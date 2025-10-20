جديد مستشفى جامعة شيكاغو

الذكاء الاصطناعي في غرفة الفحص: 5 أشياء يجب معرفتها عن أداة تدوين الملاحظات

يقضي الأطباء وقتًا وجهدًا كبيرين لكتابة الملاحظات في السجل الصحي الإلكتروني (EHR) أثناء الزيارة وبعدها. يشكّل هذا العمل جزءًا مهمًّا جدًا من رعايتك، لكنه قد يشتت الانتباه خلال الموعد الطبي، كما أنه قد يزيد من إرهاق الأطباء. لهذا السبب، بدأ مستشفى جامعة شيكاغو UChicago Medicine باستخدام تقنية جديدة تسمى التوثيق السريري المحيط (Ambient Clinical Documentation)، المدعوم بالذكاء الاصطناعي منAbridge ، لمساعدة الأطباء على تقديم رعاية شخصية وأكثر كفاءة. بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تُستخدم الأداة لتسجيل المحادثة بينك وبين طبيبك وتحويلها إلى ملاحظة سريرية واضحة ودقيقة في سجلك الصحي الإلكتروني.

وصف الدكتور ساشين شاه، كبير مسؤولي المعلومات الطبية في مستشفى جامعة شيكاغو UChicago Medicine، الأمر بقوله ”فكّروا فيها ككاتب طبي يعمل خلف الكواليس تحت إشراف كامل.” اليوم، يستخدم هذه التقنية أكثر من 550 طبيبًا في النظام الصحي، مما يسمح لهم بالتركيز بشكل أكبر على المريض وقضاء وقت أقل أمام الكمبيوتر.

قد تكون هناك أسئلة حول كيفية عمل هذه التقنية — وكيف تتم حماية خصوصيتك. إليك أهم الأمور التي يجب معرفتها عن هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

1. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للرعاية الصحية

مثل الأدوات العامة للذكاء الاصطناعي التوليدي، تعتمد تقنية Abridge على نموذج لغوي كبير تم تدريبه على كميات ضخمة من البيانات النصية. لكن ما يميزها هو أنها مدربة على بيانات طبية متخصصة تشمل أكثر من 50 تخصصًا و28 لغة، وقد تم تحسينها بواسطة خبراء لإنتاج ملاحظات سريرية دقيقة. كما يتم تحديثها باستمرار بناءً على ملاحظات الأطباء.

2. المرضى والأطباء أبلغوا عن تجارب إيجابية مع الذكاء الاصطناعي

شارك حوالى 200 طبيب من مستشفى جامعة شيكاغو في برنامج تجريبي لمدة ثلاثة أشهر. وأظهرت استبيانات المرضى من خلال شركة (Press Ganey) أن استخدام التوثيق السريري المحيط أدى إلى تحسينات في عدة مجالات، منها:

شعور المرضى بأن الطبيب يُبدي اهتمامًا أكبر .

الرضا عن الشرح المقدم حول الحالة الصحية .

إحساس المرضى بأنهم مشاركون في اتخاذ قرارات العلاج .

وعن تعليقات المرضى الإيجابية، قال شاه: “’طبيبي أصبح حاضرًا أكثر في محادثاتنا”. كذلك، أظهر استبيان آخر أن %90 من الأطباء شعروا بأنهم قادرون على إعطاء اهتمام كامل للمرضى (مقارنة بـ %49 فقط قبل استخدام الأداة).

3 . الأطباء يراجعون التوثيق الطبي للذكاء الاصطناعي — ولهم الكلمة الأخيرة

لا يعمل التوثيق السريري المحيط بشكل مستقل، ولا يتخذ قرارات علاجية، إذ يقوم الأطباء دائمًا بمراجعة كل ملاحظة وتحريرها واعتمادها قبل إضافتها إلى السجل الطبي لضمان دقتها.

كما أن لدى مستشفى جامعة شيكاغو UChicago Medicine سياسة “الملاحظات المفتوحة”، أي تمكين المرضى من مراجعة ملاحظاتهم الطبية في أي وقت.

وقال شاه: “نشجع المرضى على قراءة ملاحظاتهم، ليس فقط كمصدر مرجعي، بل أيضًا للتأكد من أن الطبيب فهم كل ما قالوه.”

4. حماية خصوصية بياناتك أولوية قصوى

تُستخدَم التسجيلات الصوتية فقط لإنشاء الملاحظات السريرية، ثم غالبًا ما يتم حذفها في اليوم نفسه، أو بحد أقصى خلال أسبوع واحد.

وعن هذا الأمر قال شاه: “ نحن ملتزمون تمامًا بحماية المعلومات الصحية الخاصة، ولا نرى أي سبب للاحتفاظ بالبيانات أكثر من المدة اللازمة لإنشاء الملاحظة.”

5. خيار اعتماد التوثيق بالذكاء الاصطناعي يعود للمريض

إذا كنت تريد تسجيل زيارتك ومعالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي أم لا، فالأمر متروك لك. فدائمًا سيطلب طبيبك موافقتك أولاً. وإذا رفضت، ستستمر الزيارة كالمعتاد من دون أي تغيير في الرعاية.

الدكتور ساشين د. شاه / Sachin D. Shah, MD

أستاذ مشارك في الطب

كبير مسؤولي المعلومات الطبية في مستشفى جامعة شيكاغو

يقدم الدكتور شاه رعاية أولية شاملة للبالغين والأطفال من جميع الأعمار، ويشغل منصب كبير مسؤولي المعلومات الطبية في مستشفى جامعة شيكاغو.