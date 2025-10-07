مستشفى جامعة شيكاغو – ريادة عالمية في العلاج البؤري الشامل لسرطان البروستاتا

يُعدّ برنامج العلاج البؤري لسرطان البروستاتا في مستشفى جامعة شيكاغو من البرامج الرائدة في الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد العمليات التي أجراها 300 عملية ما يضعه ضمن المراتب الأولى في الولايات المتحدة.

تُمثّل العلاجات البؤرية تطورًا مهمًا في مجال علاج سرطان البروستاتا، فهي أساليب علاجية حديثة أقل توغلاً تستهدف الأورام بشكل مباشر. وهذا يختلف كليًا عن الطرق التي كانت شائعة في الماضي، والتي كانت تعتمد إما على الاستئصال الكامل للغدة أو استخدام العلاج الإشعاعي.

يقول أبيناڤ سيدانا، اختصاصي في أورام المسالك البولية في مستشفى جامعة شيكاغو، إن الطرق السابقة كانت في بعض الحالات “مبالغًا فيها” وغالبًا ما تسبّبت بآثار جانبية غير مرغوب فيها مثل سلس البول أو ضعف الانتصاب.

أما مع العلاجات البؤرية، فتبقى البروستاتا سليمة، ما يقلّل الآثار الجانبية أو يزيلها ويسمح بالتعافي خلال وقت أسرع.

مستشفى جامعة شيكاغو هو الوحيد في شيكاغو – ومن بين عدد قليل جدًا على مستوى الولايات المتحدة – الذي يقدِّم الطيف الكامل للعلاجات البؤرية لسرطان البروستاتا. إنها متاحة في كل من “هايد بارك” و”تينلي بارك”.

يقول الدكتور سيدانا، مدير برنامج العلاج البؤري: “لدينا برنامج شامل للعلاج البؤري، وهذه العلاجات تساعد في تحسين جودة حياة المرضى.”

أما العلاجات البؤرية فهي :

الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة (HIFU)

علاج غير جراحي يستخدم موجات صوتية مركزة لتسخين الخلايا السرطانية في البروستاتا وتدميرها من دون الإضرار بالأنسجة السليمة المحيطة.

الاستئصال الكهربي غير القابل للعكس (IRE)

علاج دقيق غير حراري يستخدم نبضات كهربائية لقتل الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الأعصاب والأوعية الدموية القريبة – مثالي للمناطق التي يصعب الوصول إليها.

العلاج بالتبريد (Cryoablation)

طريقة تجمّد الخلايا السرطانية باستخدام إبر دقيقة ودرجات حرارة منخفضة جدًا.

الاستئصال بالموجات فوق الصوتية عبر الإحليل (TULSA Pro)

علاج موجّه بتقنية الرنين المغناطيسي يتم عبر الإحليل ويدمر الخلايا السرطانية باستخدام الحرارة الناتجة عن الموجات الصوتية.

يتم تقديم هذه العلاجات الحديثة عبر برنامج العلاج البؤري الفريد من نوعه في مستشفى جامعة شيكاغو، والذي يتميز بكونه متعدد التخصصات. فبالإضافة إلى فريق عمل يضم أخصائيين في الأشعة، وأطباء الأورام الإشعاعية، وجرّاحي المسالك البولية، يتم تخصيص ممرضة لكل مريض لتوجيهه وإرشاده حول العلاج وجميع تفاصيله.

من يمكنه الخضوع للعلاج البؤري لسرطان البروستاتا؟

العلاج البؤري ليس مناسبًا للجميع وهو اختياري – فقد يختار بعض المرضى إزالة البروستاتا بالكامل لإنهاء العلاج.

يعتبر المريض مؤهلاً للعلاج البؤري عندما يكون مصابًا بسرطان متوسط الخطورة ومحصور في جانب واحد من البروستاتا.

يقترح الفريق المختص العلاج المناسب بناءً على مراجعة تفصيلية للتصوير الطبي الذي خضع له المريض، ونتائج الخزعة، بالإضافة إلى سجله الصحي مع الاخذ بالاعتبار حجم الورم السرطاني، وموقعه، وتفضيلات المريض الشخصية.

أوضح الدكتور سيدانا أنه بما أن العلاج البؤري يحافظ على غدة البروستاتا من دون إزالتها بشكل نهائي، فإن ذلك يستدعي قيام المرضى بمزيد من المتابعة الدورية لإجراء فحوصات أو أخذ عيّنات للتأكد من عدم تكرار الإصابة بالسرطان.

روّاد في اكتشاف وممارسة العلاج البؤري

قبل أكثر من عقد، أطلق أطباء من مستشفى جامعة شيكاغو، الدكتور سكوت إيجنر إختصاصي الأورام، والدكتور أيتكين أوتو الباحث واختصاصي الأشعة، أولى التجارب السريرية في الولايات المتحدة للعلاج البؤري بالليزر.

في عام 2017، أطلق الدكتور جريج زاجاجا، مدير برنامج سرطان البروستاتا في مستشفى جامعة شيكاغو، أحد المواقع الأولى لعلاج تولسا برو (TULSA-Pro) كجزء من تجربة سريرية وطنية، ما أدى إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

واستنادًا إلى هذا البحث، أصبح مستشفى جامعة شيكاغو واحدًا من أوائل المستشفيات في البلاد التي أنشأت برنامج HIFU في عام 2019 بقيادة جرّاح المسالك البولية الدكتور آريه ل. شالحاف.

في عام 2023، صمم الدكتور سيدانا برنامج العلاج البؤري الشامل، الذي أُطلق في العام التالي.

وخلال أول 18 شهرًا من البرنامج، كان قد أُجري أكثر من 120 إجراء للعلاج البؤري، وهو إنجاز يعكس التقدم التكنولوجي والابتكار في رعاية مرضى سرطان البروستاتا في مستشفى جامعة شيكاغو مع الحفاظ على الأعضاء.

أجرى الدكتور سيدانا أكثر من 350 إجراءً في السنوات الست الماضية، وهو يدرّب أيضًا أطباء آخرين من جميع أنحاء العالم على العلاجات البؤرية.

بالإضافة إلى ذلك، يُجري باحثو مستشفى جامعة شيكاغو حاليًا ثلاث تجارب سريرية على العلاجات البؤرية، إحداها تشمل علاجًا جديدًا قد يصبح متاحًا قريبًا للمرضى إذا حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

Abhinav Sidana, MBBS, أبيناڤ سيدانا، MBBS

أستاذ مشارك في جراحة المسالك البولية

مدير برنامج العلاج البؤري

الدكتور سيدانا هو إختصاصي أورام مسالك بولية متخصص في سرطان البروستاتا والكلى، ويُجري كلًّا من الجراحات الروبوتية والجراحات المفتوحة للمرضى المصابين بسرطانات المسالك البولية.