طلاب وايل كورنيل للطب – قطر يلازمون الأطباء بمؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب

اطّلع ثلاثة وستون طالباً وطالبة من برنامج ما قبل الطب والبرنامج التأسيسي في وايل كورنيل للطب – قطر على المهام اليومية للأطباء الممارسين في مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب، وذلك في إطار برنامج ملازمة الأطباء لطلاب ما قبل الطب 2022-2023.

يهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب في مرحلة مبكرة من دراستهم على نظام الرعاية الصحية في دولة قطر والمهام اليومية التي تضطلع بها الكوادر الطبية على اختلاف تخصصاتها. كما يشجّعهم على استكشاف آفاق المهن الطبية في مرحلة مبكرة والإحاطة بالتحديات التي تواجه الأطباء في سياق تأديتهم لمهامّهم اليومية.

وقد أمضى الطلاب المشاركون أسبوعين من إجازة الشتاء في مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب حيث قاموا بملازمة الأطباء في أثناء قيامهم بجولاتهم الإكلينيكية اليومية، وناقشوا معهم الحالات والتشخيصات والعلاجات المحتملة، والتقوا مرضى في المؤسستين.

وفي مؤسسة حمد الطبية استكشف الطلاب عيادات وأقسام مثل الطب والجراحة وطب الأشعة وطب الأطفال وطب الطوارئ وإصابات الحوادث. وأما في سدرة للطب فقد استكشفوا أقساماً شملت الحساسية/المناعة والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي وطب النساء والولادة وخدمات النساء وطب الأعصاب وطب الطوارئ والغدد الصماء والجراحة التجميلية/الترميمية وأمراض الرئة وأورام الدم وطب الأطفال العام وطب الأنف والأذن والحنجرة. وبعد استكمال برنامج ملازمة الأطباء، قدّم كل طالب مقالاً تناول هذه التجربة وحصل كلّ واحد منهم على شهادة مشاركة.

قالت الطالبة شهد المغني من السنة الثانية في برنامج ما قبل الطب عن تجربتها في برنامج ملازمة الأطباء: “تمكّنت بفضل برنامج ملازمة الأطباء لطلاب ما قبل الطب من التعرّف عن كثب على المهام اليومية للأطباء وخرجت بفهم أفضل لطبيعة عملهم. كانت التجربة ملهمة لأننا شاهدنا أصحاب المهن الطبية وهم يعملون بتفانٍ، وهو ما يجعلني أكثر تصميماً على مزاولة مهنة الطب في المستقبل. وقد حفّزنا هذا البرنامج فعلياً وأعطانا زخماً إلى الأمام وأنا أنصح جميع زملائي الطلاب على الالتحاق به”.

وقال الدكتور رشيد بن ادريس، العميد المشارك لشؤون البرنامج التأسيسي والتواصل الطلابي وبرامج تطوير التعليم في وايل كورنيل للطب – قطر: “برنامج الملازمة مصمّم لتثقيف طلاب برنامج ما قبل الطب والبرنامج التأسيسي وحفزهم في الوقت نفسه من خلال إعطائهم هذه اللمحة عن حياة الطبيب ومهام عمله اليومية. وتشجّع هذه الفرصة أيضاً الطلاب على استكشاف المجالات الطبية المختلفة وتحديد التخصص الأنسب لهم والمتوافق مع اهتمامهم. نحن ممتنون لمؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب على إتاحة هذه التجربة العملية القيّمة لطلابنا”.

يُذكر أن مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب تتعاونان إكلينيكياً مع وايل كورنيل للطب – قطر، ويشغل العديد من أطباء المؤسستين مناصب أعضاء هيئة تدريس متعاونين في الكلية. وفي الإطار نفسه، يستفيد طلاب الطب في وايل كورنيل للطب – قطر من توجيهات وإرشادات الأطباء القيّمة في مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب، ويلتحقون بمناوبات التدريبات الإكلينيكية في المؤسستين في آخر سنتين لهم بالكلية قبل تخرجهم وحصولهم على شهادة “دكتور في الطب”.