مستوحاة من رحلة علاج طاهٍ مشهور

امرأة تبحث عن الرعاية لعلاج سرطان اللسان المتقدم في مستشفى جامعة شيكاغو

لطالما استمتعت بات سيرفينسكس بفنجان قهوتها في الصباح. لكن قبل ثلاث سنوات، لاحظت ظاهرة غريبة في كل مرة كانت تأخذ فيها رشفة القهوة. قالت سيرفينسكس، التي تبلغ من العمر الآن 61 عامًا وتدير شركة متخصصة في النوافذ والأبواب في أوك لاون، إلينوي، مع زوجها مارك: “كنت أشرب القهوة وأشعر بحرقان في رقبتي. فكرت في نفسي، ‘هذا غريب’.”

أظهرت خزعة وتصوير PET Scan أن سيرفينسكس تعاني من سرطان اللسان في المرحلة الرابعة وكان قد انتشر إلى عدة غدد ليمفاوية في رقبتها. كانت سيرفينسكس مصدومة، ولم تكن هذه تجربتها الأولى مع السرطان، فقد تلقت العلاج لسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين، وسرطان الجلد، وسرطان الثدي. نظراً لحجم الورم وموقعه، اقترح طبيب في مستشفى شيكاغو استئصال أكثر من نصف لسانها. لكن سيرفينسكس رغبت في أن لا تتأثر قدرتها على الكلام والبلع بسبب الجراحة.

عندها تذكر مارك حلقة من برنامج “Chef’s Table” لعام 2016، وهو سلسلة وثائقية على نتفليكس، تركّزت على الطاهي غرانت آتشاتز، مالك مطعم ألينيا الحائز على نجمة ميشلان في شيكاغو.

رأي ثانٍ حول سرطان اللسان

تم تشخيص آتشاتز أيضاً بسرطان اللسان في المرحلة الرابعة، وتم إبلاغه في عام 2007 بأنه سيحتاج إلى استئصال جراحي وترميم لأكثر من نصف لسانه. سعى للحصول على رأي آخر في مستشفى جامعة شيكاغو، حيث أنقذ الأطباء لسانه باستخدام العلاج الكيميائي والإشعاعي.

قال مارك: “عندما سمعت أن آتشاتز مرّ عليه 19 عاماً وهو خالٍ من السرطان وما زال يحتفظ بلسانه، كان ذلك مذهلاً”.

في زيارتها الأولى لمستشفى جامعة شيكاغو، التقت عائلة سيرفينسكس بفريق من المتخصصين: جرّاح الأورام في الرأس والعنق، نيشانت أغراوال، MD، وعالم الأورام الطبية آري روزنبرغ، MD، وعالم الأورام الإشعاعية أديتيا جولوري، MD. قال روزنبرغ: “نهجنا المتعدد التخصصات مهم جداً ليس فقط لتحسين فرصة المريض في الشفاء، ولكن أيضاً لتحسين وظيفة العضو المصاب على المدى الطويل”.

في مارس 2021، بدأت سيرفينسكس ثمانية أسابيع من العلاج الكيميائي لتقليص الورم، تلتها دورة من العلاج الإشعاعي مع العلاج الكيميائي على مدى الأسابيع التالية. تقول إن أصعب مرحلة كانت عند شعورها بالافتقاد إلى عائلتها – لم يتمكن زوجها وأبناؤها الثلاثة من البقاء إلى جانبها في المستشفى بسبب قيود COVID-19. اعتمدت المريضة على إيمانها الكاثوليكي ولطف فريق التمريض لديها لملء الفراغ.

قالت سيرفينسكس: “أنت في غرفتك الخاصة لمدة 12 ساعة، وكان ذلك يشعرني كثيرًا بالعزلة.” وهي احتفلت بعيد ميلادها الثامن والخمسين في المستشفى مع الممرضات اللاتي زينّ غرفة نومها وأحضرن لها قالب حلوى.

الحفاظ على اللسان، إعادة التأهيل ونتائج قوية

كانت الإشعاعات مرعبة: كانت سيرفينسكس ملقاة على طاولة تصوير مع قناع للتنفس مثبت فوق رأسها.

هذا ضَمَنَ عدم تحريك رأسها وأن الإشعاع يستهدف لسانها بدقة من دون تعريض الأنسجة السليمة القريبة، للإصابة.

قال روزنبرغ: “لا شك أن هذا العلاج يتطلب الكثير من الدعم المضاد”.

“فعندما نتمكن من الحفاظ على اللسان، يقدِّر المرضى الحفاظ على وظيفة اللسان وقدرتهم على الكلام والأكل. وتشير بياناتنا إلى أن نتائجنا قابلة للمقارنة، إن لم تكن أفضل، من نتائج المرضى الذين تم علاجهم بالجراحة منذ البداية”.

خلال هذه الفترة، كانت سيرفينسكس بحاجة إلى أنبوب تغذية، وكانت تعتمد الكتابة على لوح صغير للتحدث إلى زوجها وأبنائها الثلاثة. كانت رقبتها حمراء ومؤلمة من الإشعاع، وما زالت تعاني من شعور بالحرقان في فمها بسبب علاجات السرطان العديدة. مع إعادة التأهيل المكثف، أصبحت سيرفينسكس قادرة على الأكل والشرب والكلام مرة أخرى. قالت سيرفينسكس التي تعتبر أنها اتخذت قرار العلاج الصحيح بلا شك: “لن يكون ذلك عيشاً بالنسبة إلي إذا لم أكن قادرة على الأكل أو التحدث كما العادة”.

اختبارات جينية للسرطان تكشف عن حالة نادرة

نظراً لتاريخها مع أنواع عدة من السرطان، أحالها فريق علاجها إلى اختبارات جينية للسرطان، ما أدى إلى اكتشاف مهم.

أظهرت الاختبارات أن سيرفينسكس تعاني من حالة نادرة، وهي متلازمة “بلوم”، التي تزيد لديها من احتمال الإصابة بالسرطان. ولذلك كانت تقوم بإجراء فحوصات دورية للتأكد من أنها لا تزال خالية من السرطان.

قالت فيغاني هاثاواي، المستشارة الجينية في مستشفى جامعة شيكاغو: “من المهم أن يخضع المرضى الذين يعانون من متلازمة “بلوم” لفحوصات منتظمة للأمراض الأكثر عرضة للإصابة بها. للأسف، لا يمكن تصحيح الأخطاء الجينية التي حدثت، ولكن يمكننا اعتماد مراقبة إضافية للكشف عن ظهور أي سرطانات في وقت مبكر”.

لقد كانت رحلة طويلة، لكن سيرفينسكس تأمل في أن تبقى بصحة جيدة. بعد كل شيء، تنتظرها تطورات مثيرة – بما في ذلك وصول حفيدها الخامس في أغسطس.

قالت سيرفينسكس: “أوبرا تقول إن مرحلة الستينات جيدة. لدي حس دعابة كبير وقلب مليء بالامتنان، فما الذي يمكن أن أطلبه أكثر؟”

نيشانت أغراوال، MD أستاذ الجراحة

مدير مشارك، جراحة الأورام في الرأس والعنق رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة – الرأس والعنق

الرأس والعنق متخصص في علاج الأورام الحميدة والخبيثة في الرأس والعنق . يشغل منصب رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى مدير جراحة الأورام في الرأس والعنق .

آري روزنبرغ، MD أستاذ مساعد في الطب (الأورام الدموية والأورام)

عالم أورام يركز على تطوير استراتيجيات علاجية جديدة، بما في ذلك العلاج المناعي للمرضى الذين يعانون من سرطان الرأس والعنق وسرطان الغدة الدرقية .

أديتيا جولوري، MD أستاذ مساعد في الأشعة والأورام الخلوية