كيفية العناية بالأسنان خلال فترة الحمل

تمر المرأة خلال أشهر الحمل بتغيرات جذرية على المستويات كافة لاسيما التغيرات الهرمونية وما تحمله من تأثيرات على الجسم، ما يزيد من مخاطر أمراض الأسنان والتهاب اللثة حيث يصبح الوسط الفموي عموماً أكثر تحسساً وعرضة لتراكم الجير والبكتيريا والإلتهابات؛ وذلك كله يمكن أن يحدث ما لم تهتم الحامل بصحة أسنانها وتنظيفها بشكل جيد، ولا مانع من زيارة وقائية لطبيب الأسنان قبل التخطيط للحمل لعلاج أي مشكلة او تنظيف الأسنان.

لكن مشاكل الأسنان والآلام التي تصاحبها من المشاكل الطارئة التي تواجهها الحامل لاسيما في الثلث الثاني من الحمل نظراً لتأثير التغيرات الهرمونية في هذه الفترة فتعاني من آلام الأسنان ومشاكل في اللثة.

السؤال الذي يتبادر الى أذهان الجميع “هل يمكن للحامل زيارة طبيب الأسنان للقيام بإجراء طبي ما؟ وهل من تأثير لعلاج الأسنان على الجنين؟

يمكن إجراء علاج الأسنان في أيّ وقت خلال فترة الحمل، ولكن يُجمع الأطباء على أن أفضل وقت لإجراء علاج الأسنان الانتقائي أثناء الحمل هو الثلث الثاني من الحمل أي من الأسبوع 14 حتى الأسبوع 20. ومن الأفضل تجنب زيارة طبيب الأسنان في الثلث الاول والنصف الثاني من الثلث الأخير لأن هذه الأوقات حرجة في حياة الجنين.

حشو الأسنان وتركيب التيجان من الممارسات التي يمكن للحامل القيام بها لانها تقلل من فرص العدوى ولكن من الأفضل تأجيلها الى الثلث الثاني من الحمل.

اما في الحالات التي تستدعي تناول المضاد الحيوي، فهناك بعض الانواع الآمنة أثناء فترة الحمل مثل الاموكسيلين.

ماذا عن التخدير خلال الحمل؟

في الواقع، لا يوجد ضرر من استخدام التخدير بعد الشهر الثالث من الحمل، للتأكد من ثبات الحمل، وحمايته من حدوث أي مضاعفات. فمن الضروري أن لا تخاف الحامل من هذه الخطوة في حال كانت تعاني من آلام في أسنانها لكي لا تتضاعف المشكلة.

الدراسات في هذا المجال تؤكد ان استخدام التخدير الخالي من مادة الأدرينالين آمن خلال فترة الحمل.

اما بالنسبة للتخدير الذي يحتوي على مادة الليدوكائين، فقد جاءت الدراسات لتثبت أنه آمن أثناء الحمل ولا يسبب أي تشوهات او اجهاض ما دام يستخدم بكميات قليلة.

مشاكل الأسنان خلال الحمل

يمكن ان تعاني الحامل من الكثير من المشاكل في الأسنان وذلك لأسباب عدة، فالتغيرات الهرمونية التي تطرأ على جسم المرأة خلال هذه الفترة تؤثر سلباً على اللثة حيث يزداد معدل تدفق الدم بداخلها ما يؤدي إلى ليونتها وتورمها في بعض الاحيان لتجد البكتيريا بيئة مناسبة لها وتحدث الإصابة بالالتهابات.

كما أن الغثيان الصباحي والقيء المصاحب لفترة الحمل يضر الأسنان بشكل مباشر لأن العصارة الهضمية المرتجعة مع القيء تتسبب في مهاجمة مينا الأسنان. في حال عمدت المرأة الى تفريش الأسنان مباشرة بعد القيء فهي بذلك تزيد من الضرر لأنها ستزيل في هذا الوقت المعادن الموجودة في مينا الأسنان التي تعرضت لليونة بفعل الأحماض.

ثم ان التغير في العادات الغذائية الذي يرافق الحامل يرفع خطر الإصابة بتسوس الأسنان، ورغم صعوبة الامر إلا أنه يتوجب على المرأة الحامل أن تلتزم بتناول الحلويات باعتدال واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن لاسيما الكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان لدى الجنين بشكل كبير خلال هذه الفترة؛ الجنين بحاجة إلى ثلاثين غراماً من الكالسيوم على مدار الأشهر التسعة من أجل بناء جسده وهي الكمية التي يأخذها من أمه بشكل كامل.

بالإضافة الى ذلك، تنخفض قدرة اللعاب على تنظيف الفم ووقايته من البكتيريا وتقل كميته خلال هذه الفترة؛ مضغ العلكة الخالية من السكر او تناول الخضراوات النيئة والفواكه يمكن ان يكون مفيداً في مثل هذه الحالة.

خطوات العناية بالأسنان خلال فترة الحمل