مستشفى جامعة شيكاغو

تجربة سريرية وعلاج موجّه لسرطان البروستاتا يحافظان على جودة الحياة لرجل من شمال غرب إنديانا

عاد جون بالوغ إلى ممارسة روتينه المفضل: المشي لمسافات طويلة برفقة زوجته على ضفاف بحيرة ميشيغان.

في وقت سابق من هذا العام، تلقّى بالوغ علاجًا لسرطان البروستاتا في مركز السرطان الشامل التابع لجامعة شيكاغو للطب (UChicago Medicine Comprehensive Cancer Center)، حيث شارك في تجربة سريرية أتاحت له الحصول على علاج إشعاعي مُصمَّم وفق خصائص حالته الفردية.

وقد طوّر خبراء UChicago Medicine هذه الدراسة، التي تحمل اسم LO-RADS، بهدف تقييم ما إذا كان توجيه جرعات أعلى من الإشعاع مباشرة إلى البؤرة السرطانية داخل البروستاتا، مع خفض الجرعة الموجّهة إلى الأنسجة السليمة في الغدة، يمكن أن يحقق الشفاء مع تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بوظائف المسالك البولية والأمعاء والصحة الجنسية.

ويتمثل الهدف النهائي في الحفاظ على معدلات الشفاء مع صون جودة حياة المرضى.

تقليل الآثار الجانبية لعلاج سرطان البروستاتا

يتضمّن علاج سرطان البروستاتا تقليدياً استئصال غدة البروستاتا بالكامل أو تعريضها كلها للعلاج الإشعاعي. إلا أن التطورات الحديثة في تقنيات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني باستخدام مستضد الغشاء الخاص بالبروستاتا (PSMA-PET)، باتت تتيح للأطباء تحديد الموقع الدقيق للورم داخل البروستاتا وتوجيه العلاج إليه بدقة أكبر.

يقول الدكتور ستانلي لياو، أخصائي علاج الأورام بالإشعاع في مستشفى جامعة شيكاغو والباحث الرئيسي في دراسة LO-RADS: “تتيح لنا تقنيات التصوير هذه رؤية المرض بوضوح أكبر. ويتمثل هدف العلاج الإشعاعي لأي نوع من السرطان في السيطرة الفعالة على المرض مع الحفاظ على جودة الحياة بأفضل شكل ممكن. وأعتقد أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.”

ونظرًا لقرب البروستاتا من المثانة والمستقيم والأعصاب المسؤولة عن وظائف التبول والوظائف الجنسية، فقد يؤدي العلاج أحياناً إلى آثار جانبية مثل الإلحاح البولي أو تغيرات في وظائف الأمعاء أو اضطرابات جنسية. ومن خلال تحسين آلية توصيل الإشعاع، يأمل فريق LO-RADS في تقليل هذه المخاطر. يشبه هذا النهج الموجّه أساليب العلاج البؤري (Focal Therapy) المستخدمة في سرطان البروستاتا، والتي تعتمد على الموجات الصوتية أو النبضات الكهربائية أو غيرها من التقنيات لاستهداف الأورام مع تقليل الآثار الجانبية أو القضاء عليها قدر الإمكان.

علاج سرطان مصمم وفق خصائص كل حالة

كان بالوغ، البالغ من العمر الآن 76 عاماً، مرشحاً مثالياً للمشاركة في التجربة. فبعد عدة سنوات من المراقبة النشطة (Active Surveillance)، أظهرت مستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، التي تُقاس من خلال فحص الدم للمساعدة في تقييم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، إلى جانب نتائج الخزعة، تغيرات تشير إلى تطور المرض مع بقائه محصورًا داخل البروستاتا. وعندما أُتيحت له فرصة الانضمام إلى تجربة سريرية، لم يتردد في الموافقة.

قال بالوغ متذكّراً: “قلت: أنا موافق. أردتُ أن أفعل شيئًا قد يُساعدني، وربما يُساعد شخصًا آخر في المستقبل.”

امتد برنامجه العلاجي على مدى 20 جلسة من العلاج الإشعاعي خلال أربعة أسابيع. ولضمان أعلى درجات الدقة، قام فريق العلاج الإشعاعي بتصميم قالب خاص للجزء السفلي من جسمه للحفاظ على وضعيته نفسها يوميًا أثناء العلاج. كما تم زرع ثلاث علامات ذهبية صغيرة داخل البروستاتا للمساعدة في توجيه العلاج بدقة متناهية.

تعافى من السرطان وعاد إلى نشاطه

باستثناء نوبة إمساك عابرة، لم يُعانِ بالوغ من أية مضاعفات. بعد انتهاء العلاج، عادت مستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA) لديه إلى معدلاتها الطبيعية، وأظهرت خزعة المتابعة عدم وجود أي مؤشرات على استمرار السرطان.

لا تزال جودة الحياة تمثل أولوية أساسية بالنسبة لبالوغ. فهو يواصل نشاطه من خلال الأعمال التطوعية والسفر، بما في ذلك رحلة أحلامه التي قام بها العام الماضي إلى توسكانا في إيطاليا برفقة زوجته وأبنائهما الأربعة بمناسبة الذكرى الخمسين لزواجه.

وقال بالوغ، وهو مصمِّم ألعاب متقاعد يقيم في مدينة غاري بولاية إنديانا: “أعاني من مشاكل صحية أخرى، لكن في ما يتعلق بالبروستاتا، فأنا بخير. أنا سعيد جداً بأن هذه التجربة كانت متاحة، وكنت متحمساً للمشاركة فيها.”

Stanley Liauw, MD

ستانلي لياو، دكتور في الطب (MD)

أستاذ علاج الأورام بالإشعاع وعلم الأورام الخلوية

يشغل الدكتور ستانلي لياو منصب مدير العمليات السريرية، كما يقود البرنامج السريري لأورام الجهاز البولي التناسلي (GU) وبرنامج أورام الجهاز الهضمي (GI) في قسم العلاج الإشعاعي وعلم الأورام الخلوية في جامعة شيكاغو.