أعاد وصل رأسه بجسده.. طبيب لبناني ينقذ طفلًا من الموت في أميركا

في إنجاز طبي استثنائي يضاف إلى سجل الأطباء العرب حول العالم، تمكّن الطبيب اللبناني الدكتور محمد بيضون من تحقيق “معجزة” حقيقية في مدينة شيكاغو الأميركية، حيث نجح في إنقاذ حياة طفل كانت فرص نجاته شبه معدومة بعد تعرضه لحادث مروع.

مجلة المستشفى العربي، الشريك الإعلامي، تبارك لمستشفى جامعة شيكاغو للطب هذا الإنجاز الإستثنائي في إنقاذ حياة الطفل أوليفر ستوب، وتشيد بالقيادة والإتقان الطبي الذي أظهره د. محمد بيضون في هذه العملية الجراحية الفائقة. هذا النجاح يؤكد على مستوى الريادة الطبية، وتستمر مجلة المستشفى العربي بتغطية هذه الإسهامات الإنسانية العظيمة.

وفي تفاصيل القصة، فقد نجا الطفل الأميركي “أوليفر ستوب”، البالغ من العمر عامين، من موت محقق بعد أن فصل رأسه عن جسده تقريبًا إثر اصطدام سيارة عائلته بحاجز كونكريتي. وعلى الرغم من إجماع الأطباء في البداية على أن حالته، التي تضمنت كسراً في الرقبة واحتمال الشلل، لا يمكن التعافي منها علميًا، تغير كل شيء بفضل جهود الطبيب الشاب محمد بيضون، أميركي المولد ذو أصول لبنانية، ورئيس قسم جراحة الأعصاب في جامعة شيكاغو للطب.

تولى الدكتور بيضون ملف “أوليفر ستوب” وأجرى له جراحتين دقيقتين في العمود الفقري والجمجمة، تمكن خلالهما من إعادة تثبيت رأس الطفل بعد انفصاله شبه الكامل عن العمود الفقري. وبفضل هذا التدخل الجراحي المعقد، عاد أوليفر تدريجيًا إلى حياته الطبيعية.