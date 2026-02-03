UCLA Health… إطلاق قسم الطب النووي والعلاجات التيرانوستية الأول من نوعه في الولايات المتحدة

أعلنت المنظومة الصحية لجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس UCLA Health عن تأسيس قسم الطب النووي والعلاجات التيرانوستية الجديد — ليكون أول قسم مستقل من نوعه في الولايات المتحدة. ويُمثل هذا الإنجاز تطورًا محوريًا في مجال الطب الدقيق، ويؤكد التزام UCLA Health بتوسيع نطاق الوصول إلى أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة للمرضى حول العالم.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، أدى الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بالسرطان إلى تنامي الطلب على رعاية سرطانية عالية الدقة. ورغم أن العديد من الدول قامت بتوسيع خدمات الطب النووي وتحسين إتاحة التصوير بتقنية PET/CT، لا تزال برامج العلاجات التيرانوستية المتكاملة تمامًا – بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المتقدمة والعلاج الإشعاعي الموجّه متعدد الدورات – غير متوفرة بشكل متساوٍ، وذلك بسبب نقص الكوادر الطبية المتخصصة وارتفاع تكاليف المعدات. ونتيجة لذلك، يواصل عدد كبير من المرضى البحث عن رعاية متخصصة في الخارج، حيث تتوافر مسارات تشخيص وعلاج شاملة.

نتيجة لهذا الطلب العالمي جاء إطلاق القسم الجديد في UCLA Health كاستجابة مباشرة وعملية. وبصفته كيانًا مستقلًا، سيعمل القسم على توسيع الخدمات السريرية، وتسريع وتيرة البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين UCLA Health وكلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ومركز UCLA جونسن الشامل للسرطان. كما يخطط القسم لتوسيع برامجه في مجال العلاجات التيرانوستية، ومواصلة دفع عجلة الابتكار التي تربط بين العلوم الأساسية والهندسة والطب السريري.

ويستند هذا الهيكل الجديد إلى عقود من الإنجازات التي حققها قسم أمانسون للعلاجات التيرانوستية الانتقالية المرموق. ويضم القسم حاليًا عيادات الطب النووي، ومرفقًا متطورًا للعلاجات التيرانوستية للمرضى الخارجيين، ومختبرات متكاملة للكيمياء الإشعاعية، وسيكلوترونًا طبيًا حيويًا لإنتاج النظائر في الموقع، (وهو جهاز متقدّم يُستخدم في الطب النووي لإنتاج نظائر مشعّة قصيرة العمر تُستعمل أساسًا في التشخيص الطبي الدقيق، وأحيانًا في العلاج)، إضافةً إلى بنية تحتية للأبحاث قبل السريرية، بالإضافة إلى واحدة من أكبر مجموعات البحث السريري في الطب النووي على مستوى البلاد.

وأكد الدكتور يوهانس تشيرنين، الرئيس المكلّف للقسم الجديد، أهمية هذه الخطوة قائلاً: “يشهد الطب النووي تحولًا عميقًا تقوده التطورات في تقنيات التصوير وتطوير مستحضرات صيدلانية إشعاعية مبتكرة تُمكّننا من تشخيص الأمراض وعلاجها بدقة غير مسبوقة. إن التحول إلى قسم مستقل يرفع من شأن هذا العمل ويعزز دور جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس UCLA في تشكيل مستقبل الصحة الدقيقة”.

تتجلى هذه التطورات بشكل خاص في التصوير الشامل للجسم بتقنية PET، الذي يتيح للأطباء اكتشاف المرض على المستوى الجزيئي، وغالبًا في وقت أبكر وبدقة أعلى مقارنة بوسائل التصوير التقليدية. وتسهم هذه الدقة في تحسين تخطيط العلاج ليس فقط للسرطان، بل أيضًا للأمراض العصبية والقلبية والمعدية والالتهابية.

وتُبرز العلاجات الأحدث لسرطان البروستاتا الأثر العالمي لهذه التطورات. ففي العديد من مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يواجه المرضى تأخرًا في التشخيص أو محدودية في الوصول إلى التصوير المتقدم. وقد لعب باحثو UCLA Health، ومن بينهم الدكتور جيريمي كاليه، مدير برنامج الأبحاث السريرية في القسم الجديد، دورًا محوريًا في تطوير تشخيص سرطان البروستاتا.

في عام 2018، تعاون الدكتور كاليه مع الدكتور توم هوب من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) لإثبات أن التصوير بتقنيةPSMA PET يكشف عددًا أكبر بكثير من آفات سرطان البروستاتا مقارنة بالطرق التقليدية. وقد حصلت هذه التقنية على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) في عام 2020، وأصبحت معيارًا معتمدًا. لاحقًا، شارك الدكتور كاليه في قيادة تجارب سريرية من المرحلة الثانية لتقييم علاج لوتيتيوم-177 فيبيفوتيد تتراكسيتان (Pluvicto)، وهو علاج إشعاعي دوائي موجّه لسرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للعلاج. وقد نال هذا العلاج موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لاحقًا، وأُدرج ضمن الإرشادات السريرية الرئيسية، ما أتاح للمرضى خيارًا علاجيًا جديدًا وفعّالًا.

وبالنسبة للمرضى الدوليين، تُعد البنية التحتية المتكاملة للعلاجات التيرانوستية في UCLA Health ميزة حاسمة. إذ يضمن السيكلوترون الطبي ومرافق الكيمياء الإشعاعية توفر إمدادات ثابتة وموثوقة من النظائر المتخصّصة اللازمة للعلاجات المعقدة، ما يقلل من التأخيرات ويضمن سير العلاج متعدد الدورات بسلاسة. وهذا عامل أساسي لنجاح العلاج.

وفي تعليقه على تأسيس القسم، قال الدكتور تشيرنين: “مع انتقالنا إلى هذا الفصل الجديد، أستلهم الحافز من روح التعاون بين فرقنا والإمكانات الاستثنائية التي يتيحها هذا العلم. معًا، نبني مستقبلًا يندمج فيه التصوير والعلاج لتقديم رعاية أكثر دقة وشخصية لكل مريض”.

يضم قسم الطب النووي والعلاجات التيرانوستية أعضاء الهيئة التدريسية قبل السريرية والسريرية في قسم أمانسون للعلاجات التيرانوستية الانتقالية، إضافة إلى التقنيين والممرضين وطلبة الدراسات العليا وباحثي ما بعد الدكتوراه ومساعدي البحث وعلماء المشاريع وغيرهم.

وقدأُطلقالقسمرسميًاكقسممستقلفيالأولمنينايرالحالي 2026. وإلى جانب التميز السريري، توفر خدمات UCLA Health الدولية دعمًا متخصصًا لمساعدة المرضى وعائلاتهم على تجاوز العقبات اللوجستية واللغوية لتلقي العلاج في الخارج. وتشمل هذه الخدمات آراء طبية إضافية عبر الإنترنت، واستشارات افتراضية، والمساعدة في الترتيبات اللوجستية، ودعمًا حضوريًا باللغة العربية طوال رحلة العلاج. ومن التخطيط إلى الوصول ثم المتابعة، يحصل المرضى على رعاية منسّقة تركز على الراحة والوضوح وراحة البال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.uclahealth.org/international-services