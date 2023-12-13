مسار‭ ‬جديد‭ ‬لعلاج‭ ‬الصرع‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال

من‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬شيكاغو

أشارت‭ ‬الدراسات‭ ‬السريرية‭ ‬السابقة‭ ‬حول‭ ‬داء‭ ‬الصرع‭ ‬والتي‭ ‬أُجريت‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬على‭ ‬البالغين،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬المرضى‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬بسرعة‭ ‬المباشرة‭ ‬بعلاجهم‭. ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الأطباء‭ ‬ينتظرون‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬للتأكد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مرضاهم‭ ‬سيعانون‭ ‬من‭ ‬نوبة‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العلاج،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يراقبون‭ ‬لمعرفة‭ ‬إذا‭ ‬فشلت‭ ‬عدة‭ ‬أدوية‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مرضاهم،‭ ‬قبل‭ ‬إحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬أخصائي‭ ‬الصرع‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬استمرار‭ ‬داء‭ ‬الصرع‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عامين‭. ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬ندرك‭ ‬دائمًا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬تأثير‭ ‬الصرع‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬الآخذ‭ ‬في‭ ‬النمو،‭ ‬كارثيًا‭. ‬

منذ‭ ‬وصولي‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬كومر‭ ‬للأطفال‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬شيكاغو‭ ‬للطب‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬كانت‭ ‬إحدى‭ ‬أولوياتي‭ ‬إنشاء‭ ‬عيادة‭ ‬للنوبات‭ ‬الصرعية‭ ‬الحديثة،‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬معاينة‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬النوبات‭ ‬وتقييمهم‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬فريق‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الصرع‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭.‬

المفهوم‭ ‬وراء‭ ‬العيادة‭ ‬بسيط‭: ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬طفل‭ ‬تم‭ ‬تشخيصه‭ ‬بالصرع‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬أخصائيًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويفضَّل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مرضه‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬مسار‭ ‬مستقر،‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬إحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬أطبائهم‭ ‬العامّين،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬العناية‭ ‬بهم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نسميه‭ ‬مفهوم‭ ‬الإحالة‭ ‬العكسية‭. ‬ومنذ‭ ‬افتتاح‭ ‬العيادة،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬لمرضى‭ ‬تم‭ ‬تشخيصهم‭ ‬بسرعة‭ ‬وعولجوا‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬ويعيشون‭ ‬الآن‭ ‬سالمين‭ ‬بدون‭ ‬نوبات‭.‬

لدينا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬لتشخيص‭ ‬الصرع‭ ‬وعلاجه،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬تغيّر‭ ‬الوضع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬الثمانينات‭. ‬بين‭ ‬التقدم‭ ‬الجراحي‭ ‬والتصوير‭ ‬الطبي‭ ‬والتقدم‭ ‬الجيني،‭ ‬والعلاجات‭ ‬الغذائية،‭ ‬وأبحاث‭ ‬الميكروبيوم‭ ‬وتنظيم‭ ‬المناعة،‭ ‬تصبح‭ ‬إمكانية‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الصرع‭ ‬المقاوم‭ ‬للأدوية‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬أيدينا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

بفضل‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬الأدوية،‭ ‬نحن‭ ‬ على‭ ‬أعتاب‭ ‬معرفة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬هي‭ ‬الأفضل‭ ‬لبعض‭ ‬الحالات‭ ‬الجينية‭. ‬الأبحاث‭ ‬على‭ ‬“الأوليغونوكليوتيدات‭ ‬المضادة‭ ‬للتحسّس”‭ (‬ASO‭) ‬ antisense oligonucleotides‭ ‬والتقنيات‭ ‬المستخدمة‭ ‬للتخطيط‭ ‬الكهربائي‭ ‬الدماغي‭ ‬السمعي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التقدم‭ ‬الجراحي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الاستئصال‭ ‬بواسطة‭ ‬الليزر‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬شيكاغو‭ ‬للطب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات،‭ ‬كلها‭ ‬أمور‭ ‬تساعدنا‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬الصرع‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الدماغ‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الممكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬مثل‭ ‬الجزيرة‭ ‬وهي‭ ‬مكان‭ ‬عميق‭ ‬داخل‭ ‬الدماغ‭.‬

حتى‭ ‬العلاجات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختبارها‭ ‬عبر‭ ‬الزمن‭ ‬مثل‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬الكيتوني،‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬حالات‭ ‬الصرع‭ ‬المحددة‭ ‬وراثياً‭. ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬رفض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬استخدام‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬الكيتوني‭ ‬عند‭ ‬الرضع‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬درست‭ ‬أبحاثنا‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الأطفال،‭ ‬الفعالية‭ ‬الملحوظة‭ ‬لعلاج‭ ‬التشنجات‭ ‬الطفولية‭ ‬باستخدام‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬الكيتوني‭. ‬

وفي‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أظهرت‭ ‬تجربة‭ ‬مركز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬شيكاغو‭ (‬كتبها‭ ‬زملاء‭ ‬موجودون‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬شيكاغو‭ ‬وميشيغان‭) ‬مدى‭ ‬فعالية‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اعتلال‭ ‬الدماغ‭ ‬النمائي‭ ‬والصرع‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الطفرات‭ ‬الضارة‭.‬

يُعَد‭ ‬ضمان‭ ‬تقييم‭ ‬الأطفال‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح

‭ ‬لضمان‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب،‭ ‬أمرًا‭ ‬أساسيًا‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتأثر‭ ‬ذلك‭ ‬بمكان‭ ‬ممارسة‭ ‬الأطباء‭ ‬للطب،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكانهم‭ ‬توفير‭ ‬العدد‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬العيادة‭ ‬أو‭ ‬أنهم‭ ‬مثقلون‭ ‬بقائمة‭ ‬انتظار‭ ‬طويلة‭. ‬ففي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬فترة‭ ‬الانتظار‭ ‬لطبيب‭ ‬أعصاب‭ ‬الأطفال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬التعاوني‭ ‬مع‭ ‬زملاء‭ ‬ماهرين‭ ‬آخرين،‭ ‬مثل‭ ‬الممرضين‭ ‬الممارسين،‭ ‬لدينا‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬البشرية‭ ‬داخل‭ ‬بلدنا‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬فحص‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أطباء‭ ‬ماهرين‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬الصرع‭ ‬وعلاجه‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مفهوم‭ ‬الإحالة‭ ‬العكسية‭ ‬والاختراقات‭ ‬الطبية‭ ‬المستمرة‭ ‬قد‭ ‬تُنهي‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬الصرع‭ ‬المقاوم‭ ‬للأدوية‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬القادم،‭ ‬فإن‭ ‬علاج‭ ‬الصرع‭ ‬سيتطلب‭ ‬منا‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطب‭ ‬بمنظور‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وشعور‭ ‬متجدد‭ ‬بالإلحاح‭ ‬الذي‭ ‬ينقص‭ ‬أحيانًا‭ ‬في‭ ‬بيئاتنا‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المتميزة‭. ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأمثلة،‭ ‬تحوّل‭ ‬الآباء‭ ‬الذين‭ ‬أسسوا‭ ‬مؤسسة‭ ‬علاجات‭ ‬متلازمة‭ ‬أنجلمان‭ (‬FAST‭) ‬من‭ ‬التعرّض‭ ‬للسخرية‭ ‬بسبب‭ ‬أملهم‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬علاج،‭ ‬إلى‭ ‬كونهم‭ ‬على‭ ‬عتبة‭ ‬العلاج‭. ‬

فقد‭ ‬دعم‭ ‬تمويلهم‭ ‬للأبحاث‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرائعة‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تتوج‭ ‬قريبًا‭ ‬بعلاج‭ ‬نهائي‭. ‬فإحساسهم‭ ‬بالحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬والتركيز‭ ‬الشديد‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭. ‬يعد‭ ‬المواطنون‭ ‬المتحدون‭ ‬لأبحاث‭ ‬الصرع‭ (‬CURE‭) ‬مثالاً‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬منظمة‭ ‬فعالة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬تقوم‭ ‬بتمويل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أبحاث‭ ‬الصرع‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

أما‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬فبحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مواءمة‭ ‬مهامنا‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بكفاءة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المجموعات‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬تستلهم‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الآباء‭ ‬المتفانين‭ ‬للغاية‭. ‬هؤلاء‭ ‬الآباء‭ ‬يريدون‭ ‬علاجًا‭ ‬لأطفالهم‭. ‬إذا‭ ‬قمنا‭ ‬بتوضيح‭ ‬أهدافنا‭ ‬المهنية،‭ ‬وواصلنا‭ ‬وضع‭ ‬احتياجات‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالصرع‭ ‬كأولوية‭ ‬قصوى،‭ ‬وأنشأنا‭ ‬تحالفات‭ ‬فعّالة،‭ ‬أعتقد‭ ‬اعتقادًا‭ ‬راسخًا‭ ‬بأننا‭ ‬نستطيع‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬العقد‭ ‬المقبل‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالصرع‭.‬

الدكتور دوغلاس آر. نوردلي الابن

أستاذ‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الأطفال

المدير‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الصرع‭ ‬الشامل

رئيس‭ ‬قسم‭ ‬علم‭ ‬أعصاب‭ ‬الأطفال

الدكتور‭ ‬دوغلاس‭ ‬آر‭. ‬نوردلي‭ ‬الابن،‭ ‬هو‭ ‬طبيب‭ ‬أعصاب‭ ‬أطفال‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الصرع‭ ‬المبكرة‭ ‬ومدير‭ ‬مشارك‭ ‬لمركز‭ ‬الصرع‭ ‬الشامل‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬شيكاغو‭ ‬للطب