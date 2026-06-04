مستشفى جامعة شيكاغو

إضاءة الأورام السرطانية خلال الجراحة … ابتكار جديد يعزز دقة استئصال سرطان الرئة

كانت إحدى العُقيدات الرئوية السرطانية الثلاث لدى السيدة جين جود صغيرة الحجم وتقع في موضع يصعب الوصول إليه داخل الفص العلوي الأيسر من الرئة، ما جعل تحديد موقعها واستئصالها تحديًا بالنسبة للجرّاحين.

لكن خلال الجراحة التي خضعت لها في مستشفى جامعة شيكاغو (UChicago Medicine) في فبراير 2026، استخدم الأطباء مادة تصوير فلورية مبتكرة جعلت خلايا سرطان الرئة لديها تتوهج باللون الأخضر الساطع، ما أتاح رؤية واضحة للورم ومكّن الفريق الجراحي من استئصال السرطان بنجاح. جين جود، البالغة من العمر 77 عامًا، هي أول مريضة في مستشفى جامعة شيكاغو تتلقى دواء سيتالوكس (بافولاسيانين) Cytalux pafolacianine، وهو دواء يوفّر تباينًا بصريًا واضحًا يُسهّل على الجرّاحين رؤية سرطان الرئة أثناء العملية.

الدكتور إرنست تشان Ernest Chan، اختصاصي جراحة الصدر في المستشفى، والذي أجرى العملية، قال: “لقد ساعدتنا هذه التقنية على استئصال الورم مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من النسيج الرئوي السليم. إنها تُحدث فرقًا حقيقيًا داخل غرفة العمليات، لأن بعض العُقيدات تكون صعبة الاكتشاف.”

كيف يعمل سيتالوكس في جراحة سرطان الرئة؟

يتلقى المرضى جرعة وريدية من سيتالوكس (Cytalux) قبل العملية الجراحية بساعة واحدة.

وأثناء الجراحة، يستخدم الجرّاحون كاميرا تصدر ضوءًا قريبًا من الأشعة تحت الحمراء لرؤية الخلايا السرطانية التي امتصّت الدواء بشكل فوري ومباشر. في السابق، كان علاج سرطان الرئة يتطلّب غالبًا استئصال فص كامل من الرئة.

أما اليوم، وبفضل التقدّم العلمي، أصبح بالإمكان في العديد من الحالات استئصال جزء صغير فقط. ومع هذا العامل المضيء الجديد، يمكن الحفاظ على كمية أكبر من النسيج الرئوي السليم، لأن حدود الورم تصبح أكثر وضوحًا، بحسب تشان.

وخلال عمله السابق في بيتسبرغ، اكتسب الدكتور تشان خبرة باستخدام سيتالوكس (Cytalux) عندما كان لا يزال ضمن التجارب السريرية، قبل أن توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA عام 2022 للاستخدام في جراحات سرطان الرئة، بعدما تمت الموافقة عليه قبل ذلك بعام لعلاج سرطان المبيض. وقد أدخل تشان هذه التقنية إلى فريق سرطان الرئة في مستشفى جامعة شيكاغو، فيما قاد جرّاح الصدر الدكتور دارين براين Darren Bryan الجهود لتوفيرها للمرضى بدءًا من فبراير 2026.

أداة بصرية للحالات السرطانية المعقّدة

مع ازدياد برامج الكشف المبكر عن سرطان الرئة، بات يتم اكتشاف الأورام الصغيرة في مراحل مبكرة أكثر من السابق. وعلى الرغم من أن هذا التطور أدى إلى زيادة عدد العمليات الجراحية للعُقيدات الصغيرة، إلا أن ذلك لا يعني أن سيتالوكس ضروري لكل المرضى.

وعن ذلك يوضح تشان: “نحن نستخدمه للحالات المعقّدة من استئصال الرئة، أو للمرضى مثل جين الذين لديهم أورام صغيرة متعددة تقع في عمق الرئة ويصعب تحديدها بدقّة.”

أما بالنسبة لجين جود، وهي مديرة إعلانات متقاعدة أدمنت التدخين لمدة 40 عامًا وتم تشخيص إصابتها بسرطان الرئة في أكتوبر 2025، فقد كان الفرق واضحًا. وبعد أسبوع واحد فقط من الجراحة، أكدت أنها تشعر بحالة ممتازة، وكانت متحمّسة لكونها أول من استفاد من هذه التقنية المساعدة في كشف الأورام السرطانية.

وقالت جود، التي تقيم في ولاية جورجيا وتعافت بمساعدة عائلتها في شيكاغو: “أنا من الأشخاص الذين يقولون دائمًا: جرّبوا كل جديد. يجب أن يعرف الناس أن هذه التقنية أصبحت متاحة.”

ويُعد سيتالوكس ثاني تقنية تصوير حديثة يقدّمها مستشفى جامعة شيكاغو هذا الشهر، إذ بدأ الأطباء أيضًا باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العمليات الجراحية (iMRI) للحالات المعقّدة. ويتيح جهاز iMRI إجراء التصوير في الوقت الفعلي، مع القدرة على اكتشاف المضاعفات المحتملة خلال سبع ثوانٍ فقط.

في السابق، كان يتعيّن نقل المرضى إلى طوابق أخرى لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء الجراحة، ما كان يزيد من المخاطر ويطيل مدة العملية الجراحية.

Ernest Chan, MD, MPH

إرنست تشان، دكتور في الطب، ماجستير في الصحة العامة

أستاذ مساعد في الجراحة (جراحة الصدر)

يُعد الدكتور إرنست جي. تشان جرّاحًا متميزًا ومتخصصًا في جراحة الصدر وزراعة الرئة. ومن خلال التزامه بتطوير جراحة الصدر، يعتمد الدكتور تشان أحدث التقنيات الجراحية طفيفة التوغّل، بما في ذلك الجراحة الروبوتية، لتقديم أعلى مستويات الرعاية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة لمرضاه، بما في ذلك المرضى الذين يعانون من أكثر الحالات تعقيدًا.

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