أحموا‭ ‬الرضّع‭ ‬وكبار‭ ‬السن

فيروس RSV… أكثر من مجرّد نزلات برد!

يشكّل‭ ‬الفيروس‭ ‬التنفسي‭ ‬المخلوي‭ (‬RSV‭) ‬تهديدًا‭ ‬صحيًا‭ ‬يطال‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار،‭ ‬خاصةً‭ ‬الرضع‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭. ‬فهم‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭ ‬وكيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬منه‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬كونه‭ ‬ينتشر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬وهو‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬صحي‭ ‬عالمي‭ ‬يستدعي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬لحماية‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬فعّالة‭ ‬للوقاية‭ ‬والعلاج‭. ‬هو‭ ‬عدوى‭ ‬تنفسية‭ ‬شائعة‭ ‬تتسبب‭ ‬بمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأعراض،‭ ‬من‭ ‬خفيفة‭ ‬إلى‭ ‬شديدة‭. ‬لفهم‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬ينبغي‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬وأساليب‭ ‬الوقاية‭ ‬والعلاج‭ ‬المتاحة‭. ‬

يعتبر‭ ‬الرضع،‭ ‬وخاصة‭ ‬المبتسرين،‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة،‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بمضاعفات‭ ‬خطيرة‭ ‬نتيجة‭ ‬لعدوى‭ ‬RSV‭ . ‬يزيد‭ ‬ضعف‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمضاعفات‭ ‬شديدة،‭ ‬بينما‭ ‬يعاني‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬وخاصة‭ ‬المصابون‭ ‬بأمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬في‭ ‬الرئة‭ ‬والقلب،‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭.‬

الأعراض

في‭ ‬معظم‭ ‬الحالات،‭ ‬تكون‭ ‬أعراض‭ ‬الفيروس‭ ‬التنفسي‭ ‬المخلوي‭ ‬خفيفة‭ ‬وتزول‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬العدوى‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬الرضع‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة،‭ ‬وقد‭ ‬تتطلب‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬فورية‭. ‬تتضمن‭ ‬الأعراض‭ ‬المُبكرة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬حضانة‭ ‬الفيروس‭ ‬المخلوي‭ ‬التنفسي‭ ‬تهيُّج‭ ‬والتهاب‭ ‬الأغشية‭ ‬المخاطية‭ ‬المُبطّنة‭ ‬للمجاري‭ ‬التنفسية‭ ‬العلوية،‭ ‬فيشعر‭ ‬المريض‭ ‬باحتقان‭ ‬وسيلان‭ ‬في‭ ‬الأنف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العُطاس‭. ‬أما‭ ‬الأعراض‭ ‬الشديدة‭ ‬فهي‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬الفيروس‭ ‬إلى‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬السفلي‭ ‬وتتضمن‭ ‬السعال‭ ‬وصعوبة‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬نتيجة‭ ‬انسداد‭ ‬المجاري‭ ‬التنفسية‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يتفاقم‭ ‬ليتسبّب‭ ‬بانقطاع‭ ‬النفس‭ ‬لدى‭ ‬الرُضّع‭ ‬تحديدًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحمى‭ ‬والخمول‭ ‬والتهاب‭ ‬الأذن‭ ‬الوسطى‭.‬ تعتمد‭ ‬فترة‭ ‬بقاء‭ ‬المرض‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شدة‭ ‬الإصابة،‭ ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬الإصابة‭ ‬خفيفة‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تختفي‭ ‬خلال‭ ‬5‭-‬7‭ ‬أيام‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬انتقلت‭ ‬العدوى‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬السفلي‭ ‬فغالباً‭ ‬ما‭ ‬يصاحبها‭ ‬سعال‭ ‬وبلغم‭ ‬مستمر‭ ‬وبعض‭ ‬الحالات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬البلغم‭ ‬من‭ ‬ داخل‭ ‬رئة‭ ‬المريض‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭.‬

تتمثّل‭ ‬الأعراض‭ ‬الشائعة‭ ‬على النحو‭ ‬التالي‭:‬

سيلان‭ ‬الأنف‭ ‬واحتقانه‭: ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬أول‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭.‬

السعال‭: ‬ويكون‭ ‬خفيفًا‭ ‬أو‭ ‬شديدًا،‭ ‬وقد‭ ‬يتطور‭ ‬إلى‭ ‬سعال‭ ‬حاد‭ ‬جداً‭.‬

الحمى‭: ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الجسم‭.‬

التهاب‭ ‬الحلق‭: ‬الشعور‭ ‬بألم‭ ‬أو‭ ‬حكة‭ ‬في‭ ‬الحلق‭.‬

صعوبة‭ ‬في‭ ‬التنفس‭: ‬يلاحظ‭ ‬المريض‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬أو‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬التنفس،‭ ‬خاصةً‭ ‬عند‭ ‬الرضع‭.‬

أزيز‭ ‬في‭ ‬الصدر‭: ‬صوت‭ ‬صفير‭ ‬أثناء‭ ‬التنفس‭.‬

فقدان‭ ‬الشهية‭: ‬يفقد‭ ‬المريض‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭.‬

التعب‭ ‬العام‭: ‬الشعور‭ ‬بالتعب‭ ‬والإرهاق‭.‬

أما‭ ‬الأعراض‭ ‬الشديدة‭ ‬والتي‭ ‬عادةً‭ ‬تظهر‭ ‬عند‭ ‬الرضع‭:‬

صعوبة‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬التنفس‭: ‬يصبح التنفس‭ ‬سريعًا‭ ‬ومتقطعًا،‭ ‬وقد‭ ‬يتحول‭ ‬لون‭ ‬الجلد‭ ‬إلى‭ ‬الأزرق‭.‬

انسحاب‭ ‬الأضلاع‭: ‬يسحب‭ ‬الطفل‭ ‬عضلات‭ ‬صدره‭ ‬للداخل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬نفس‭.‬

انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬النشاط‭: ‬يصبح‭ ‬الطفل خاملاً‭ ‬وغير‭ ‬مستجيب‭.‬

رفض‭ ‬الرضاعة‭: ‬يرفض‭ ‬الطفل‭ ‬الرضاعة‭|‬ أو‭ ‬الشرب‭. ‬

المضاعفات

يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتسبّب‭ ‬فيروس‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬المخلوي‭ ‬بمضاعفات‭ ‬شديدة‭ ‬خصوصاً‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬المضاعفات‭ ‬التهاب‭ ‬الممرات‭ ‬الهوائية‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬الرئة‭ ‬والإلتهاب‭ ‬الرئوي‭ ‬وهو‭ ‬السبب‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعًا‭ ‬لالتهاب‭ ‬القصيبات‭ ‬والإلتهاب‭ ‬الرئوي‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬السنة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬الفيروس‭ ‬المخلوي‭ ‬التنفسي‭ ‬في‭ ‬التهابات‭ ‬شديدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التهاب‭ ‬القصيبات؛‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتكرّر‭ ‬الإصابة‭ ‬بعدوى‭ ‬الفيروس‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬نفسه‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬تختلف‭ ‬حدة‭ ‬الأعراض،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬شبيهة‭ ‬بالزكام‭ ‬والإنفلونزا‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأعراض‭ ‬خطيرة‭ ‬لدى‭ ‬البالغين‭ ‬أو‭ ‬الاشخاص‭ ‬الأكبر‭ ‬سنًا‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬الرئة‭ ‬المزمن‭.‬

لقاحات‭ ‬RSV‭ ‬

يمثل‭ ‬إدخال‭ ‬لقاحات‭ ‬RSV‭ ‬والأجسام‭ ‬المضادة‭ ‬الأحادية‭ ‬تطورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭. ‬تتوفر‭ ‬الآن‭ ‬لقاحات‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬وتم‭ ‬تطوير‭ ‬علاجات‭ ‬الأجسام‭ ‬المضادة‭ ‬لحماية‭ ‬الرضع‭ ‬والأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬المعرّضين‭ ‬لخطر‭ ‬كبير‭. ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬تغيّر‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الحالات‭ ‬الشديدة‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬يهدف‭ ‬اللقاح‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬شديد‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬الفيروس‭ ‬التنفسي‭ ‬المخلوي‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ ‬دخول‭ ‬المستشفى،‭ ‬خاصةً‭ ‬عند‭ ‬الرضع‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تحفيز‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لإنتاج‭ ‬أجسام‭ ‬مضادة‭ ‬تحمي‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬بالفيروس‭. ‬عندما‭ ‬يتعرض‭ ‬الجسم‭ ‬للفيروس‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬اللقاح،‭ ‬يكون‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬مستعدًا‭ ‬لمحاربته‭ ‬بسرعة‭ ‬وفعالية،‭ ‬ما‭ ‬يقلّل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬شديد‭.‬

العلاج

بما‭ ‬أن‭ ‬الفيروس‭ ‬المخلوي‭ ‬التنفسي‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أنواع‭ ‬الفيروسات،‭ ‬لن‭ ‬تساعد‭ ‬أدوية‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الخفيفة،‭ ‬تكون‭ ‬الحالات‭ ‬أشبه‭ ‬بنزلات‭ ‬البرد‭ ‬العادية‭ ‬ولا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬طبي‭ ‬وينصح‭ ‬الطبيب‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬رطوبة‭ ‬الجسم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬السوائل‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬الصحي‭ ‬بانتظام‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬الشهية؛‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬أيضاً‭ ‬نفخ‭ ‬الأنف‭ ‬باستخدام‭ ‬منديل‭ ‬ورقي‭ ‬لإبقاء‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭ ‬مفتوحة‭ ‬أو‭ ‬شفط‭ ‬المخاط‭ ‬الزائد‭ ‬من‭ ‬أنف‭ ‬الرضيع‭ ‬برفق‭. ‬ينبغي‭ ‬إعطاء‭ ‬الطفل‭ ‬مسكّنات‭ ‬الألم‭ ‬وخافضات‭ ‬الحرارة‭ ‬التي‭ ‬تُصرف‭ ‬بدون‭ ‬وصفة‭ ‬طبية،‭ ‬مع‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب؛‭ ‬وعلى‭ ‬الأهل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬وافر‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬والنوم‭ ‬وعدم‭ ‬تعرضه‭ ‬للتدخين‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الشديدة،‭ ‬قد‭ ‬يحتاج‭ ‬المريض‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬سوائل‭ ‬وريدية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬بشكل‭ ‬كاف،‭ ‬أو‭ ‬تلقي‭ ‬أوكسجين‭ ‬إضافي،‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬تقنية‭ ‬التنبيب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إدخال‭ ‬أنبوب‭ ‬التنفس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفم‭ ‬إلى‭ ‬مجرى‭ ‬الهواء،‭ ‬مع‭ ‬التهوية‭ ‬الميكانيكية‭. ‬في‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الحالات،‭ ‬يستمر‭ ‬الإستشفاء‭ ‬لبضعة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭.‬

الوقاية

الوقاية‭ ‬هي‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لتجنّب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ويقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬المواظبة‭ ‬على‭ ‬غسل‭ ‬اليدين‭ ‬وتعقيمهما‭ ‬وتجنّب‭ ‬التواصل‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬تشبه‭ ‬أعراض‭ ‬نزلة‭ ‬البرد‭ ‬أو‭ ‬الإنفلونزا‭. ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬النظافة‭ ‬الجيدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬تعليم‭ ‬الطفل‭ ‬كيفية‭ ‬غسل‭ ‬اليدين‭ ‬بالطريقة‭ ‬الصحيحة‭ ‬والمواظبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مُتكرِّر‭. ‬بالنسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالفيروس،‭ ‬ينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬بإعطائهم‭ ‬حقن‭ ‬شهرية‭ ‬من‭ ‬باليفيزوماب‭ (‬Palivizumab‭) ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أضداد‭ ‬ضد‭ ‬الفيروس‭ ‬المخلوي‭ ‬التنفسي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬موسم‭ ‬الذروة‭ ‬لانتشار‭ ‬الفيروس‭. ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬وُلدوا‭ ‬قبل‭ ‬أوانهم‭ ‬أو‭ ‬الأطفال‭ ‬الرّضع‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬أخرى‭.‬

ينبغي‭ ‬اتّباع‭ ‬الخطوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التالية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬إنتشار‭ ‬العدوى‭:‬