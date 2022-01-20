مستشفى نيشن وايد للأطفال

أفضل مستشفى للأطفال لجميع المجالات المتخصصة المصنفة

مستشفى نيشن وايد للأطفال (Nationwide Children’s Hospital) هو ثاني أكبر مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة. نحن واحد من عشرة مستشفيات فقط تم تسميتها في قائمة الشرف لأفضل مستشفى للأطفال في شبكة يو إس نيوز آند وورد، كما نحتل المرتبة السادسة في تمويل الأبحاث من المعاهد الوطنية للصحة. تساعدنا خبرتنا السريرية وبراعتنا البحثية في تقديم أفضل الخدمات لأطفال اليوم وفي الوقت نفسه تطوير مستقبل طب الأطفال.

الأهم بالنسبة لنا هو أن يحصل الأطفال على الخيارات المثلى.

مستشفى نيشن وايد للأطفال الرائد بين المستشفيات

تم تصنيف مستشفى نيشن وايد للأطفال بين أفضل 10 مستشفيات للأطفال في الولايات المتحدة أكثر من مرة. كما تم تصنيفه بين أفضل مستشفى للأطفال لجميع المجالات المتخصصة المصنّفة.

فريقنا الطبي وبرامجنا دليل على جودتنا

لقد اكتسبنا سمعتنا المتميزة بالجودة والابتكار بفضل بحثنا عن أفضل الجراحين والأطباء والعلماء في البلاد لقيادة وتوظيف برامجنا المتخصصة. نحن ندعم أعضاء هيئة التدريس لدينا في جهودهم المبذولة لتصميم عيادات تقدّم بعض إجراءات طب الأطفال الأكثر تقدماً في العالم، والاهتمام حتى بالأطفال الذين يعانون من أكثر الحالات ندرةً. نحن نقدّم لقادتنا الإكلينيكيين موظفين ذوي خبرة عالية، بالإضافة إلى أحدث المعدات التي يحتاجونها لتحسين مستوى الرعاية لمجال الطب بأكمله. كما أن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع. يستقبل مستشفى نيشن وايد للأطفال أكثر من 1.6 مليون حالة في السنة ويمتلك 1489 موظف طبي وأكثر من 13000 موظف. بحسب جمعية مستشفيات الأطفال، يقدّم المستشفى أكبر شبكة خدمات لحديثي الولادة وهو المستشفى الذي يقدّم أكبر عدد من عمليات جراحة الأطفال في الولايات المتحدة. لقد قمنا برعاية الأطفال من جميع الولايات الخمسين ومن أكثر من 50 دولة، والإقبال على برامجنا المرموقة يزداد بفضل الإحالات الوطنية والدولية.

إن برامجنا المميزة المبيّنة أدناه هي مجرد عينة عن الرعاية الفريدة والمتخصصة المتوفرة في مستشفى نيشن وايد للأطفال.

رعاية شاملة للأورام العصبية وفرص البحث

يُعدّ برنامج الأورام العصبية في مستشفانا وجهة دولية للأطفال والمراهقين والشباب البالغين المصابين بأورام خبيثة في الدماغ والحبل الشوكي، وذلك بفضل قيادة وخبرة المديرة الطبية مريم فولادي، الحاصلة على دكتوراه في الطب وماجستير وزمالة الكلية الملكية للأطباء، وكذلك مدير الجراحة جيفري ليونارد، الحاصل على دكتوراه في الطب، وهما مستمران في تنفيذ التقليد الطويل للبرنامج المتمثل في القيادة المهنية والبحث التعاوني الدولي من خلال برنامج Head Start وبرنامج CONNECT consortium اللذان يطوّران ويختبران علاجات جديدة لأورام المخ في التجارب السريرية في مراحلها المبكرة.

مناهج مبتكرة للحالات العصبية والعضلية النادرة

قاد الأطباء والباحثون من مستشفى نيشن وايد للأطفال، بما في ذلك الطبيب جيري منديل الحاصل على دكتوراه في الطب، المرحلة الأولى من التجربة السريرية التي تدرّس العلاج الجيني الأول لضمور العضلات الشوكي من النوع 1 (SMA1)، وهو مرض عصبي عضلي حاد وتدريجي يؤدي غالباً إلى الوفاة في سن الثانية. بفضل بحثه الرائد، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على دواء ZOLGENSMA®، وهو عبارة عن حقنة علاج جيني عن طريق الوريد تعمل على تغيير مسار المرض لهؤلاء الأطفال وتحسّن نوعية حياة المريض ومقدمي الرعاية بشكل كبير. وقد وضع مركز العلاج الجيني في معهد أبيجيل ويكسنر للأبحاث في مستشفى نيشن وايد للأطفال أكثر من 20 هدفاً للعلاج الجيني ضمن خطته للأبحاث.

برامج طب الأعصاب بتقنيات جراحة الأعصاب التحويلية

إن مستشفى نيشن وايد للأطفال مصنّف في المرتبة السابعة على مستوى الدولة في طب الأعصاب وجراحة الأعصاب، كما أنه واحد من عدد قليل من المستشفيات في الولايات المتحدة التي يتوفّر فيها إجراء شق جذري ظهراني انتقائي (SDR)، وهو إجراء متخصص للأطفال المصابين بالتشنج لتقليل الألم وتحسين الحركة.

كما أن مستشفى نيشن وايد للأطفال يُعدّ أيضاً مركزاً لكبار الخبراء في العالم في رعاية الصرع، حيث توفّر مجموعة واسعة من خيارات العلاج المتقدّمة للصرع المستعصي طبياً والتي يمكن أن تقلّل من شدة النوبات وقد تعالج صرع الطفل تماماً. لقد حقّق مركز الصرع المتقدّم لدينا نتائج نجاح جراحي بنسبة 100% وجاءت نتائج ما بعد الجراحة (فئة إنجل) أعلى بكثير من المتوسطات الوطنية.

الجراحة التجميلية والترميمية لكل الحالات

في كل من مركز الشفة والحنك المشقوق ومركز 22q center، يعمل أطباؤنا وجراحونا المعترف بهم دولياً في فرق متعددة التخصصات لتقديم أفضل رعاية جراحية وسريرية لكل مريض. يقوم الخبراء في كل تخصص فرعي من هذا المجال الجراحي الدقيق بإجراء عمليات الحنك والبلعوم والأوعية الدموية والجلد وما بعد الصدمة والجراحة القحفية بما في ذلك الضفيرة العضدية، والجراحة المجهرية، وإعادة تعصيب العضلات، وإجراءات إنعاش الوجه المتوفرة في عدد قليل فقط من المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية.

خبرة في جراحة القلب والصدر التي أعادت ابتكار عمليات القلب المتعددة

عمل خبراؤنا في جراحة القلب طفيفة التوغل وجراحة القلب المفتوح على تطوير وقيادة العالم نحو إجراءات هجينة جديدة تسمح باستخدام أساليب الحد الأدنى من التدخل الجراحي لعمليات القلب المعقدة بشكل أكبر. هذا الإجراء يقلّل من تعرّض المريض لمشتقات الدم، ويقصر مدة التعافي، ويمكن في كثير من الأحيان أن يساعد في تحسين النتائج مع تقليل المخاطر. تم تصميم جناح القسطرة الهجين المبتكر في مستشفانا خصيصاً لتسهيل إجراءات القلب بشكل أسرع أكثر أماناً.

يستضيف مركز القلب في مستشفى نيشن وايد للأطفال أول دراسة سريرية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء في البلاد حول سلامة وفعالية الأوعية الدموية المهندسة بالأنسجة عند الرضع الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب – وهو نهج علاجي جديد يسمح لجسم الطفل بالسيطرة على النسيج بأنسجة صحية تنمو وتعمل مثل الوعاء الدموي الأصلي.

تعاون فريد من نوعه في إعادة بناء القولون والمستقيم والحوض

يتميّز فريقنا الشامل من جراحي وأطباء الأطفال بخبرة خاصة في جراحة القولون والمستقيم وطب المسالك البولية الترميمية وأمراض الجهاز الهضمي مع اهتمام خاص وتدريب متقدّم في اضطرابات الحركة. يعالج مركز إعادة بناء القولون والمستقيم والحوض الأطفال الذين يعانون من تشوهات الشرج والمستقيم، والانقلاب المشقوق، وانقلاب المثانة الخارجي، ومرض هيرشسبرونغ، والإمساك الوظيفي الشديد، والمشكلات الترميمية الأكثر تعقيداً، بما في ذلك إعادة إجراء العملية الجراحية للأطفال الذين تم علاجهم في مستشفيات أخرى. يخدم مركزنا الأطفال من جميع الأعمار في مراحل مختلفة طوال فترة رعايتهم وطوال حياتهم، ويأتي أكثر من 60٪ من المرضى من خارج أوهايو.

رعاية أمراض الجهاز الهضمي المرتكزة على الحلول الدائمة

يُعتبر كبير الأطباء كارلو دي لورينزو أحد أفضل الخبراء في العالم في تشخيص وعلاج الاضطرابات الوظيفية العصبية المعوية والحركية لدى الأطفال. تحت إشرافه، طوّر مركز الحركة في مستشفى نيشن وايد للأطفال خبرة فريدة ومبتكرة في تشخيص وعلاج الانسداد الكاذب المعوي للأطفال، وخزل المعدة، ومتلازمة الاجترار، واضطرابات التغوط بعد الجراحة.

في كثير من الحالات، تكون برامجنا العلاجية لهذه الحالات من بين عدد قليل من هذه المراكز في العالم. تتيح لنا خبرتنا الواسعة مع العناصر العصبية والعضلية والسلوكية لهذه الحالات المعقدة معالجة مرضانا بمهارة وعلى نحوٍ شامل من خلال فريق متعاون متعدد التخصصات.

القيادة المتقدمة لأبحاث طب الأطفال

في مستشفى نيشن وايد للأطفال، نؤمن بأن الأبحاث تمكننا، حالياً ومستقبلياً، من تقديم رعاية أفضل لمرضانا. هذه الأبحاث تساعد أطبائنا على الابتكار لتطوير حلول رعاية جديدة ومثالية للمرضى. إنها تساعدنا لنتعلّم كيف يمكننا أن نقدّم ما هو أفضل، كما أنها تجعلنا قادرين على تحقيق الاختراقات العلمية المستقبلية في طب الأطفال. لهذا السبب، نحن نعطي الأولوية لكل من البحث السريري والدراسة العلمية الأساسية.

الدعم والموارد الخاصة بسفر العائلات من أجل رحلة العلاج

إن برنامج خدمات المرضى العالمي متوفر لمساعدة العائلات من جميع أنحاء العالم على اتخاذ قرارهم بشأن القدوم إلى مستشفى نيشن وايد للأطفال. بمجرد اتخاذ هذا القرار، نساعد العائلات على الوصول إلى المستشفى بسهولة، والشعور بالارتياح طوال فترة تواجدهم فيها ثم العودة إلى وطنهم بالمعلومات التي يحتاجونها للانتقال بسلاسة إلى خطة الرعاية المحلية الخاصة بهم. يوجّه البرنامج العائلات من خلال جميع جوانب الرعاية ويوفّر مساعدة سلسة وشخصية في تحديد المواعيد وتنسيق الرعاية والتمويل وغيرها. نحن نقوم أيضاً بالتنسيق مع الأطباء المحالين لربطهم بالمختصين المناسبين والتأكد من أن الاتصال يجري بسلاسة قبل وبعد زيارات مرضاهم.

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