موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) على نظام علاج جديد يساهم في تقليل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي لدى المرضى في المراحل المبكرة من المرض

تيري بودرو، التي نجت من سرطان الثدي مرتين، تقدر وقتها مع عائلتها، لكنها لا تزال تعيش مع خوف دائم: احتمال تكرار المرض.

تقول بودرو: “أعتقد أن ما يخشاه معظمنا نحن الناجين هو تكرار الإصابة بسرطان الثدي. إنه مصدر قلق مدى الحياة”.

تم تشخيص بودرو لأول مرة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي في عام 1990 عندما كانت تبلغ من العمر 38 عامًا فقط. وبعد خضوعها للعلاج، عاشت ما يقرب من عقدين من دون سرطان. في عام 2017، أجرت اختبارًا إيجابيًا لجين BRCA ووجدت كتلة في ثديها. كان ذلك سرطان ثدي إيجابي لمستقبلات الهرمونات (HR) وسلبي HER2 في مرحلة مبكرة، وهو النوع الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يشكل 70% من الحالات.

العلاج الحالي يشمل العلاج الهرموني الذي يمنع أو يقلل من هرمون الإستروجين، ولكن هناك خطر كبير لتكرار المرض – بنسبة تتراوح بين 27% إلى 37% للمرحلة الثانية، و46% إلى 57% للمرحلة الثالثة. تم تشخيص بودرو في المرحلة الثانية من المرض ولم تكن مطمئنّة للنتائج.

اقترحت عليها جارتها، التي خضعت لعلاج سرطان الثدي قبل بضع سنوات، زيارة مركز UCLA لعلاج السرطان في سانتا كلاريتا Health Santa Clarita Cancer Care Center) (UCLA. حجزت موعدًا مع أخصائية الأورام الدكتورة رينا كالهان للحصول على إجابات.

بداية تجربة NATALEE السريرية

أثناء مناقشة خياراتها، اقترحت الدكتورة كالهان، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة UCLA وباحثة في مركز UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center، على بودرو الانضمام إلى تجربة سريرية تهدف إلى دراسة فائدة إضافة دواء العلاج الموجه “ريبوسيكليب” إلى العلاج الهرموني التقليدي لعلاج سرطان الثدي HR-positive/HER2-negative في مراحله المبكرة.

تقول الدكتورة كالهان: “لقد أنقذ العلاج الهرموني وحده حياة عدد لا يحصى من المرضى، ومع ذلك، لا يزال البعض يعاني من عودة الإصابة في المرحلة الرابعة. هذه الإنتكاسات مدمرة وغالبًا ما تكون مهدِّدة للحياة. بينما كان معروفًا أن ريبوسيكليب يطيل فترة البقاء على قيد الحياة في الحالات المتقدمة، فإن إمكاناته في منع تكرار الإصابة بسرطان الثدي المبكر تمنح الأمل لعلاج المزيد من المرضى”.

ريبوسيكليب هو مثبط لإنزيم كيناز المعتمد على السيكلين (CDK)، والذي يعمل عن طريق تثبيط نشاط إنزيمات CDK 4/6 التي تعزز انقسام الخلايا ونمو السرطان. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أظهرت أبحاث أجراها الدكتور دينيس سلامون، رئيس قسم أمراض الدم والأورام في كلية الطب بجامعة UCLA، فعالية مثبطات CDK في علاج سرطان الثدي HR-positive، ما أدى إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA على ريبوسيكليب وأدوية مشابهة لعلاج سرطان الثدي المتقدِّم والمنتشر. بناءً على هذا البحث، أطلق الفريق تجربة سريرية دولية، أطلق عليها إسم NATALEE، لدراسة ريبوسيكليب لدى النساء المصابات بالمرض في مراحله المبكرة.

كانت بودرو واحدة من أكثر من 5000 امرأة انضممن إلى الدراسة. تم توزيع المشاركات بشكل عشوائي لتلقي ريبوسيكليب بالإضافة إلى العلاج الهرموني، الذي يتكوّن من مثبط الأروماتيز غير الستيرويدي، أو العلاج الهرموني وحده. كان متوسط متابعة الدراسة 34 شهرًا، مع إكمال علاج ريبوسيكليب لمدة ثلاث سنوات وسنتين من قبل 20% و 57% من المرضى على التوالي.

نتائج واعدة تؤدي إلى موافقة FDA

نشرت نتائج الدراسة في مجلة New England Journal of Medicine في مارس 2024، وأظهرت أن الجمع بين ريبوسيكليب والعلاج الهرموني القياسي يقلل بشكل كبير من معدل الإنتكاسة بنسبة تصل إلى 25%.

كما أظهرت النتائج الثانوية للدراسة – التي تمحورت حول الشفاء من دون أية بقايا منتشرة للمرض، والشفاء من دون انتكاس – تحسنًا لصالح مجموعة ريبوسيكليب والعلاج الهرموني. كانت معدلات الشفاء من دون أية بقايا منتشرة للمرض، %90.8 لمجموعة العلاج المركب، مقارنة بـ %88.6 للعلاج الهرموني وحده، في حين كانت معدلات الشفاء من دون عودة المرض %91.7 مقابل %88.6.

الأعراض الجانبية كانت متشابهة في كلا المجموعتين، وكانت أكثر الأعراض شيوعًا هي انخفاض العدلات، وألم المفاصل، ومشاكل الكبد. وقد أدت النتائج الواعدة إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام عقار ريبوسيكليب بالاشتراك مع العلاج الهرموني لعلاج سرطان الثدي المبكر الإيجابي لمستقبلات الهرمونات والسالب لمستقبلات HER2 في 17 سبتمبر/ أيلول 2024.

وقال الدكتور سلامون: “تُغير هذه النتائج طريقة تقييمنا للمرضى وعلاجهم. وهذا خيار جديد يمكننا الآن تقديمه للمرضى للمساعدة في تقليل خطر عودة السرطان لديهم بشكل أكبر”.

المضي قدمًا

كانت بودرو على الجانب العلاجي من التجربة، ولم تعاني من أي أعراض جانبية كبيرة، ولم يعاودها المرض لمدة ثلاث سنوات.

تقول بودرو: “لم أواجه أية مشاكل خلال التجربة السريرية، وأشعر بحال جيدة. وإني أتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي وأحفادي”.

https://mena.uclahealth.org/