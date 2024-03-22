أجيبادم لإدارة المشاريع

في طليعة تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية

20 دولة، 35 مدينة، 2 مليون متر مربع، 80 مشروع

أجيبادم لإدارة المشاريع (ACIBADEM PROJECT MANAGEMENT)، الكيان الرائد ضمن المشهد الصحي التركي، يستمر في وضع معايير جديدة في مجال تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية. مع التزام راسخ بالتميز والابتكار، برزت أجيبادم لإدارة المشاريع كلاعب أساسي في تشكيل مستقبل البنية التحتية الصحية محليًا ودوليًا.

حول أجيبادم لإدارة المشاريع

تطمح أجيبادم لإدارة المشاريع لتكون مرجعاً عالميًا في استثمارات الرعاية الصحية. فهي مشهورة بخبرتها المميزة في التصميم والتنفيذ، وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات القطاع الصحي المحلي والدولي من خلال إنجاز مستشفيات، ومختبرات، وجامعات من الطراز الأول وبجودة استثنائية. تقف أجيبادم لإدارة المشاريع في طليعة الفاعلين في مجال تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، وتستفيد من خبرتها لإنشاء وتحديث المرافق الطبية التي تلبي احتياجات المرضى والاطر الطبية لتوفير الرعاية الصحية المثلى. مع التركيز على الكفاءة والاستدامة والتصميم المتمحوِر حول المريض، اكتسبت شركة أجيبادم لإدارة المشاريع سمعة طيبة في التميُّز.

النقاط البارزة

تُقدِّم أجيبادم لإدارة المشاريع خدمة إدارة مشاريع كاملة بما في ذلك إعداد العقود، واختبار وإدارة المشاريع، وتسيير الوحدات الصحية بما يتماشى مع الهيكل المؤسس وبالتعاون مع العميل.

بمساعدة فريقها المحترف وشركائها المحليين والعالميين، تتبع الشركة نهجًا فريداً في إدارة المشاكل التي قد تظهر في جميع مراحل إنجاز المشروع.

الحلول المبتكرة: توظِّف أجيبادم لإدارة المشاريع مناهج مبتكرة وتقنيات حديثة لتصميم وبناء مرافق الرعاية الصحية التي تعطي الأولوية لرعاية المرضى والكفاءة التشغيلية والاستدامة.

المدى الوطني والدولي: مع مشاريع تمتد داخل تركيا وخارجها، أثبتت أجيبادم لإدارة المشاريع نفسها كشريك موثوق به لتطوير البنية التحتية الصحية على المستوى الوطني والدولي.

ضمان الجودة: ملتزمة بالحفاظ على أعلى معايير الجودة، تضمن أجيبادم لإدارة المشاريع أن جميع المشاريع تلتزم بإجراءات مراقبة الجودة الصارمة والمتطلبات التنظيمية، مُقدِّمة مرافق تلبي بل تتجاوز معايير الصناعة.

النهج المتمحوِر حول العميل: في قلب فلسفة أجيبادم لإدارة المشاريع يكمن الإخلاص في رضا العملاء. من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات وتفضيلات العميل، تتعاون الشركة بشكل وثيق مع المعنيين لتقديم حلول مصمَّمة خصيصًا لتلبي احتياجاتهم الفريدة.

بعض المراجع

2018 مستشفى الشارقة الخاص، الإمارات العربية المتحدة .

مستشفى الشارقة الخاص، الإمارات العربية المتحدة 2018 مستشفى أبو ظبي لزراعة الأعضاء، الإمارات العربية المتحدة .

مستشفى أبو ظبي لزراعة الأعضاء، الإمارات العربية المتحدة 2017 مركز أجيبادم الطبي الدولي، هولندا .

مركز أجيبادم الطبي الدولي، هولندا 2017 أنظمة المستشفى المعيارية في بانيا لوكا، البوسنة .

أنظمة المستشفى المعيارية في بانيا لوكا، البوسنة 2016 مستشفى روستوف – أون – دون، روسيا .

مستشفى روستوف أون دون، روسيا 2015 مستشفى أجيبادم سيستينا، مقدونيا .

مستشفى أجيبادم سيستينا، مقدونيا 2013 مستشفى أيِر كيروه، ماليزيا .

مستشفى أيِر كيروه، ماليزيا 2012 مستشفى الموصل الخاص، العراق .

مستشفى الموصل الخاص، العراق 2012 مستشفى كركوك العام، العراق .

مستشفى كركوك العام، العراق 2012 عيادة باكو حياة، أذربيجان .

عيادة باكو حياة، أذربيجان 2012 مستشفى الحياة البصرة، العراق .

مستشفى الحياة البصرة، العراق 2011 مستشفى كربلاء للأمومة والأطفال، العراق .

مستشفى كربلاء للأمومة والأطفال، العراق 2011 المستشفى البريطاني الليبي، ليبيا .

المستشفى البريطاني الليبي، ليبيا 2010 مركز موسكو لابينو للطب الولادي، روسيا .

مركز موسكو لابينو للطب الولادي، روسيا 2008 مدينة فاروق الطبية سليماني، العراق

مدينة فاروق الطبية سليماني، العراق جميع مرافق مجموعة أجيبادم .

وفيما تواصل أجيبادم لإدارة المشاريع مسيرتها القيادية في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، تظل الشركة ثابتة في التزامها بالابتكار والجودة والتميز.

ومع سجل حافل بالنجاح ونهج تفكيري متقدم، من المقرر أن تشكل أجيبادم لإدارة المشاريع مستقبل البنية التحتية للرعاية الصحية، دافعةً التغيير الإيجابي ومحدثةً تأثيراً دائماً في المشهد الصحي العالمي.