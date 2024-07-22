لصيف آمن

نصائح وإرشادات للوقاية من أمراض الموسم

يُعدّ فصل الصيف موسمًا رائعًا للعديد من الأنشطة، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الرطوبة، قد تزداد أيضًا مخاطر الإصابة ببعض الأمراض. إلا أن الحفاظ على النظافة الشخصية، وسلامة الغذاء هي أمور مهمة للصحة العامة على مدار السنة.

هناك أسباب عدة تؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض خلال فصل الصيف؛ درجات الحرارة المرتفعة تساعد على نمو البكتيريا والفيروسات الممرضة وتكاثرها في الأطعمة ما يجعل هذه الأطعمة تفسد بسرعة أكبر. فالحرارة العالية تساعد على نشاط البكتيريا والفيروسات الممرِضة مثل سالمونيلا وإيكولاي وغيرها؛ هذه الكائنات الحية الدقيقة تتكاثر بسرعة أكبر في درجات الحرارة المرتفعة؛ كما أن الأطعمة الفاسدة تنتج سموماً أكثر في الحرارة العالية.

كما تنخفض مستويات النظافة في الصيف، حيث يميل الناس إلى التهاون في ممارسات النظافة الصحية مثل غسل اليدين. وتزداد التجمعات والرحلات الصيفية التي بدورها تزيد من احتمالية التلوث الغذائي؛ خلال التجمعات الصيفية في النزهات والحفلات تزيد من احتمالية تلامس الأطعمة بأيد غير نظيفة، فانخفاض مستويات النظافة الشخصية خلال إعداد الطعام يسهل انتقال الجراثيم.

في فصل الصيف، يزداد استهلاك الأطعمة الحسّاسة مثل المأكولات البحرية والحليب والجبن؛ هذه الأطعمة أكثر عرضة للتلوث بالبكتيريا إذا لم يتم تخزينها أو تداولها بطريقة صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الناس صعوبة في الحفاظ على درجات الحرارة المناسبة لتخزين الأطعمة، ما يزيد من نمو البكتيريا والفيروسات في الأطعمة.

الأغذية الملوثة

أما أكثر الأمراض المنقولة بالأغذية شيوعًا في فصل الصيف:

التسمم الغذائي

بسبب تناول طعام ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات؛ من بين البكتيريا الشائعة المسببة للتسمم الغذائي: السالمونيلا، والإشريكية القولونية، والبكتيريا العصوية. وتشمل الأعراض الشائعة للتسمم الغذائي الإسهال، والقيء، وآلام المعدة، والحمى.

داء الليستيريا

بسبب تناول طعام ملوث ببكتيريا الليستيريا؛ تتواجد هذه البكتيريا في التربة، ويمكن أن تنتقل إلى الطعام من خلال الحيوانات. من بين الأطعمة عالية الخطورة: اللحوم النيئة، ومنتجات الألبان غير المبسترة، والخضروات النيئة. تشمل أعراض داء الليستيريا الحمى، وآلام العضلات، والصداع، والإسهال.

التسمم الناتج عن ثمار البحر

بسبب تناول ثمار بحر ملوثة بالسموم. تنتج هذه السموم عن نوع من الطحالب البحرية. من بين الأعراض الشائعة الغثيان، والقيء، والإسهال، وتشنجات المعدة، وفقدان الوعي.

المياه الملوثة

ترتفع خلال فصل الصيف حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة، سواء كانت حمامات السباحة أو المياه العذبة أو الينابيع الحارة.

تُعدّ حمامات السباحة بيئة مناسبة لانتشار العديد من الأمراض، خاصة خلال فصل الصيف، وذلك بسبب ازدياد عدد روادها، وارتفاع درجات الحرارة، ورطوبة الجو. ومن أبرز الأمراض التي تنتشر في حمامات السباحة نذكر:

الأمراض الجلدية مثل الإكزيما المائية التي تسببها عدوى فطرية تصيب الجلد وتظهر على شكل بقع حمراء حاكّة، الحكة المعدية تسببها عدوى بكتيرية تصيب الجلد، وتنتشر بسهولة بين السباحين، أو عدوى فطرية تصيب القدمين وتظهر على شكل تقشر وتشققات في الجلد .

الأمراض الأذنية مثل التهاب الأذن الوسطى : تسببه عدوى بكتيرية تصيب الأذن الوسطى، وتظهر أعراضه على شكل ألم في الأذن وصعوبة في السمع وإفرازات من الأذن، والتهاب الأذن الخارجية تسببه عدوى بكتيرية أو فطرية تصيب قناة الأذن الخارجية وتظهر أعراضه على شكل ألم، واحمرار، وتورم في الأذن .

تسببه عدوى بكتيرية تصيب الأذن الوسطى، وتظهر أعراضه على شكل ألم في الأذن وصعوبة في السمع وإفرازات من الأذن، والتهاب الأذن الخارجية تسببه عدوى بكتيرية أو فطرية تصيب قناة الأذن الخارجية وتظهر أعراضه على شكل ألم، واحمرار، وتورم في الأذن الأمراض المعوية مثل الإسهال تسببه عدوى فيروسية أو بكتيرية تصيب الجهاز الهضمي، وتظهر أعراضه على شكل إسهال، وقيء، وآلام في البطن؛ وكذلك يمكن ان يصاب البعض بالتهاب المعدة والأمعاء بسبب عدوى فيروسية تصيب الجهاز الهضمي، وتظهر أعراضه على شكل إسهال، وقيء، وآلام في البطن، وارتفاع في درجة الحرارة .

الأمراض المرتبطة بالحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، خاصة لدى الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن والأطفال.

ومن أبرز هذه الأمراض:

الإجهاد الحراري : ينتج عن فقدان السوائل والمعادن نتيجة التعرق المفرط، وتظهر أعراضه على شكل دوار، وصداع، وغثيان، وإرهاق، وتشنجات عضلية .

ينتج عن فقدان السوائل والمعادن نتيجة التعرق المفرط، وتظهر أعراضه على شكل دوار، وصداع، وغثيان، وإرهاق، وتشنجات عضلية ضربة الشمس : وهي حالة طبية طارئة تُهدد الحياة، وتنتج عن فشل الجسم في تنظيم درجة حرارته، وتظهر أعراضها على شكل ارتفاع حاد في درجة الحرارة، وفقدان الوعي، وتشنجات، وغيبوبة .

الوقاية

إليكم بعض النصائح والإرشادات لتجنب أمراض الصيف والحفاظ على صحتك:

ترطيب الجسم:

شرب كميات كافية من الماء والسوائل الخالية من السكر، مثل عصير الفواكه الطبيعي، والمشروبات الرياضية، للحفاظ على رطوبة جسمك .

شرب الماء بانتظام، حتى لو لم تشعر بالعطش .

تجنب المشروبات الكحولية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تُسبب جفاف الجسم .

الحماية من أشعة الشمس:

الحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة ( من 10 صباحًا إلى 4 مساءً ).

من صباحًا إلى مساءً ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة تغطي الذراعين والساقين .

استخدام واقي الشمس بعامل حماية SPF 30 أو أعلى على جميع المناطق المكشوفة من بشرتك قبل 15 دقيقة من الخروج .

أو أعلى على جميع المناطق المكشوفة من بشرتك قبل دقيقة من الخروج وضع قبعة ونظارات شمسية لحماية العينين من أشعة الشمس .

النظافة الشخصية:

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بشكل متكرر، خاصة قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام دورة المياه، وبعد ملامسة أي سطح ملوث .

الطعام، وبعد استخدام دورة المياه، وبعد ملامسة أي سطح ملوث الإستحمام بانتظام للحفاظ على نظافة الجسم .

عدم مشاركة أدوات النظافة الشخصية مع الآخرين .

الغذاء الصحي:

الإكثار من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين .

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكري .

تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم .

الراحة والاسترخاء: