داء‭ ‬الصرع‭ ‬

أعراض‭ ‬وعلاجات‭ ‬تختلف‭ ‬باختلاف‭ ‬النوبات‭ ‬

يؤدي‭ ‬فرط‭ ‬النشاط‭ ‬المفاجئ‭ ‬للإشارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬الى‭ ‬حدوث‭ ‬نوبات‭ ‬من‭ ‬الصرع‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬بين‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الدماغ؛‭ ‬ومع‭ ‬ازدياد‭ ‬النشاط‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬يظهر‭ ‬مرض‭ ‬الصرع‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬نوبات‭ ‬متكررة‭ ‬فيعاني‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬تشنجات‭ ‬وسلوكيات‭ ‬غريبة‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬الكهربائي‭.‬

يؤثر‭ ‬الصرع‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬عمل‭ ‬الدماغ‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأمراض‭ ‬العصبية‭ ‬شيوعاً‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬الأغلب‭ ‬ينتشر‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬60‭. ‬تشير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوالى‭ ‬50٪‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سبب‭ ‬واضح‭ ‬لحدوثها،‭ ‬ويتم‭ ‬تشخيص‭ ‬حالة‭ ‬الصرع‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬المريض‭ ‬لـ‭ ‬2‭-‬3‭ ‬نوبات‭ ‬مرضية‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬شدة‭ ‬النوبة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬نوبات‭ ‬الصرع‭ ‬نتيجة‭ ‬إصابات‭ ‬الرأس‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الحوادث‭ ‬المختلفة‭ ‬أو‭ ‬نتيجة‭ ‬عوامل‭ ‬وراثية‭ ‬في‭ ‬العائلة‭. ‬ومن‭ ‬العوامل‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬نوبات‭ ‬الصرع‭ ‬قلة‭ ‬النوم،‭ ‬أو‭ ‬الأضواء‭ ‬الساطعة،‭ ‬أو‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭. ‬غالباً‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬السبب‭ ‬الأساسي‭ ‬لحدوث‭ ‬المرض‭ ‬معروفاً‭.‬

الأعراض

يعاني‭ ‬معظم‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬متماثلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يتعرضون‭ ‬فيها‭ ‬لنوبة‭ ‬المرض،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تختلف‭ ‬تلك‭ ‬الأعراض‭ ‬من‭ ‬مريض‭ ‬لآخر‭ ‬بحسب‭ ‬نوع‭ ‬النوبة،‭ ‬وتتضمن‭:‬

ثبات‭ ‬حركة‭ ‬العين‭ ‬أو‭ ‬تسرعها‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭.‬

التشوش‭.‬

شعور‭ ‬بالغ‭ ‬بالخوف‭ ‬أو‭ ‬القلق‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الفرح‭.‬

روائح‭ ‬ومذاقات‭ ‬غريبة‭.‬

ارتعاش‭ ‬أو‭ ‬تشنجات‭ ‬عضلية‭ ‬لاإرادية‭.‬

فقدان‭ ‬الوعي‭.‬

قد‭ ‬تستمر‭ ‬نوبة‭ ‬الصرع‭ ‬لفترة‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬بضع‭ ‬ثواني‭ ‬إلى‭ ‬بضع‭ ‬دقائق،‭ ‬وهذا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬النوبة‭.‬

علاجات‭ ‬دوائية

يعتمد‭ ‬العلاج‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬التشخيص‭ ‬الدقيق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬اختيار‭ ‬الدواء‭ ‬وفقاً‭ ‬لنوع‭ ‬الحالة‭ ‬لأن‭ ‬اختيار‭ ‬الدواء‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مبادئ‭ ‬علاج‭ ‬مرضى‭ ‬الصرع،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬كل‭ ‬المرضى‭ ‬لبروتوكولات‭ ‬العلاج‭ ‬ذاتها‭ ‬بل‭ ‬يختلف‭ ‬باختلاف‭ ‬نوع‭ ‬نوبات‭ ‬الصرع‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الإعتبار‭ ‬جنس‭ ‬المريض‭ ‬وعمره‭ ‬ووجود‭ ‬أمراض‭ ‬أخرى‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬غالبية‭ ‬مرضى‭ ‬الصرع‭ ‬يخضعون‭ ‬لعلاجات‭ ‬دوائية‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬النوبات‭ ‬أو‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدّتها‭. ‬ولكي‭ ‬يحصل‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج،‭ ‬يجب‭ ‬اتباع‭ ‬إرشادات‭ ‬الطبيب‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬معه‭ ‬وإعلامه‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬عند‭ ‬تناول‭ ‬الدواء‭ ‬من‭ ‬تغييرات‭ ‬مزاجية‭ ‬أو‭ ‬سلوكية‭ ‬وعدم‭ ‬الإمتناع‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الدواء‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭. ‬

الجراحة

عند‭ ‬فشل‭ ‬الدواء‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬المرضية،‭ ‬تكون‭ ‬الجراحة‭ ‬هي‭ ‬الخيار‭ ‬البديل‭ ‬ليقوم‭ ‬الطبيب‭ ‬بإزالة‭ ‬منطقة‭ ‬الدماغ‭ ‬التي‭ ‬تُسبب‭ ‬الاختلاجات‭. ‬يقوم‭ ‬الأطباء‭ ‬بإجراء‭ ‬الجراحة‭ ‬عندما‭ ‬تُبين‭ ‬الاختبارات‭ ‬والفحوصات‭ ‬التشخيصية‭ ‬نشوء‭ ‬الاختلاجات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صغيرة‭ ‬مُحددة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إزالتها‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬الحيوية‭ ‬الأُخرى‭ ‬كالنطق‭ ‬واللغة‭ ‬والوظائف‭ ‬الحركية‭ ‬والرؤية‭ ‬والسمع‭. ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬الجراحية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬المراكز‭ ‬العالمية‭ ‬الاستئصال‭ ‬البؤري‭ ‬وهو‭ ‬إزالة‭ ‬جزء‭ ‬الدماغ‭ ‬الذي‭ ‬تنشأ‭ ‬عنه‭ ‬نوبات‭ ‬الدماغ‭ – ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الفص‭ ‬الصدغي،‭ ‬أو‭ ‬استئصال‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬المخية‭ ‬وهي‭ ‬جراحة‭ ‬تلائم‭ ‬نسبة‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬تتضمن‭ ‬إزالة‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬الدماغ‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬النوبات‭. ‬

‭ ‬العلاج‭ ‬الحراري‭ ‬بالليزر‭ ‬بين‭ ‬الأنسجة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬صغرى‭ ‬تستخدم‭ ‬الحرارة‭ ‬لاستهداف‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬عندها‭ ‬النوبات‭ ‬وتزيلها‭. ‬وبالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يخضعون‭ ‬للجراحة‭ ‬التقليدية‭ ‬المفتوحة‭ ‬لعلاج‭ ‬الصرع،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬قطع‭ ‬جراحي‭ ‬في‭ ‬الجمجمة،‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يشعر‭ ‬من‭ ‬يخضعون‭ ‬للعلاج‭ ‬الحراري‭ ‬بالليزر‭ ‬بألم‭ ‬أقل‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭ ‬ويتعافون‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭. ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ملائمًا‭ ‬لبعض‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بنوبات‭ ‬بؤرية،‭ ‬وهي‭ ‬نوبات‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭.‬

التحفيز‭ ‬العميق

التحفيز‭ ‬العميق‭ ‬للدماغ‭ ‬هي‭ ‬خيار‭ ‬علاجي‭ ‬آخر‭ ‬لمرض‭ ‬الصرع‭ ‬لاسيما‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬نوبات‭ ‬متكررة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭. ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬بحسب‭ ‬نوع‭ ‬النوبات‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬مريض‭ ‬الصرع‭ ‬ومدى‭ ‬تجاوبه‭ ‬مع‭ ‬الأدوية‭ ‬وعمره‭ ‬وغيرها‭.‬

يتم‭ ‬تركيب‭ ‬أقطاب‭ ‬كهربائية‭ ‬داخل‭ ‬نويّات‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬لتحفيزها‭ ‬على‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الصرع،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬التحفيز‭ ‬الكهربائي‭ ‬لهذه‭ ‬النويات‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬نوبة‭ ‬الصرع‭. ‬

فالصرع‭ ‬هو‭ ‬إختلال‭ ‬عصبي‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬إضطراب‭ ‬الشحنات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬المخ،‭ ‬فتتحرك‭ ‬تلك‭ ‬الشحنات‭ ‬المضطربة‭ ‬إلى‭ ‬جزء‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬الدماغ‭ ‬وتقوم‭ ‬بتنشيط‭ ‬الأجزاء‭ ‬المجاورة‭ ‬الأخرى‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬حالة‭ ‬الصرع‭. ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬الصرع،‭ ‬يتم‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬الجراحي‭ ‬لزرع‭ ‬أقطاب‭ ‬كهربائية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬زرع‭ ‬مولد‭ ‬إشارات‭ ‬كهربائية‭ ‬في‭ ‬الصدر،‭ ‬ويرسل‭ ‬المولد‭ ‬نبضات‭ ‬كهربائية‭ ‬إلى‭ ‬الدماغ‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬النوبات‭.‬

يمكن‭ ‬علاج‭ ‬نوبات‭ ‬الصرع‭ ‬كذلك‭ ‬بواسطة‭ ‬تحفيز‭ ‬العصب‭ ‬الحائر،‭ ‬يلجأ‭ ‬اليها‭ ‬الأطباء‭ ‬عند‭ ‬فشل‭ ‬إجراء‭ ‬جراحة‭ ‬لإزالة‭ ‬البؤرة‭ ‬الصرعية‭ ‬من‭ ‬الدماغ‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ ‬عدة‭ ‬بؤر‭. ‬تحفيز‭ ‬العصب‭ ‬الحائر‭ ‬كهربائيا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الدماغ‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قشرة‭ ‬الدماغ‭ ‬وكهربائيته،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬التجارب‭ ‬أن‭ ‬تحفيز‭ ‬هذا‭ ‬العصب‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الشحنات‭ ‬الكهربائية‭ ‬الصرعية،‭ ‬فيقلل‭ ‬بالتالي‭ ‬عدد‭ ‬نوبات‭ ‬الصرع‭ ‬وحدتها‭.‬

العلاج‭ ‬بتقنية‭ ‬تحفيز‭ ‬العصب‭ ‬الحائر‭ ‬يعتبر‭ ‬علاجا‭ ‬مثاليا‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتجاوبون‭ ‬مع‭ ‬العلاجات‭ ‬الدوائية‭ ‬وتصل‭ ‬نسبتهم‭ ‬إلى‭ ‬حوالى‭ ‬30‭ ‬بالمائة؛‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬النوبات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬التي‭ ‬تتركها‭ ‬الأدوية‭ ‬مثل‭ ‬الإكتئاب‭ ‬وزيادة‭ ‬الوزن‭ ‬وغيرها‭.‬

من‭ ‬المهم‭ ‬برمجة‭ ‬البطارية‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬جراحي،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬بضبط‭ ‬البطارية‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬لإيجاد‭ ‬الجرعة‭ ‬الملائمة‭ ‬للمريض‭ ‬وتوفير‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬النوبات‭ ‬مع‭ ‬أقل‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭.‬