جامعة أجيبادم

تقود مسيرة التعليم العالي والرعاية الصحية في تركيا

جامعة أجيبادم، هي مؤسسة مرموقة تأتي في طليعة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تركيا، وتواصل تحقيق تقدم ملحوظ في التميُّز الأكاديمي والابتكار والمشاركة المجتمعية.

تأسست جامعة أجيبادم في عام 2007، وقد أثبتت ريادتها في التعليم المتعدد التخصصات والبحث المتقدِّم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من البرامج الجامعية والدراسات العليا والمهنية في مجالات متنوعة، لا سيما في الطب، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الرعاية الصحية، والعلوم الاجتماعية، والإدارة وغيرها. مع التزامها بالتعليم الشامل والصرامة الأكاديمية، توفر جامعة أجيبادم للطلاب المعرفة والمهارات والفرص للتميز في مجالات اختيارهم وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع.

في صميم مهمة جامعة أجيبادم هو اندماجها مع مجموعة أجيبادم الصحية المرموقة، المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية في تركيا وصاحب السمعة العالمية للتميز. تُمكِّن هذه الشراكة الفريدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من التعاون الوثيق مع المهنيين الصحيين، واكتساب خبرة عملية في مراكز طبية صاحبة أحدث طراز، والمساهمة في البحث الرائد والابتكار في تقديم الرعاية الصحية.

تلتزم جامعة أجيبادم بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب والباحثين من استكشاف أفكار جديدة، وتطوير حلول إبداعية للتحديات العالمية الواقعية، ودفع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. من خلال شبكتها الواسعة من شركاء الصناعة ومراكز البحث ومراكز الابتكار، تدعم جامعة أجيبادم التعاون المتعدد التخصصات وتبادل المعرفة، مما يخلق نظامًا بيئيًا ديناميكيًا للابتكار والاكتشاف.

بوصفها مؤسسة ذات مسؤولية اجتماعية، تنخرط جامعة أجيبادم بقوة في مبادرات التواصل المجتمعي والخدمات العامة، حيث تعمل على معالجة القضايا الاجتماعية الملحّة وتحسين رفاهية الأفراد والمجتمعات في تركيا ومناطق أخرى من العالم. فمن برامج التواصل الصحي والمبادرات التعليمية إلى مشاريع الاستدامة البيئية وبرامج التبادل الثقافي، تلتزم جامعة أجيبادم بإحداث فارق معنوي في حياة الناس والعالم من حولنا.

مركز CASE من جامعة أجيبادم

يُعد مركز المحاكاة السريرية والمناظير والجراحة الروبوتية المتقدمة (CASE) في جامعة أجيبادم، مؤسسة رائدة، حيث يصنَّف من بين أفضل مركزين عالميًا لنموذجه التعليمي المبتكَر. يدمج هذا النموذج بين تجارب المحاكاة السريرية للمرضى ومنصّات التعلم الإلكتروني وحلول الذكاء الاصطناعي ومختبرات المهارات المتطورة، مما يميّزه كرائد في التعليم الطبي في تركيا والمنطقة. وبشكل ملحوظ، هو المركز الوحيد في تركيا الذي يضم مركز التدريب المتقدم للجراحة بالمناظير / الروبوتية، مما يعزّز تميّزه في هذا المجال. في مركز CASE، تم تصميم برامج التعليم الجامعي لتجهيز الطلاب بالمهارات السريرية الأساسية وكفاءات الإدارة. تُقدِّم برامج التدريب بعد التخرُّج دورات متقدِّمة مصمَّمة خصيصًا لتخصُّصات طبية محددة. تهدف هذه الدورات ليس فقط إلى تعزيز الكفاءة التقنية ولكن أيضًا إلى تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل الفعّال بين المشاركين. أحد مميزات نهج التعليم في CASE هو استخدامه لبرمجيات متخصِّصة تُمكِّن من تتبع شامل لأنشطة التدريب من التعلُّم الإلكتروني إلى التقييم بعد المحاكاة. تُسهِّل هذه البرمجيات المراقبة الشخصية لتقدُّم كل مشارك، موفرةً رؤى قيِّمة حول مقاييس الأداء. فمع البيانات المجمَّعة من 80 كاميرا وأجهزة محاكاة وأجهزة طبية داخل المركز، يكتسب المدرِّبون معلومات حاسمة لتحسين فعالية التدريب. ومع استمرار جامعة أجيبادم في توسيع عروضها الأكاديمية ومساعيها البحثية وتأثيرها المجتمعي، تظل ثابتة في التزامها بالتميُّز والابتكار والخدمة، مُشَكّلة مستقبل التعليم والرعاية الصحية في تركيا وخارجها.

للمزيد من المعلومات حول جامعة أجيبادم، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.acibadem.edu.tr/en