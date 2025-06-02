UCLA Health… تطورات علاجية وجراحية غيرت حياة المرضى

يوفر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي ثلاثي الأبعاد ” خريطة طريق “ لجراحة مناطق الدماغ التي كانت تُعتبر سابقًا غير قابلة للجراحة

لاحظ والدا أديل نوييه انخسافًا في صدرها وهي رضيعة. كان لدى كل من والدها وجدها تجاويف طفيفة، وهي حالة تسمى الصدر المقعّر، أو “متلازمة الصدر الغائر”، حيث يدفع غضروف الضلع عظم القفص الصدري إلى الداخل.

بحلول الصف الثالث، واجهت أديل صعوبة في مواكبة أصدقائها، وأصبحت تعاني من ضيق في التنفس. أحالها طبيب الأطفال إلى جراح في مركز مستشفى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس UCLA Health. وكان يتم قياس الانخفاض في صدرها سنويًا. وبحلول الصف السابع كان قد تعمق الإنخساف بمقدار 3 بوصات (7،5 سم)، مما قلل من قدرتها على التحمّل. في مارس 2024، خضعت أديل البالغة من العمر 13 عامًا لعملية جراحية في مستشفى ماتيل للأطفال بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، UCLA Mattel، حيث قام الجراحون بوضع قضيب من التيتانيوم مُنحنٍ خصيصًا تحت عظم القص الملتوي في القفص الصدري.

قال الدكتور جاستن واجنر، جراح الأطفال العام: ”القضيب مثني خصيصًا ليناسب شكل حالة المريض، والتصحيح فوري”. “لكن إعادة تشكيل شكل الصدر هي العملية التي تستغرق وقتًا أطول قليلاً. لهذا السبب سنترك القضيب لمدة ثلاث سنوات حتى تشفى ويلتئم الجرح وتستقر حالتها. ثم سنقوم بإزالة القضيب في إجراء ثانٍ.“

تشوهات جدار الصدر شائعة نسبيًا، إذ تصيب واحدًا من كل 300 إلى 500 شخص، معظمهم من الذكور. يعالج برنامج الصدر المقعّر التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Health)، حالاتٍ لدى الأطفال والبالغين، بدءًا من التدخلات غير الجراحية للعيوب البسيطة، وصولًا إلى الحالات الشديدة التي يضغط فيها عظم القص، (وهو أحد العظام الأمامية للقفص الصدري)، على القلب والرئتين.

قالت الدكتورة فيرونيكا ”روني“ سولينز، جرّاحة الأطفال العامة: ”معظم الأشخاص الذين يمرون بهذه الحالة لديهم خوف من احتمال أن لا يعود الصدر إلى حالته الطبيعية“. ”غالبية هذه الحالات ليست خطيرة. لكنها تتغير أيضًا بمرور الوقت. الوقت المثالي لتقييم المرضى هو خلال فترة المراهقة عندما يتغير جدار الصدر بسرعة، لكننا نعالج المرضى من الأطفال إلى كبار السن.“

رائد علاج الصدر المقعّر

بدأ برنامج علاج الصدر المقعّر في مركز UCLA Health في الستينات مع الدكتور إريك فونكالسرود، وهو مرجع عالمي في إدارة تشوهات جدار الصدر. قالت الدكتورة سولينز، الأستاذة المساعدة في الجراحة السريرية للأطفال في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: ”إن تعليمه متأصل جدًا في جراحة الأطفال لدرجة أنه من الصعب العثور على شخص لم يتعلم منه“.

يُشخِّص الجراحون الصدر المُقعَّر من خلال الفحوصات البدنية والتصوير، مثل الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب.

قال الدكتور واجنر، الأستاذ المساعد في الجراحة السريرية للأطفال في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: ”السؤال الذي يطرح دائمًا هو ما إذا كانت هذه مشكلة وظيفية أم تجميلية، وهناك بالتأكيد عنصر من كليهما“. ”الاعتبار الأول هو شعور المريض وتأثير ذلك على حياته. إذا قال لي مريض إنه غير سعيد حقًا، وإنه غير قادر على مواكبة أقرانه ويعاني من صعوبة في التنفس، فهذه عوامل رئيسية تساهم في قرار إجراء الجراحة.“

تُعالَج متلازمة الصدر الغائر بشكل شائع باستخدام ”إجراء نوس“ (Nuss procedure) طفيف التوغل، والذي يتضمن إدخال قضيب من التيتانيوم. يستخدم الجراحون التبريد العصبي وبروتوكولات التعافي المعزز بعد الجراحةلتخفيف (ERAS) الألم ولتقليل استخدام المواد الأفيونية، مما يسمح بخروج المريض في اليوم التالي.

قالت الدكتورة سولينز: ”نحن نصحِّح عيبًا يتكوَّن بمرور الوقت، لذا فإن رفع جدار الصدر فجأة، بعد أن كان منخفضًا، قد يكون مؤلمًا إلى حد ما، خاصة مع وجود الأعصاب التي تمر حول كل ضلع. لذلك نستخدم مسبارًا لتجميد الأعصاب وتخديرها لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.“

المرضى البالغون

حاليًا بات معظم أطباء الأطفال يُدركون حالات الصدر المقعّر مبكرًا، لكن الأجيال الأكبر سنًا قد تتأخر في المعالجة إلى أن يصبح ذلك مؤثّرًا على الحياة اليومية. تجاهلت لي دانهاوزر، البالغة من العمر 32 عامًا، انخفاض صدرها ووصفته بأنه ”انقسام غريب“، حتى بدأ تراجع قدرتها على التحمل وخفقان القلب، يعيقان أنشطتها اليومية. نظرًا لتاريخ عائلة دانهاوزر في الإصابة بأمراض القلب، أحالتها طبيبة القلب ميغان كامات، إلى جرَّاحة الصدر. أظهر التصوير أن عظم القص الصدري يضغط على قلبها ويدفعه إلى رئتها.

نتيجة للتعاون الوثيق بين جرّاحي البالغين وجرّاحي الأطفال، قابلت دانهاوزر كليهما خلال موعدها. وأجرت الدكتورة سولينز ”عملية نوس“ (Nuss procedure) في يوليو 2022.

وقد أوضحت الدكتورة سولينز: ”عندما يكون العيب بؤريًا جدًا، نحتاج أحيانًا إلى قضيبين للحصول على تصحيح جيد على طول عظم القص بأكمله“. ”مثل الأرجوحة، إذا وضعت قضيبًا في الموضع الأكثر التواءً، فقد يكون هناك احتمال لعدم استقرار القضيب في مكانه. لذلك نحتاج إلى وضع قضيبين حتى يكون كلاهما مستقرًا.“

رأت دانهاوزر صدرها الأملس مباشرة بعد الجراحة، واختفى خفقان القلب. وقالت إن التعافي خلال الشهر الأول كان صعبًا، لكنها تمكنت من حضور بداية عامها الأخير في كلية الحقوق. وبحلول التخرج، كانت تمارس رياضة الكروس فيت مرة أخرى، بل وتسلُّق جبل فوجي.