متكاملاً لإدارة السكتة الدماغية، مركز قلب متقدّم مزوّد بأحدث الأجهزة التكنولوجية القلبية مثل غرف العمليات المتكاملة Hybrid OR ومختبر الفيزيولوجيا الكهربائية؛ ويضم البرج الشمالي أيضاً أكبر مركز متكامل لعلاج الاورام والسرطان في المنطقة .

كما أضاف: “يضم البرج العديد من المرافق والتقنيات المتطورة التي ترفع من جودة الخدمات الطبية وتضمن سلامة المرضى وراحتهم وتحسّن من تجربتهم حيث سيضيف البرج 220 سريراً جميعها غرف خاصة بمساحات واسعة وخدمات متميزة.

تشمل الأقسام التي سوف تنتقل الى البرج الشمالي:

مختبر مرجعي مؤتمت بالكامل.

الصيدلية الذكية .

نظام صرف الأدوية المؤتمت لمرضى التنويم.

أنظمة ترفيه وتعليم للمرضى داخل غرف التنويم.

10 غرف عمليات رقمية.

معملين للقسطرة القلبية والأوعية الدموية .

أكبر وحدة تعقيم مركزي وأكثرها تقدمًا في المنطقة.

مهبط للطائرات.

حدائق معلقة.

قاعات طعام للموظفين والمرضى.

صالة رياضية ومركز صحي.

مجموعة متميزة من الأعمال الفنية المحلية والعالمية لدمج الفن في رحلة الشفاء.

الجدير بالذكر أن المستشفى تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في 12 برنامج للإقامة الطبية وبرنامجي زمالة في بيئة تعليمية ثرية تحفز على التعليم، حيث يتم تدريب ما يزيد عن 60 طبيباً في المستشفى من مختلف التخصصات الطبية الدقيقة.