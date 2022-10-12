سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬والطب‭ ‬الحديث‭ ‬

تنوّع‭ ‬خيارات‭ ‬العلاج‭ ‬يزيد‭ ‬الشفاءات

تزداد‭ ‬خيارات‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬عاماً‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬لترتفع‭ ‬معها‭ ‬فرص‭ ‬الشفاء‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬والأبحاث‭ ‬الطبية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬نسمع‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الطبية‭ ‬والعلمية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬والتي‭ ‬تركّز‭ ‬دوماً‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نجاح‭ ‬العلاج‭.‬

ورغم‭ ‬صعوبة‭ ‬الموقف‭ ‬والمعاناة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬المريضة‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬العلاج،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأمل‭ ‬بالوصول‭ ‬الى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬يمنحها‭ ‬حافزاً‭ ‬قوياً‭ ‬نحو‭ ‬تخطي‭ ‬تلك‭ ‬العقبات‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬نفسي‭ ‬ورعاية‭ ‬تلطيفية‭ ‬تسهم‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬بالتخفيف‭ ‬من‭ ‬وطأة‭ ‬المرض‭ ‬ومضاعفاته‭. ‬إن‭ ‬تثقيف‭ ‬النساء‭ ‬وتزويدهن‭ ‬بالمعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬فعله‭ ‬إستباقياً‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لأن‭ ‬المعرفة‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬ينقذان‭ ‬الأرواح؛‭ ‬فكلما‭ ‬اكتشف‭ ‬المرض‭ ‬مبكرًا‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬الشفاء‭ ‬وكانت‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭ ‬أقل‭.‬

فبسبب‭ ‬قدرته‭ ‬السريعة‭ ‬على‭ ‬الإنقسام‭ ‬ووصوله‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬فيه‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬مبكراً،‭ ‬يركز‭ ‬أطباء‭ ‬الأورام‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الفحوصات‭ ‬المبكرة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولية‭ ‬حيث‭ ‬يسهل‭ ‬عندها‭ ‬التحكم‭ ‬به‭ ‬بالوسائل‭ ‬والعلاجات‭ ‬الطبية‭ ‬المتاحة،‭ ‬سواء‭ ‬علاجية‭ ‬أو‭ ‬جراحية،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬فعالية‭ ‬العلاج‭ ‬ويرفع‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬الشفاء‭. ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬هناك‭ ‬خيارات‭ ‬عدة‭ ‬للعلاج،‭ ‬وتشمل‭ ‬معظم‭ ‬خطط‭ ‬العلاج‭ ‬مزيجًا‭ ‬من‭ ‬الجراحة‭ ‬والعلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬والهرموني‭ ‬والكيميائي‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬العلاجات‭ ‬الموجهة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬بروتوكول‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬بحسب‭ ‬نوع‭ ‬المرض‭ ‬ومرحلته‭ ‬وحالة‭ ‬المريضة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬التي‭ ‬يبحث‭ ‬عنها‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭. ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬موضعي‭ ‬أي‭ ‬انه‭ ‬يستهدف‭ ‬فقط‭ ‬الورم‭ ‬والمنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬به،‭ ‬وبعضها‭ ‬الآخر‭ ‬يستهدف‭ ‬الجسم‭ ‬كله‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬فعالاً‭ ‬للغاية،‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬ينطوي‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬أنواع‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬العلاجات،‭ ‬مثل‭ ‬الاستئصال‭ ‬الجراحي‭ ‬والعلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬والعلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬والكيميائي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العلاجات‭ ‬الموجهة‭.‬

فريق‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات

علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يتطلب‭ ‬فريقاً‭ ‬طبياً‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬يشمل‭ ‬طبيب‭ ‬أمراض‭ ‬ثدي‭ ‬داخلي‭ ‬من‭ ‬واختصاصي‭ ‬طب‭ ‬الأورام،‭ ‬واختصاصي‭ ‬أشعة‭ ‬الثدي،‭ ‬واختصاصي‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي،‭ ‬وجراح‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬جراحة‭ ‬الثدي‭ ‬والتجميل،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬اختصاصيين‭ ‬نفسيين‭ ‬وممرضين‭ ‬ممارسين،‭ ‬وأطباء‭ ‬مساعدين،‭ ‬وممرضين‭. ‬إن‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬والوحدات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬امراض‭ ‬الثدي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬شاملة‭ ‬وخططًا‭ ‬علاجية‭ ‬مصممة‭ ‬وفق‭ ‬احتياجات‭ ‬المريضات‭ ‬لضمان‭ ‬حصولهن‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬فعالة‭. ‬تخضع‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬لفحوصات‭ ‬متعددة‭ ‬التخصصات‭ ‬بهدف‭ ‬تحديد‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭ ‬الأنسب‭ ‬للمريضة،‭ ‬فيتم‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬علاجية‭ ‬مخصصة‭ ‬تلائم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬لكل‭ ‬مريضة‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬للمرضى‭.‬

إن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬الشعور‭ ‬بالراحة‭ ‬أثناء‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬لأن‭ ‬العامل‭ ‬النفسي‭ ‬يؤثر‭ ‬حتماً‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬العلاج‭. ‬يعمل‭ ‬فريق‭ ‬رعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬المرض‭ ‬ووضع‭ ‬خطط‭ ‬علاج‭ ‬فردية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬متابعة‭ ‬الحالة‭ ‬أثناء‭ ‬خضوع‭ ‬المريضة‭ ‬للعلاج‭ ‬وبعد‭ ‬الانتهاء‭. ‬

مع‭ ‬تحديد‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬المناسب،‭ ‬يشرح‭ ‬الطبيب‭ ‬المسؤول‭ ‬الخيارات‭ ‬العلاجية‭ ‬الملائمة‭ ‬للحالة‭ ‬المرضية‭ ‬والنتائج‭ ‬المتوقعة‭ ‬والآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجهها‭ ‬المريضة‭ ‬طوال‭ ‬رحلة‭ ‬العلاج‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المضاعفات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وعلى‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬ان‭ ‬يرحّب‭ ‬بكل‭ ‬الأسئلة‭ ‬والاستفسارات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المريضة‭ ‬لطمأنتها‭.‬المراكز‭ ‬المتخصصة‭ ‬

بعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬تضع‭ ‬نهجاً‭ ‬متكاملاً‭ ‬وخططاً‭ ‬لكل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬والهدف‭ ‬دوماً‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬أقل‭ ‬تدخل‭ ‬جراحي‭ ‬ممكن‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬أنسجة‭ ‬الثدي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬مناهج‭ ‬علاجية‭ ‬جديدة‭ ‬لأنواع‭ ‬سرطانات‭ ‬الثدي‭ ‬لاسيما‭ ‬الأورام‭ ‬الثلاثية‭ ‬السلبية‭ ‬والعلاجات‭ ‬الموجهة‭ ‬الحديثة‭. ‬ومن‭ ‬الأساليب‭ ‬المبتكرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬توافر‭ ‬تقنيات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬الإشعاع‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬جرعات‭ ‬او‭ ‬جلسات‭ ‬الإشعاع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الجراحة‭ ‬لاستئصال‭ ‬الثدي‭ ‬مع‭ ‬استبقاء‭ ‬الحلمة‭.‬

العلاج‭ ‬الكيميائي

شهدت‭ ‬العلاجات‭ ‬الكيميائية‭ ‬تطورات‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬إنقاذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المريضات‭ ‬اللواتي‭ ‬اكتشفن‭ ‬مرضهن‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متأخرة،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬خيارات‭ ‬العلاج‭ ‬المستخدمة‭ ‬لاستهداف‭ ‬خلايا‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وتدميرها‭. ‬وقد‭ ‬يستخدم‭ ‬مع‭ ‬طرق‭ ‬علاجية‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬الجراحة‭ ‬أو‭ ‬الإشعاع‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬التماثل‭ ‬للشفاء،‭ ‬أو‭ ‬تقليل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬مجددًا‭ ‬بالسرطان‭. ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬موافقة‭ ‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬عقار‭ ‬جديد‭ ‬لعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬واسم‭ ‬العقار‭ ‬الجديد‭ ‬“فام‭ ‬ترازتيزيماب‭ ‬ديروكستان‭ ‬إن‭ ‬إكس‭ ‬كي‭ ‬آي”‭ (‬fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki‭)‬،‭ ‬ويعرف‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ (‬Enhertu‭). ‬هذا‭ ‬الدواء‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬فئة‭ ‬المرضى‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬ممن‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬المنتشر،‭ ‬وسيفتح‭ ‬المجال‭ ‬لدراسات‭ ‬جديدة‭ ‬تخول‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬المرض‭ ‬المبكرة‭. ‬إنه‭ ‬علاج‭ ‬كيميائي‭ ‬يتم‭ ‬إعطاؤه‭ ‬كل‭ ‬‏3‭ ‬أسابيع‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬“هير‭ ‬2”‭ ‬“غير‭ ‬القابل‭ ‬للاستئصال”‭ ‬ ‭(‬unresectable‭) ‬أو‭ ‬“النقيلي”‭ (‬metastatic‭)‬؛‭ ‬‏وهو‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الأدوية‭ ‬الكيميائية‭ ‬الموجهة‭ ‬‏ضد‭ ‬‏طفرات‭ ‬أو‭ ‬مستقبلات‭ ‬الـ“هير‭ ‬2”‭ ‬‭(‬HER2‭) ‬‏الموجودة‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭.‬

يتم‭ ‬إعطاء‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬كعلاج‭ ‬مساعد‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خلايا‭ ‬سرطانية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافها‭ ‬ولتقليل‭ ‬خطر‭ ‬ظهور‭ ‬السرطان‭ ‬مرة‭ ‬أخرى؛‭ ‬يوصي‭ ‬الطبيب‭ ‬بالعلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬المساعد‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬السيدة‭ ‬عرضة‭ ‬لخطر‭ ‬متزايد‭ ‬لظهور‭ ‬السرطان‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬انتشاره‭ (‬انتقاله‭) ‬لأجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الجسم،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬وُجدت‭ ‬خلايا‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الليمفاوية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الثدي‭ ‬المصاب‭ ‬بالورم‭. ‬كما‭ ‬تتلقى‭ ‬بعض‭ ‬المريضات‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬قبل‭ ‬الجراحة‭ ‬لتقليص‭ ‬حجم‭ ‬الأورام‭ ‬الكبيرة‭ ‬ولتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬للجراح‭ ‬لاستئصال‭ ‬الورم‭ ‬بالكامل‭. ‬وقد‭ ‬يساعد‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬استئصال‭ ‬الورم‭ ‬فقط‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬استئصال‭ ‬الثدي‭ ‬بكامله،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬عودة‭ ‬السرطان‭ ‬للظهور‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬لاحق‭.‬إذا‭ ‬انتشر‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬إلى‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الجسم،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬الجراحة‭ ‬خيارًا‭ ‬مطروحًا،‭ ‬فيمكن‭ ‬استخدام‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬باعتباره‭ ‬العلاج‭ ‬المبدئي،‭ ‬كذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬بجانب‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬الموجه،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬الذي‭ ‬أصيبتِ‭ ‬به‭.

‬

العلاج‭ ‬المناعي

يُعزّز‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬قدرة‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬على‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬أنواع‭ ‬مُعينة‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬ومُهاجمتها،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬تحفّز‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬لدى‭ ‬المريضة‭ ‬للتعرّف‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬وتدميرها‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭. ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لبعض‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يُعانون‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬الخبيث‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬السرطان؛‭ ‬وبفضل‭ ‬إضافة‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬إلى‭ ‬بروتوكول‭ ‬العلاج‭ ‬المعتاد،‭ ‬توصل‭ ‬الأطباء‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬ممتازة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬النقيلي‭ ‬وسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ثلاثي‭ ‬السلبية‭. ‬يعمل‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬نمو‭ ‬الورم‭ ‬الأساسي‭ ‬أو‭ ‬إبطائه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسرطان‭ ‬غير‭ ‬القابل‭ ‬للاستئصال،‭ ‬وكذلك‭ ‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬النقائل‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسرطان‭ ‬القابل‭ ‬للاستئصال،‭ ‬ومنع‭ ‬حدوث‭ ‬انتكاسة‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭ ‬وزيادة‭ ‬فعالية‭ ‬علاجات‭ ‬السرطان‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬والعلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬السرطان‭ ‬المبكرة‭.‬

في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬الورم‭ ‬كبير‭ ‬الحجم‭ ‬وقابل‭ ‬للاستئصال،‭ ‬قد‭ ‬يصف‭ ‬الطبيب‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬قبل‭ ‬الجراحة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬لتقليل‭ ‬حجم‭ ‬الورم‭ ‬وتسهيل‭ ‬العملية،‭ ‬ويمكن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬استئصال‭ ‬الثدي‭ ‬الجزئي‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬إزالته‭ ‬بالكامل‭ ‬ليستمر‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭ ‬بدون‭ ‬علاج‭ ‬كيميائي‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬الانتكاس‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬لإزالة‭ ‬الورم‭ ‬من‭ ‬الثدي،‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬أو‭ ‬انتشاره‭ ‬الى‭ ‬باقي‭ ‬أنحاء‭ ‬الجسم‭. ‬يستخدم‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬السرطان‭ ‬المتقدمة،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬نقائل‭ ‬نشطة‭.‬

العلاج‭ ‬الهرموني

تقوم‭ ‬فكرة‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬المريضة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تثبيط‭ ‬هرمونات‭ ‬معينة‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬وزيادتها‭. ‬يُستخدم‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬فقط‭ ‬لعلاج‭ ‬سرطانات‭ ‬الثدي‭ ‬الإيجابية‭ ‬للمستقبلات‭ ‬الهرمونية،‭ ‬ويتم‭ ‬تحديدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬الدم‭ ‬وأنسجة‭ ‬الجسم‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬السرطان‭ ‬مستقبِل‭ ‬إستروجين‭ ‬أم‭ ‬مستقبِل‭ ‬بروجسترون‭ ‬إيجابيًا‭ ‬بتحليل‭ ‬عيّنة‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مستقبِلات‭ ‬إستروجين‭ ‬أو‭ ‬بروجسترون‭. ‬يساعد‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬عودة‭ ‬السرطان‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان‭ ‬في‭ ‬نسيج‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الثدي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬إبطاء‭ ‬نمو‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬انتشر‭ ‬أو‭ ‬إيقافه‭ ‬وتقليل‭ ‬حجم‭ ‬الورم‭ ‬قبل‭ ‬الجراحة‭. ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬قبل‭ ‬الجراحة‭ ‬لتقليل‭ ‬حجم‭ ‬الورم،‭ ‬ويمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭ ‬لأنه‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬ارتجاع‭ ‬الورم‭ ‬الهرموني،‭ ‬ويمنع‭ ‬مقاومة‭ ‬الجسم‭ ‬للعلاج‭ ‬الهرموني،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يحسن‭ ‬نسب‭ ‬الشفاء‭. ‬العلاجات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬العلاجات‭ ‬الهرمونية‭ ‬هي‭ ‬علاجات‭ ‬موجهة‭ ‬تؤخذ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفم‭ ‬لأنها‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أقراص‭. ‬يمكن‭ ‬إعطاء‭ ‬المريضة‭ ‬العلاج‭ ‬الهرمونى‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

العلاج‭ ‬الموجّه

يستهدف‭ ‬التغييرات‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬حياة‭ ‬الخلية‭ ‬السرطانية،‭ ‬يعتمد‭ ‬العلاج‭ ‬الموجه‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬الإشارات‭ ‬الكيميائية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬النمو‭ ‬والإنقسام‭ ‬داخل‭ ‬الخلية‭ ‬السرطانية،‭ ‬وتغيير‭ ‬طبيعة‭ ‬البروتين‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬المادة‭ ‬الوراثية‭ ( ‬DNA‭ ) ‬داخل‭ ‬الخلية‭ ‬السرطانية،‭ ‬وتعطيل‭ ‬تكوين‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬المغذية‭ ‬للخلايا‭ ‬السرطانية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬العلاج‭ ‬الموجه‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬عمل‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬للجسم‭ ‬للعمل‭ ‬ضد‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية،‭ ‬وإدراج‭ ‬مواد‭ ‬سامة‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬الخلية‭ ‬السرطانية‭ ‬فقط‭ ‬لقتلها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإضرار‭ ‬بالخلايا‭ ‬السليمة‭. ‬كما‭ ‬يعتمد‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬على‭ ‬التداخل‭ ‬مع‭ ‬عمل‭ ‬بعض‭ ‬الهرمونات‭ ‬المحفزة‭ ‬لنمو‭ ‬بعض‭ ‬الأورام‭ ‬بتعطيل‭ ‬تكوينها‭ ‬أو‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تأثيرها‭ ‬في‭ ‬الجسم‭.‬

يُستخدم‭ ‬العلاج‭ ‬الموجه‭ ‬بشكل‭ ‬شائع‭ ‬مع‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬التقليدي‭. ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬أقل‭ ‬حدة‭ ‬من‭ ‬أدوية‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬القياسية،‭ ‬ويستهدف‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬مستقبلات‭ ‬معينة،‭ ‬فتمنعها‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والانتشار‭. ‬

هناك‭ ‬بروتوكولات‭ ‬عدة‭ ‬للعلاج‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات،‭ ‬والطريقة‭ ‬تختلف‭ ‬باختلاف‭ ‬الحالة‭ ‬المرضية‭ ‬حيث‭ ‬يتطلب‭ ‬العلاج‭ ‬أحيانا‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬أنواع‭ ‬عدة‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬الموجهة‭ ‬ضد‭ ‬خلايا‭ ‬“الهير‭ ‬2‭ ‬“؛‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬الأخرى‭ ‬قد‭ ‬تحتاج‭ ‬العلاج‭ ‬الموجه‭ ‬مع‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني،‭ ‬أو‭ ‬العلاجات‭ ‬المناعية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭.‬