UCLA Health‭ ‬ تُطلِق‭ ‬تجربة‭ ‬سريرية‭ ‬باستخدام‭ ‬لقاح‭ ‬السرطان‭ ‬الشخصي‭ ‬لمكافحة‭ ‬أورام‭ ‬الدماغ‭ ‬الحادة‭ ‬لدى‭ ‬المراهقين‭ ‬والشباب

يقود‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحيّة‭ ‬لجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ (‬UCLA Health‭) ‬تجربة‭ ‬سريرية‭ ‬رائدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬سرطان‭ ‬الدماغ‭ ‬شراسة‭ ‬باستخدام‭ ‬لقاح‭ ‬السرطان‭ ‬المخصص‭ ‬بحسب‭ ‬حالة‭ ‬كل‭ ‬مريض‭ ‬ووضع‭ ‬جهازه‭ ‬المناعي‭. ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬الرائدة‭ ‬التجربة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬لـ‭ ‬UCLA Health‭ ‬للقاح‭ ‬يستهدف‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬الورم‭ ‬الدبقي‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬وهو‭ ‬ورم‭ ‬خبيث‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬يصيب‭ ‬المراهقين‭ ‬والشباب‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭.‬‭ ‬تمثل‭ ‬التجربة،‭ ‬الممولة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية‭ ‬والمعاهد‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة‭ (‬NIH‭) ‬والمانحين‭ ‬الأسخياء،‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭.‬

تم‭ ‬تطوير‭ ‬اللقاح‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬UCLA Health Jonsson‭ ‬الشامل‭ ‬للسرطان،‭ ‬وهو‭ ‬يستهدف‭ ‬الورم‭ ‬الدبقي‭ ‬المنتشر‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الطفرة‭ ‬H3‭ ‬G34،‭ ‬والذي‭ ‬يتميز‭ ‬بطفرة‭ ‬في‭ ‬جين‭ ‬H3-3A‭ ‬مما‭ ‬يعطل‭ ‬بروتينات‭ ‬الهيستون‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اضطرابات‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبي‭. ‬تؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الطفرات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬السرطان‭ ‬واستجابته‭ ‬للعلاج‭. ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬الأولية‭ ‬نتائج‭ ‬واعدة‭. ‬وتهدف‭ ‬التجارب‭ ‬الجارية‭ ‬حاليًا‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النجاح،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬أحد‭ ‬أول‭ ‬لقاحات‭ ‬السرطان‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الحالات‭. ‬

الورم‭ ‬الدبقي‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬شرس‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬السرطان‭ ‬والذي‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يقاوم‭ ‬العلاجات‭ ‬التقليدية‭ ‬مثل‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭. ‬لكن‭ ‬البيانات‭ ‬السريرية‭ ‬الحديثة‭ ‬المشجّعة‭ ‬توفّر‭ ‬الأمل‭ ‬للباحثين‭ ‬والمتخصّصين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬أورام‭ ‬الدماغ‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬لناحية‭ ‬إمكانية‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬يحسّن‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬المرضى‭.‬

تصنيع‭ ‬اللقاح

يعمل‭ ‬اللقاح‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬وظيفة‭ ‬الخلايا‭ ‬التغصنية،‭ ‬وهي‭ ‬خلايا‭ ‬متخصصة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الاستجابات‭ ‬المناعية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا،‭ ‬يهدف‭ ‬اللقاح‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬التغيرات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبوي‭ ‬لخلايا‭ ‬السرطان‭ ‬واستهدافها‭. ‬هذه‭ ‬التغيرات،‭ ‬التي‭ ‬تُميِّز‭ ‬هذا‭ ‬السرطان‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الأنواع،‭ ‬تتيح‭ ‬للجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬خلايا‭ ‬الورم‭ ‬ومهاجمتها‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬

ستبدأ‭ ‬التجربة‭ ‬السريرية‭ ‬مع‭ ‬مرضى‭ ‬يبلغون‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬وما‭ ‬فوق،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ستشمل‭ ‬لاحقاً‭ ‬المرضى‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًا،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭. ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬تحسين‭ ‬معدلات‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بالورم‭ ‬الدبقي‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬وربما‭ ‬إطالة‭ ‬حياة‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السرطان‭ ‬المدمِّر‭. ‬يسعى‭ ‬مركز‭ ‬علاج‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬الشرس‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬والقضاء‭ ‬عليه،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬استجابة‭ ‬مضادة‭ ‬للورم‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُشكِّل‭ ‬معيارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬السرطان‭.‬

وضع‭ ‬الأسس‭ ‬للتجربة‭ ‬السريرية

تم‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬اللقاح‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬أنطوني‭ ‬وانغ،‭ ‬الذي‭ ‬كرس‭ ‬سنوات‭ ‬لتطوير‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬المبتكر‭. ‬تحظى‭ ‬جهود‭ ‬الدكتور‭ ‬وانغ‭ ‬بدعم‭ ‬خبراء‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الدكتورة‭ ‬ليندا‭ ‬لياو‭ ‬والدكتور‭ ‬روبرت‭ ‬برينس،‭ ‬الّلذان‭ ‬يُعرفان‭ ‬بأعمالهما‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭. ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬لمساهماتهما‭ ‬دور‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬علاجية‭ ‬جديدة‭. ‬

سيتم‭ ‬تصنيع‭ ‬اللقاح‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬العلاج‭ ‬الجيني‭ ‬والخلايا‭ ‬البشرية‭ ‬بجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬متطورة‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬دون‭ ‬وارد‭ ‬والدكتورة‭ ‬سونجا‭ ‬رافال‭ ‬فرنانديز‭. ‬هذه‭ ‬المنشأة،‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬المنشآت‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬المملوكة‭ ‬للجامعة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬المشروع‭. ‬ويركز‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬يفي‭ ‬اللقاح‭ ‬بالمعايير‭ ‬الصارمة‭ ‬لإدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ (‬FDA‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التحكّم‭ ‬الدقيق‭ ‬في‭ ‬الجودة‭ ‬والالتزام‭ ‬ببروتوكولات‭ ‬السلامة‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لقاح‭ ‬الورم‭ ‬الدبقي،‭ ‬تمتد‭ ‬مهمة‭ ‬المركز‭ ‬لتطال‭ ‬الفهم‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬والسرطانات‭. ‬فالعلاجات‭ ‬المناعية‭ ‬الفعالة‭ ‬للسرطان‭ ‬تتطلب‭ ‬فهماً‭ ‬عميقاً‭ ‬لمستضدات‭ ‬الورم‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭. ‬الطفرة‭ ‬H3‭ ‬G34R‭ ‬في‭ ‬الهيستون،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬جوهرية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البحث،‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبوي‭ (‬mRNA‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبوي‭. ‬هذه‭ ‬التغيرات‭ ‬تنتج‭ ‬مستضدات‭ ‬جديدة‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخلايا‭ ‬الليمفاوية‭ ‬التائية،‭ ‬وهي‭ ‬مهمة‭ ‬لتطوير‭ ‬لقاح‭ ‬الخلايا‭ ‬التغصنية‭.‬

تُعد‭ ‬أداة‭ ‬IRIS‭ (‬Isoform Peptide from RNA Splicing for Immunotherapy target Screening‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا،‭ ‬ضرورية‭ ‬لتحديد‭ ‬هذه‭ ‬المستضدات‭ ‬الجديدة‭. ‬

هذه‭ ‬الأداة‭ ‬الحاسوبية‭ ‬تتنبأ‭ ‬بالمنتجات‭ ‬المتأتية‭ ‬ من‭ ‬اضطراب‭ ‬تنظيم‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبوي‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تثير‭ ‬استجابة‭ ‬مناعية،‭ ‬مما‭ ‬يوجه‭ ‬تطوير‭ ‬اللقاح‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬يسعى‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬فعالية‭ ‬اللقاح‭ ‬وتحسين‭ ‬نتائج‭ ‬المرضى‭.‬

إن‭ ‬منشأة‭ ‬العلاج‭ ‬الجيني‭ ‬والخلايا‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الباحثين‭ ‬والأطباء،‭ ‬متفائلون‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الجديد‭ ‬سوف‭ ‬يحوِّل‭ ‬علاج‭ ‬الأورام‭ ‬الدبقية‭ ‬ويضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭. ‬وهم‭ ‬يعتقدون‭ ‬بأن‭ ‬لقاحات‭ ‬السرطان‭ ‬المستهدفة‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تطويرها،‭ ‬سوف‭ ‬تتكيف‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأورام‭ ‬وتقضي‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬علاجات‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية،‭ ‬وخاصة‭ ‬للمرضى‭ ‬الأصغر‭ ‬سناً‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سرطانات‭ ‬الدماغ‭ ‬الحادّة‭. ‬يعكس‭ ‬التصميم‭ ‬الريادي‭ ‬لنظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحيّة‭ ‬لجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬متقدمة‭ ‬لمرضى‭ ‬السرطان،‭ ‬التزامها‭ ‬بمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الطبية‭ ‬المعقدة‭ ‬وتحسين‭ ‬نتائج‭ ‬المرضى‭. ‬وقد‭ ‬يمثّل‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬السريرية‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الأورام‭ ‬الدبقية،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يقدِّم‭ ‬أملًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للمصابين‭ ‬بهذه‭ ‬السرطانات‭.‬