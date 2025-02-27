لصحة أفضل في رمضان

شهر رمضان المبارك هو فرصة مثالية لتحسين نمط حياتك الصحي بشكل شامل مع تغيير مواعيد تناول الطعام وأنماط النوم.

يتيح لنا هذا الشهر الفضيل فرصة لإعادة تقييم عاداتنا الصحية وتعديلها نحو الأفضل. من خلال اتباع خطوات صحية بسيطة، يمكننا الاستفادة القصوى من هذا الشهر ليس فقط على المستوى الروحي، بل على المستوى الجسدي أيضًا.

إليكم بعض الخطوات الصحية التي يمكنك اتباعها خلال الشهر الفضيل:

التغذية المتوازنة:

وجبة الإفطار:

ابدأ بتناول التمر والماء لتهيئة المعدة.

تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتينات (مثل الدجاج أو السمك المشوي)، والكربوهيدرات المعقدة (مثل الأرز البني أو الخبز الأسمر)، والخضروات.

تجنب الأطعمة المقلية والدهنية.

وجبة السحور:

تناول وجبة خفيفة وغنية بالألياف والبروتينات، مثل الزبادي والفواكه والشوفان.

تجنب الأطعمة المالحة التي تسبب العطش.

بين الإفطار والسحور:

تناول وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه والمكسرات.

تجنب الحلويات الرمضانية بكميات كبيرة.

الترطيب:

اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء.

تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

النشاط البدني:

مارس التمارين الرياضية الخفيفة بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث.

المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.

تجنب ممارسة الرياضة في ساعات الصيام.

النوم الكافي:

احصل على قسط كافٍ من النوم ليلاً (7-8 ساعات).

تجنب السهر والإرهاق.

اخذ قيلولة قصيرة خلال النهار إذا لزم الأمر.

الصحة النفسية: