أجيبادم آي بلس

تقدم حلول تموين وتنظيف ثورية

للارتقاء ببيئات الرعاية الصحية

مدفوعةً بمهمة توفير دعم استثنائي لمقدمي الرعاية الصحية، تقدم شركة أجيبادم آي بلس (APlus ACIBADEM) مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل إدارة المرافق والتموين والتنظيف والصيانة. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وأفضل الممارسات وفريق من المحترفين ذوي المهارات العالية، تضمن الشركة أن تحافظ المنشآت الصحية على أعلى معايير النظافة والأمان والكفاءة.

أجيبادم آي بلس شركة تركية رائدة متخصصة في تقديم خدمات التنظيف والتموين للمرافق الصحية، تواصل إعادة تعريف المعايير في الصناعة بحلولها المبتكرة والتزامها الثابت بالتميُّز. ومع التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة مصمَّمة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسسات الرعاية الصحية، تقوم أجيبادم آي بلس بثورة في طريقة إدارة وتشغيل المرافق الصحية.

ما نقدمه في أجيبادم آي بلس

أحد مفاتيح التميّز في Acıbadem APlus هو قدرتها على تخصيص خدماتها لتلبية المتطلبات الخاصة لكل مؤسسة صحية. سواء أكان الأمر يتعلق بإدارة مستشفى أو عيادة أو مختبر أو مركز طبي، توفر الشركة حلولًا مخصَّصة تعزِّز الكفاءة التشغيلية وتحسِّن استخدام الموارد وتجربة المرضى بشكل عام.

خدمات التنظيف

خدمات النظافة العامة بما في ذلك تنظيف الأرضيات والجدران والأسطح في غرف المرضى والممرات وصالات الانتظار والمكاتب .

التعقيم والتطهير للأسطح الكثيرة اللمس، للحفاظ على معايير مكافحة العدوى .

تعقيم المعدات والأدوات الطبية .

خدمات تنظيف وتلف المواد الخطرة بما يتوافق مع لوائح الأمان الصحّية .

التنظيف المتخصِّص لغرف العمليات ووحدات العناية المركّزة وغيرها من المناطق الحساسة .

خدمات التموين

تحضير وتوصيل وجبات الطعام للمرضى وفقًا للقيود والإرشادات الغذائية .

تقديم الطعام لكافيتريا المستشفى أو مناطق تناول الطعام، وتوفير مجموعة متنوعة من الخيارات الصحية والغذائية .

قوائم متخصّصة للمرضى الذين يعانون من حالات طبية محدّدة أو احتياجات غذائية معينة .

الامتثال لمعايير وأنظمة سلامة الغذاء للوقاية من الأمراض المنقولة عبره .

خدمات إضافية

• خدمات غسيل الملابس والبياضات لضمان نظافة الفراش والمناشف والبياضات الأخرى .

خدمات غسيل الملابس والبياضات لضمان نظافة الفراش والمناشف والبياضات الأخرى • خدمات إدارة النفايات وإعادة تدويرها للتخلص من النفايات الطبية وغير الطبية بشكل مسؤول .

خدمات إدارة النفايات وإعادة تدويرها للتخلص من النفايات الطبية وغير الطبية بشكل مسؤول تدريب الموظفين على بروتوكولات مكافحة العدوى، وممارسات سلامة الأغذية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة .

خدمات الاستجابة للطوارئ لمواجهة الحوادث غير المتوقعة مثل الانسكابات أو تفشي المرض .

ضمان الجودة

عمليات التفتيش الدورية وفحوصات الجودة للتأكد من أن خدمات التنظيف والتموين تلبي أعلى المعايير .

آليات التغذية العائدة لجمع المدخلات من موظفي المستشفى والمرضى من أجل التحسين المستمر .

الالتزام بأفضل الممارسات في الصناعة والامتثال لمتطلبات اللوائح النظامية في بيئات الرعاية الصحية .

بشكل عام، تلعب أجيبادم آي بلس دورًا حاسمًا في الحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة ومريحة للمرضى والموظفين والزوار. تساهم الشركة في الرفاه العام وكفاءة مرافق الرعاية الصحية من خلال دعم جهود مكافحة العدوى وتقديم وجبات مغذية تساعد في عملية التعافي.

للمزيد من المعلومات حول خدماتACIBADEM APlus، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.aplus.web.tr