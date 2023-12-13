مسار جديد لعلاج الصرع لدى الأطفال
مسار جديد لعلاج الصرع لدى الأطفال
من مستشفى جامعة شيكاغو
أشارت الدراسات السريرية السابقة حول داء الصرع والتي أُجريت في الغالب على البالغين، إلى أن نتائج المرضى لم تتأثر بسرعة المباشرة بعلاجهم. عادة ما كان الأطباء ينتظرون بعض الوقت للتأكد ما إذا كان مرضاهم سيعانون من نوبة أخرى قبل بدء العلاج، ومن ثم يراقبون لمعرفة إذا فشلت عدة أدوية في علاج مرضاهم، قبل إحالتهم إلى أخصائي الصرع.
يمكن أن يعني ذلك استمرار داء الصرع لمدة ستة أشهر أو حتى عامين. لم نكن ندرك دائمًا أنه في ذلك الوقت، قد يكون تأثير الصرع المستمر على الجهاز العصبي الآخذ في النمو، كارثيًا.
منذ وصولي إلى مستشفى كومر للأطفال التابع لجامعة شيكاغو للطب عام 2018، كانت إحدى أولوياتي إنشاء عيادة للنوبات الصرعية الحديثة، بحيث يمكن معاينة الأطفال الذين يعانون من النوبات وتقييمهم بسرعة من قِبل فريق يتمتع بخبرة خاصة في علاج الصرع لدى الأطفال.
المفهوم وراء العيادة بسيط: يجب على كل طفل تم تشخيصه بالصرع أن يرى أخصائيًا على الأقل مرة واحدة، ويفضَّل أن يكون ذلك في بداية مرضه. إذا كان من المحتمل أن يكون لديهم مسار مستقر، يمكن إعادة إحالتهم إلى أطبائهم العامّين، حيث يمكن العناية بهم بشكل جيد للغاية. وهذا ما نسميه مفهوم الإحالة العكسية. ومنذ افتتاح العيادة، كان هناك العديد من قصص النجاح لمرضى تم تشخيصهم بسرعة وعولجوا بشكل مناسب ويعيشون الآن سالمين بدون نوبات.
لدينا المزيد من الأدوات لتشخيص الصرع وعلاجه، لذا فقد تغيّر الوضع بشكل كبير منذ بدأت رعاية المرضى في الثمانينات. بين التقدم الجراحي والتصوير الطبي والتقدم الجيني، والعلاجات الغذائية، وأبحاث الميكروبيوم وتنظيم المناعة، تصبح إمكانية القضاء على الصرع المقاوم للأدوية لدى الأطفال في متناول أيدينا بحلول عام 2030.
بفضل الدقة في اختيار أفضل الأدوية، نحن على أعتاب معرفة أي من العلاجات هي الأفضل لبعض الحالات الجينية. الأبحاث على “الأوليغونوكليوتيدات المضادة للتحسّس” (ASO) antisense oligonucleotides والتقنيات المستخدمة للتخطيط الكهربائي الدماغي السمعي، إلى جانب التقدم الجراحي المتمثل في الاستئصال بواسطة الليزر في جامعة شيكاغو للطب، حيث تم إجراء أكثر من 150 من هذه الإجراءات، كلها أمور تساعدنا على علاج الصرع بشكل أفضل والوصول إلى أجزاء من الدماغ كان من غير الممكن الوصول إليها، مثل الجزيرة وهي مكان عميق داخل الدماغ.
حتى العلاجات التي تم اختبارها عبر الزمن مثل النظام الغذائي الكيتوني، يتم استخدامها بشكل أكثر فعالية وفي وقت مبكر في سياق حالات الصرع المحددة وراثياً. في الماضي، رفض العديد من المراكز استخدام النظام الغذائي الكيتوني عند الرضع. في عام 2001، درست أبحاثنا في طب الأطفال، الفعالية الملحوظة لعلاج التشنجات الطفولية باستخدام النظام الغذائي الكيتوني.
وفي الآونة الأخيرة، أظهرت تجربة مركز واحد في شيكاغو (كتبها زملاء موجودون الآن في كوريا الجنوبية وأجزاء أخرى من شيكاغو وميشيغان) مدى فعالية النظام الغذائي بشكل ملحوظ في علاج الأطفال الذين يعانون من اعتلال الدماغ النمائي والصرع الناجم عن الطفرات الضارة.
يُعَد ضمان تقييم الأطفال بشكل صحيح
لضمان حصولهم على العلاج المناسب، أمرًا أساسيًا. يمكن أن يتأثر ذلك بمكان ممارسة الأطباء للطب، وما إذا كان بإمكانهم توفير العدد الكافي من الموظفين في العيادة أو أنهم مثقلون بقائمة انتظار طويلة. ففي الولايات المتحدة يبلغ متوسط فترة الانتظار لطبيب أعصاب الأطفال أكثر من ثلاثة أشهر، ولكن من خلال العمل التعاوني مع زملاء ماهرين آخرين، مثل الممرضين الممارسين، لدينا الآن ما يكفي من القوة البشرية داخل بلدنا للتأكد من فحص جميع الأطفال في وقت مبكر على يد أطباء ماهرين في تشخيص الصرع وعلاجه.
على الرغم من أن مفهوم الإحالة العكسية والاختراقات الطبية المستمرة قد تُنهي بشكل فعال الصرع المقاوم للأدوية لدى الأطفال في العقد القادم، فإن علاج الصرع سيتطلب منا التعامل مع الطب بمنظور الصحة العامة وشعور متجدد بالإلحاح الذي ينقص أحيانًا في بيئاتنا الأكاديمية المتميزة. في أحد الأمثلة، تحوّل الآباء الذين أسسوا مؤسسة علاجات متلازمة أنجلمان (FAST) من التعرّض للسخرية بسبب أملهم في العثور على علاج، إلى كونهم على عتبة العلاج.
فقد دعم تمويلهم للأبحاث المهمة التي ساعدت في إطلاق سلسلة من الإنجازات الرائعة والتي قد تتوج قريبًا بعلاج نهائي. فإحساسهم بالحاجة الملحة والتركيز الشديد هو الذي دفع هذه التطورات. يعد المواطنون المتحدون لأبحاث الصرع (CURE) مثالاً آخر على منظمة فعالة بشكل ملحوظ تقوم بتمويل المزيد من أبحاث الصرع لدى الأطفال أكثر من أي مجموعة أخرى في العالم.
أما نحن في الأوساط الأكاديمية، فبحاجة إلى مواءمة مهامنا الأكاديمية بكفاءة مع هذه المجموعات الرائعة التي تم إنشاؤها وما زالت تستلهم من هؤلاء الآباء المتفانين للغاية. هؤلاء الآباء يريدون علاجًا لأطفالهم. إذا قمنا بتوضيح أهدافنا المهنية، وواصلنا وضع احتياجات جميع الأطفال المصابين بالصرع كأولوية قصوى، وأنشأنا تحالفات فعّالة، أعتقد اعتقادًا راسخًا بأننا نستطيع في النهاية تحقيق هذا الهدف. وقد يكون العقد المقبل هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة للأطفال المصابين بالصرع.
الدكتور دوغلاس آر. نوردلي الابن
أستاذ في طب الأطفال
المدير المشارك في مركز الصرع الشامل
رئيس قسم علم أعصاب الأطفال
الدكتور دوغلاس آر. نوردلي الابن، هو طبيب أعصاب أطفال متخصص في حالات الصرع المبكرة ومدير مشارك لمركز الصرع الشامل التابع لجامعة شيكاغو للطب