أحدث إنجازات مكافحة سرطان الثدي

شهادات خبراء من مركز كليمنصو الطبي في بيروت يؤكدون: الكشف المبكر هو الفرصة الأقوى للشفاء

لقد غيّرت التطورات الطبية الحديثة مفهوم سرطان الثدي بشكل جذري، فلم يعد الأمر يتعلق فقط بالعلاج، بل أصبح يركز على تحقيق الشفاء التام مع الحفاظ على جودة حياة المريضة. هذه النقلة النوعية هي نتاج التقدم الكبير في وسائل التشخيص الدقيقة، التقنيات الجراحية المتطورة، والعلاجات المتطورة الأكثر فعالية وأقل آثاراً جانبية.

العلاجات المبتكرة تفتح آفاقاً جديدة، لكنها تؤكد في الوقت ذاته على حقيقة لا تتغير: الكشف المبكر هو العامل الأساسي. عندما يتم التشخيص في المراحل المبكرة، تتاح فرصة الاستفادة من هذه العلاجات المتقدمة بأقصى شكل، ما يرفع معدلات الشفاء إلى مستويات قياسية ويقلّل الحاجة إلى التدخلات الجراحية الكبرى. وفي ضوء هذه التطورات، يفتح هذا الملف نافذة على المستجدات في رحلة علاج سرطان الثدي، من خلال لقاء فريق من الأخصائيين البارزين في مركز كليمنصو الطبي في بيروت، والذين يمثلون مختلف التخصصات المعنية بالعلاج المتعدد التخصصات، ويؤكد الخبراء بالإجماع على أن التقدم الطبي الهائل يمنح اليوم آمالاً غير مسبوقة، لكنه يشدد في الوقت نفسه على حقيقة لا تتغير مفادها أن التشخيص المبكر هو العامل الحاسم الذي يرفع نسب الشفاء ويقلل الحاجة للتدخلات الجراحية الكبرى.

نظرة حول أحدث إنجازات علاج السرطان

البروفيسور عادل الطبشي، رئيس قسم أمراض الدم والأورام والمتخصص في علاج الأورام النسائية والثدي في مركز كليمنصو الطبي في بيروت

جراحة الثديدقة متناهية بفضل الفريق المتعدد التخصصات

دزياد زكريا، الأخصائي في جراحة الغدد وأورام الثدي في مركز كليمنصو الطبي في بيروت

العلاج الشعاعي الحديث لسرطان الثدي.. تقليل المدة وزيادة الأمان

دكليمان الخوري، رئيس قسم العلاج الشعاعي في مركز كليمنصو الطبي في بيروت

دور التكنولوجيا المتقدمة في رفع دقة التشخيص والكشف المبكر

دمريم حجازي، أخصائية الأشعة المتخصصة في الثدي في مركز كليمنصو الطبي في بيروت

ترميم الثدي ضرورة نفسية وجسدية، وليس مجرد تجميل

الدكتورة هبة الحاج، الأخصائية في جراحة التجميل والجراحة الترميمية في مركز كليمنصو الطبي في بيروت

