Northwestern Medicine… رسم ملامح مستقبل جراحة الأعصاب

يختار المرضى من مختلف أنحاء الولايات المتحدة والعالم شبكة نورثويسترن ميديسن لإجراء جراحات الدماغ والعمود الفقري المعقّدة. وتعكس ريادتنا من حيث حجم الحالات وجودة الرعاية والبحث العلمي رسالة واحدة واضحة: تقديم أفضل رعاية ممكنة لكل مريض، في كل مكان.

ريادة وطنية بنطاق عالمي

يُعد مستشفى Northwestern Memorial في شيكاغو المستشفى الرئيسي ضمن شبكة نورثويسترن ميديسن، وهو المستشفى الوحيد في ولاية إلينوي المدرج ضمن قائمة الشرف الوطنية لمجلة U.S. News & World Report لمدة 14 عامًا متتالية، كما يحتل المرتبة السادسة على مستوى الولايات المتحدة في تخصُّصَي طب وجراحة الأعصاب.¹ وتضم نورثويسترن ميديسن البرنامج الرائد لجراحة الأعصاب في ولاية إلينوي، وأحد أكثر البرامج ازدحامًا على مستوى الولايات المتحدة. ويمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من الحدود الأميركية، حيث يقدّم فريق علوم الأعصاب الرعاية سنويًا لمرضى قادمين من49 ولاية أميركية و28 دولة حول العالم.

جودة استثنائية ونتائج متميزة

نتائجنا تعكس تميزنا السريري وتحظى بتقدير عالمي:

يبلغ متوسط البقاء على قيد الحياة لمرضى الورم الأرومي الدبقي (Glioblastoma) لدينا ضعف المتوسط الوطني في الولايات المتحدة .²

ضمن أبرز المراكز الأكاديمية الطبية الشاملة في الولايات المتحدة، تحتل نورثويسترن ميديسن :

المرتبة الخامسة من حيث مدة الإقامة في المستشفى، كمؤشر على كفاءة الرعاية وجودتها .³

المرتبة السادسة من حيث بقاء المرضى على قيد الحياة ومؤشر مزيج الحالات، الذي يقيس معدل الوفيات المتوقع، وتعقيد الحالات، وشدّتها، وكثافة الموارد المستخدمة .³

وتؤكد هذه الإنجازات قدرتنا على تحقيق نتائج متفوقة حتى في أكثر الحالات تعقيدًا.

قيادة الابتكار العالمي من خلال البحث العلمي

يشكّل الإبتكار جوهر رسالة Northwestern Medicine، حيث تحظى المؤسسة بتقدير واسع لكونها رائدة في أبحاث طب وجراحة الأعصاب التي ترسم مستقبل هذا التخصص. ومن خلال معهد لو وجين مالناتي لأورام الدماغ في نورثويسترن ميديسن، يتم وضع معايير جديدة لرعاية مرضى أورام الدماغ.

يشمل برنامجنا البحثي تجارب سريرية، وأبحاثًا تطبيقية، وتعاونًا دوليًا، بما يضمن وصول المرضى إلى أحدث العلاجات والتقنيات، ومن أبرز إنجازاتنا:

تصنيفنا ضمن أفضل 10 مؤسسات وطنيًا من حيث تمويل المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في مجالي طب وجراحة الأعصاب، مع الحصول على 45 مليون دولار لدعم الأبحاث المتقدمة .⁴

حصولنا على منحة SPORE لأورام الدماغ من المعهد الوطني للسرطان، بين ست مؤسسات فقط في الولايات المتحدة، وهذا ما يسرّع تطوير علاجات جديدة .

احتضاننا لأحد أكبر برامج التجارب السريرية لأورام الدماغ والعمود الفقري في الولايات المتحدة .

كوننا أحد مركزين فقط على مستوى العالم يستخدمان الموجات فوق الصوتية لإيصال العلاج الكيميائي والعلاج المناعي مباشرة إلى الدماغ لمعالجة الأورام الدماغية الخبيثة .

ويُسهم تعاوننا مع أقسام Northwestern Medicine المختلفة، بما في ذلك كلية فاينبرغ للطب بجامعة نورثويسترن، إلى جانب توسّع التجارب السريرية، في دفع حدود جراحة الأعصاب إلى آفاق جديدة.

تقنيات متقدمة لتحسين النتائج العلاجية

توظّف نورثويسترن ميديسن أحدث التقنيات الطبية المتقدمة عالميًا لتعزيز سلامة المرضى وتحسين نتائج العلاج.

كنا من أوائل المؤسسات عالميًا التي قدّمت “تحليل المثيلة الجينية” لتشخيص ومعالجة أورام الدماغ، ما يتيح رعاية أكثر دقة وتخصيصًا.

كما نُعَد من بين عدد محدود من المراكز في الولايات المتحدة التي تمتلك غرفة عمليات هجينة متطورة تجمع بين بيئة الجراحة التقليدية وتقنيات التصوير المتقدمة، مثل التصوير المقطعي (CT)، والرنين المغناطيسي (MRI)، والتنظير التألقي عالي الجودة، ضمن مساحة واحدة.

ويتيح ذلك إجراء العمليات الجراحية المفتوحة والتدخلات طفيفة التوغل من دون الحاجة إلى نقل المريض، ما يقلل المخاطر ويحسّن الكفاءة.

وتُمكّن هذه الابتكارات من تقديم أعلى مستويات الرعاية بدقة أكبر ونتائج أفضل.

لماذا يختار المرضى والأطباء حول العالم Northwestern Medicine ؟

يختار المرضى والأطباء المُحيلون من مختلف أنحاء العالم Northwestern Medicine نظرًا لما لديها من خبرات استثنائية، ونتائج مثبتة، ورعاية إنسانية متعاطفة. ويضم فريقنا نخبة من الأطباء والعلماء ذوي الاعتراف الدولي، يعملون معًا لتقديم خطط علاجية شاملة قائمة على البحث العلمي. ويضمن نهجنا المتكامل استفادة كل مريض من أحدث الاكتشافات العلمية، والتقنيات المتقدمة، وفريق ملتزم بتحقيق أفضل النتائج الممكنة وجودة حياة عالية — أينما كان مكان إقامته.

