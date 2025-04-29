مستشفى جامعة شيكاغو

الموجات فوق الصوتية المعوية تُغيِّر قواعد اللعبة للأطفال المصابين بمرض التهاب الأمعاء

الدكتورة أميليا كيلار، حاصلة على دكتوراه في الطب وماجستير في العلوم، هي واحدة من قلة مختارة من أطباء الجهاز الهضمي للأطفال في البلاد الذين يستخدمون الموجات فوق الصوتية المِعوية للمراقبة غير الجراحية للأطفال المصابين بداء كرون أو التهاب القولون التقرحي.

بصفتها مديرة برنامج الموجات فوق الصوتية المعوية للأطفال في مستشفى كومر للأطفال التابع لمستشفى جامعة شيكاغو، فهي مصممة على تدريب المزيد من المتخصصين في مجالها على هذه الطريقة التصويرية الجديدة التي يتم إجراؤها بجانب سرير المستشفى أو في العيادات الخارجية.

تقول كيلار: ”لدينا فرصة لإحداث ثورة في كيفية رعاية الأطفال المصابين بمرض التهاب الأمعاء باستخدام الموجات فوق الصوتية المعوية بجانب سرير المريض.“

تعمل كيلار على جعل مستشفى كومر للأطفال كمركز تدريب دولي لأطباء الجهاز الهضمي للأطفال لتعلم استخدام هذه التقنية التي تعطي نتائج فورية. تُعتبَر المراقبة الدقيقة للمرضى المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) أمرًا بالغ الأهمية لضمان بدء العلاج الفعال قبل حدوث تلف لا يمكن الشفاء منه في الأمعاء. لدى الأطفال، يمكن أن يؤثر المرض غير المنضبط على النمو والتطور. عادةً ما يحتاج الأطفال إلى اختبارات جراحية، غالبًا باستخدام تنظير القولون بشكل متسلسل، لمراقبة تأثير العلاج على شفاء الأمعاء. ومع ذلك، فقد ثبت أن خصوصية وحساسية الموجات فوق الصوتية المعوية قابلة للمقارنة بتنظير القولون، وفقًا لكيلار.

وهي تضيف: ”باستخدام الموجات فوق الصوتية المعوية، يمكنني رؤية جميع طبقات جدار الأمعاء، مما يسمح لي بتقييم شدة الالتهاب ومداه. أما مع تنظير القولون، فنرى فقط السطح المخاطي الذي يبطن الأمعاء.“

تسمح الموجات فوق الصوتية المعوية أيضًا بقياس مؤشر آخر للالتهاب: تدفق الدم في طبقات جدار الأمعاء. يمكن أن يكشف اختبار التصوير غير الجراحي هذا عن مضاعفات داء كرون، مثل المسالك الناسورية والخراجات والتضيقات.

على الرغم من أن التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي المعوي يمكن أن يُظهِرا أيضًا درجة التهاب الأمعاء، إلا أنهما ينطويان على عيوب كبيرة. بالإضافة إلى كونهما مكلفين، فإن الأشعة المقطعية تُعرِّض الأطفال للإشعاع ”المُؤيَّن“. غالبًا ما يتطلب التصوير بالرنين المغناطيسي من الأطفال تناول كمية كبيرة من مواد التباين والبقاء ثابتين لفترات طويلة للحصول على صور للأمعاء. بينما يُعتبَر تنظير القولون جراحة ويتطلب تخديرًا من قبل طبيب تخدير للأطفال، لا يوجد صيام أو تحضير للأمعاء أو انزعاج مع الموجات فوق الصوتية المعوية. ويتيح اختبار نقطة الرعاية لكيلار والمرضى والعائلات رؤية ما إذا كان العلاج فعالًا في الوقت الفعلي.

تقول كيلار: ”بدلًا من إجراء تنظير القولون أو اختبار تصوير والانتظار للحصول على النتائج، يمكنني استخدام الموجات فوق الصوتية المعوية في زيارة مكتبية لإظهار استجابة الأمعاء للعلاج للمرضى وعائلاتهم. يمكننا التحدث معًا عن إدارة الأدوية والتدخل بسرعة بعلاج إضافي إذا لزم الأمر. تساعد رؤية النتائج في الوقت الفعلي باستخدام الموجات فوق الصوتية المعوية المريض والعائلة على المشاركة في القرارات السريرية.“

تتيح عوامل الراحة والأمان لكيلار تقييم العلاج وتكراره بسرعة أكبر مما يمكنها مع تنظير القولون المتكرر أو التصوير التقليدي. وتقول: ”يقلل إجراء الموجات فوق الصوتية أيضًا من أي ارتباط سلبي للأطفال برعايتهم الطبية، لذلك يكونون أكثر استعدادًا للمراقبة عن كثب.“

يتم استخدام الموجات فوق الصوتية المعوية بشكل شائع من قبل أطباء الجهاز الهضمي العامين في أوروبا. تعلّق كيلار: ”كجزء من منهجهم الأساسي، يتم تعليم أطباء الجهاز الهضمي في أوروبا الموجات فوق الصوتية البطنية العامة، لذلك يتم دمجها في المراقبة. ومع ذلك، فإن أطباء الجهاز الهضمي في الولايات المتحدة لا يتم تدريبهم تقليديًا على إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية.“

أجرت كيلار، التي تلقت تدريبها الطبي في كندا، بحثًا في الموجات فوق الصوتية المعوية كأداة تشخيص ومراقبة مع أطباء الجهاز الهضمي الكنديين ومتخصصي مرض التهاب الأمعاء الذين كانوا من رواد الموجات فوق الصوتية المعوية في ذلك البلد. قضت كيلار العام الماضي في إكمال منحة دراسة متقدمة في مرض التهاب الأمعاء في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي في مدينة نيويورك، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع الأطباء الذين نظموا أول دورة للموجات فوق الصوتية المعوية في الولايات المتحدة.

في عام 2022، أنشأ مستشفى جامعة شيكاغو برنامج الموجات فوق الصوتية المعوية تحت إدارة الدكتورة نوا كروجلياك كليفلاند، الأستاذة المساعدة في الطب. البرنامج هو الآن الأكبر في الولايات المتحدة، حيث يستخدم سبعةُ متخصصين في الجهاز الهضمي، الموجات فوق الصوتية للمرضى البالغين والأطفال. الإجراء متاح في العيادات الداخلية والخارجية في مواقع هايد بارك وريفر إيست في شيكاغو. سيتم افتتاح المزيد من العيادات قريبًا في نورثبروك وأورلاند بارك، إلينوي، وفي كراون بوينت، إنديانا. كان برنامج الموجات فوق الصوتية المعوية في مستشفى جامعة شيكاغو الطبية رائدًا على المستوى الوطني في نشر هذه التقنية في جميع أنحاء أميركا الشمالية.

في عام 2022، حصلت كروجلياك كليفلاند والدكتور ديفيد تي روبين، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية، على منحة تدريبية بقيمة 1.7 مليون دولار من مؤسسة هيلمسلي الخيرية لتدريب الأطباء على الموجات فوق الصوتية المعوية، وتطوير تحالف أميركا الشمالية. شمل المتعاونون مستشفى ماونت سيناي وجامعة كالجاري. في العام التالي، عقد مستشفى جامعة شيكاغو دورة تدريبية عملية لمدة ثلاثة أيام لـ 30 طبيبًا من أطباء الجهاز الهضمي من جميع أنحاء العالم. وتقرّر حينها عقد الدورات التدريبية الممولة بالمنح في عام 2024 في لوس أنجلوس، وفي عام 2025 في موقع في الولايات المتحدة لم يتم تحديده بعد. مستشفى جامعة شيكاغو هو أحد مركزين على المستوى الوطني يقدمان تدريبًا فرديًا مع طبيب خبير. خبرة كيلار في طب الأطفال ستعزز التدريب لأطباء الجهاز الهضمي للأطفال الذين يسعون للحصول على شهادة من المجموعة الدولية للموجات فوق الصوتية المعوية.

تقول كيلار: ”أنا متحمسة للمساهمة في برنامج التدريب على الموجات فوق الصوتية المعوية في مستشفى جامعة شيكاغو. فكلما زاد عدد مراكز طب الأطفال التي تقدم هذه التقنية، زاد عدد الأطفال الذين سيستفيدون منها.“

كليفلاند وروبين وكيلار أعضاء في لجنة المجموعة الدولية للموجات فوق الصوتية المعوية، حيث تعمل كيلار أيضًا في لجنة طب الأطفال التابعة للمجموعة. نشرت هي وزملاؤها في اللجنة مؤخرًا أول دليل شامل حول الموجات فوق الصوتية المعوية لأطباء الجهاز الهضمي للأطفال.

ابتكرت كيلار أيضًا ونشرت نظام تسجيل للموجات فوق الصوتية المعوية يقيّم شدة المرض والالتهاب – بناءً على سمك جدار الأمعاء وفرط الدم – تحديدًا في مرضى الأطفال المصابين بمرض التهاب الأمعاء. تستخدم كيلار الآن الموجات فوق الصوتية المعوية بجانب أسرّة الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب مرض التهاب الأمعاء الحاد وتجمع بيانات واقعية عن الاستجابة للعلاج. تقول كيلار: ”بعض الأدوية الجديدة لمرض التهاب الأمعاء سريعة المفعول للغاية ويمكننا تسجيل استجابة في غضون 24 إلى 48 ساعة باستخدام الموجات فوق الصوتية المعوية. يمكننا فحص المرضى بشكل متكرر لتقييم ما إذا كان العلاج يعمل، وهو أمر غير ممكن مع تنظير القولون أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.“

على وجه التحديد، استخدمت كيلار وزملاؤها في نيويورك الموجات فوق الصوتية المعوية لتحديد المستويات المستهدفة للدواء البيولوجي أوستيكينوماب لدى الأطفال المصابين بمرض التهاب الأمعاء والتي ترتبط بالشفاء الجداري للأمعاء. وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا على العديد من العلاجات الجديدة للبالغين المصابين بداء كرون والتهاب القولون التقرحي. ومع ذلك، يتم استخدام العديد من هذه الأدوية للأطفال. تقول كيلار: ”من المثير جدًا مراقبة الاستجابة لهذه الأدوية بسرعة لدى الأطفال لإثبات فعاليتها والدعوة إلى المزيد من الخيارات العلاجية.“

في بحث آخر، تجمع كيلار بيانات من الموجات فوق الصوتية المعوية عند الأطفال لتحديد القيم الخاصة بالالتهاب لديهم. وتكشف: ”نحن نقوم حاليًا باستقراء هذه القياسات من البالغين، لكننا بحاجة إلى معرفة القيم الطبيعية في الأطفال المصابين بمرض التهاب الأمعاء من أجل مراقبتهم بدقة أكبر.“