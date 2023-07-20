حَب‭ ‬الشّباب

المخفي‭ ‬منها‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الظاهر‭… ‬كيف‭ ‬يشرحها‭ ‬الطب‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬العلاج؟

تتعدد‭ ‬مشاكل‭ ‬البشرة‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬عائقًا‭ ‬أمام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬والشابات‭ ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬لها‭ ‬حلاً،‭ ‬ومن‭ ‬أكثر‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬يصنّف‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مرض‭ ‬جلدي‭ ‬مزمن‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الشاب‭ ‬يشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬لما‭ ‬يسببه‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬البثور‭ ‬والرؤوس‭ ‬السوداء‭ ‬فيشعر‭ ‬بالحرج‭ ‬وعدم‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬المظهر‭ ‬الشخصي‭.‬

حَب‭ ‬الشباب‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬الغدد‭ ‬الدهنية‭ ‬وبصيلات‭ ‬الشعر‭ ‬وينتشر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الوجه‭ ‬والصدر‭ ‬والعنق‭ ‬والظهر‭ ‬والكتفين‭. ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬غير‭ ‬معد،‭ ‬يصيب‭ ‬غالبية‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬سنة،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يصيب‭ ‬الكبار‭ ‬أيضاً،‭ ‬خاصة‭ ‬السيدات‭ ‬اللاتي‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬هرموني،‭ ‬وفي‭ ‬الأغلب‭ ‬فإن‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬يختفي‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬ظهوره‭ ‬حتى‭ ‬بدون‭ ‬تلقي‭ ‬علاجات،‭ ‬لكن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬علاج‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬يعطي‭ ‬فرصة‭ ‬لحدوث‭ ‬آثار‭ ‬مثل‭ ‬الندبات،‭ ‬البقع‭ ‬أو‭ ‬التصبّغات‭ ‬وقد‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬تجميلي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬لاحقة‭. ‬من‭ ‬خصائص‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬خطير،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬يصبح‭ ‬حاداً‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬طفح‭ ‬جلدي‭ ‬بسبب‭ ‬إلتهاب‭ ‬حول‭ ‬الغدد‭ ‬الدهنية‭. ‬تظهر‭ ‬بشكل‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الوجه‭ ‬والظهر،‭ ‬وتفرز‭ ‬الغدد‭ ‬الدهنية‭ ‬الدهون،‭ ‬وهي‭ ‬مادة‭ ‬زيتية‭ ‬سميكة‭ ‬تجعل‭ ‬البشرة‭ ‬دهنية‭. ‬

يظهر‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬عندما‭ ‬يحدث‭ ‬انسداداً‭ ‬في‭ ‬الغدد‭ ‬ما‭ ‬يعوق‭ ‬تدفق‭ ‬الدهون‭ ‬بسبب‭ ‬خلايا‭ ‬الجلد‭. ‬والإنسداد‭ ‬الكامل‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬ظهور‭ ‬حبوب‭ ‬ذات‭ ‬لون‭ ‬فاتح‭ (‬الحبوب‭ ‬ذات‭ ‬الرؤوس‭ ‬البيضاء‭)‬؛‭ ‬الإنسداد‭ ‬الجزئي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬بقعة‭ ‬داكنة‭ ‬اللون‭ (‬الحبوب‭ ‬ذات‭ ‬الرؤوس‭ ‬السوداء‭). ‬البكتيريا‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الجلد‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬عدوى‭ ‬في‭ ‬الحبوب‭ ‬ذات‭ ‬الرؤوس‭ ‬البيضاء‭ ‬أو‭ ‬ذات‭ ‬الرؤوس‭ ‬السوداء،‭ ‬وينتج‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬العدوى‭ ‬القيح‭ ‬أو‭ ‬الصديد‭ ‬وتتسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬البثرة‭. ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الشديدة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬الكيسي،‭ ‬تظهر‭ ‬كتل‭ ‬مؤلمة‭ ‬أرجوانية‭ ‬اللون‭.‬

يعتبر‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬غير‭ ‬ضار‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬ويستجيب‭ ‬للعلاج‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬واسعة‭ ‬الإنتشار‭ ‬والتي‭ ‬تسبب‭ ‬البثور‭ ‬الجلدية،‭ ‬الخراجات،‭ ‬أو‭ ‬الندوب‭. ‬من‭ ‬الشائع‭ ‬ظهور‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬أثناء‭ ‬مرحلة‭ ‬المراهقة‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬معاناة‭ ‬نفسية‭. ‬عند‭ ‬بلوغ‭ ‬سن‭ ‬العشرين‭ ‬قد‭ ‬تنخفض‭ ‬نسبة‭ ‬ظهور‭ ‬الطفح‭ ‬الجلدي‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭ ‬كما‭ ‬هي‭. ‬عند‭ ‬النساء‭ ‬قد‭ ‬يظهر‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الثلاثين‭. ‬الظهور‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬لحَب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مشكلة‭ ‬كامنة‭ ‬وأكثر‭ ‬خطورة‭. ‬إن‭ ‬مشكلة‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬ليست‭ ‬بالخطيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬آثاراً‭ ‬قد‭ ‬تصاحب‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬لذلك‭ ‬علاجها‭ ‬بطريقة‭ ‬فعالة‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬ضمان‭ ‬لترك‭ ‬أقل‭ ‬أثر‭ ‬ممكن‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬المرضى‭.‬

هناك‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬تتكامل‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬أهمها‭:‬

العوامل‭ ‬الهرمونية

إن‭ ‬وجود‭ ‬غدد‭ ‬دهنية‭ ‬نشيطة‭ ‬هو‭ ‬شرط‭ ‬أساسي‭ ‬لظهور‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬يصيب‭ ‬الغدد‭ ‬الدهنية‭ ‬النشيطة‭ ‬فقط،‭ ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬علمياً‭ ‬أن‭ ‬الهرمون‭ ‬الذكري‭ ‬وهو‭ ‬الأندروجين‭ ‬هو‭ ‬الهرمون‭ ‬المنبه‭ ‬للغدد‭ ‬الدهنية‭ ‬في‭ ‬الذكور‭ ‬وفي‭ ‬الإناث‭ ‬أيضاً‭ ‬ومصادره‭ ‬هي‭ ‬الخصيتان‭ ‬في‭ ‬الذكور‭ ‬والمبيضان‭ ‬والغدة‭ ‬فوق‭ ‬الكلوية‭ ‬في‭ ‬الإناث‭. ‬ومن‭ ‬الملاحظ‭ ‬أن‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬لا‭ ‬يصيب‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬إفراز‭ ‬هرمون‭ ‬الذكورة‭ ‬بينما‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬العلاج‭ ‬التعويضي‭ ‬بذلك‭ ‬الهرمون‭ ‬ويلاحظ‭ ‬انتكاس‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬الفتيات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬طمثية‭. ‬

العوامل‭ ‬الميكروبية

تعيش‭ ‬بعض‭ ‬الميكروبات‭ ‬بصفة‭ ‬طبيعية‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الجلد‭ ‬وفي‭ ‬فوهات‭ ‬الجريبات‭ ‬الشعرية‭ ‬الدهنية‭ ‬وهي‭ ‬تتعايش‭ ‬مع‭ ‬الإنسان‭ ‬ولا‭ ‬تسبب‭ ‬له‭ ‬متاعب‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬ويعيش‭ ‬أحد‭ ‬تلك‭ ‬الميكروبات‭ ‬داخل‭ ‬فوهة‭ ‬الغدة‭ ‬الدهنية‭ ‬ويتكاثر‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الإفرازات‭ ‬الدهنية‭ ‬وينتج‭ ‬ذلك‭ ‬الميكروب‭ ‬عند‭ ‬تكاثره‭ ‬مواد‭ ‬التهابية‭ ‬فتسبب‭ ‬التهابات‭ ‬حولها‭. ‬

العوامل‭ ‬الوراثية

لوحظ‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬أن‭ ‬المصاب‭ ‬بحَب‭ ‬الشباب‭ ‬ينحدر‭ ‬من‭ ‬أبوين‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أصاب‭ ‬أحدهما‭ ‬أو‭ ‬كلاهما‭ ‬المرض‭ ‬كما‭ ‬لوحظ‭ ‬وجود‭ ‬استعداد‭ ‬خاص‭ ‬للإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الأسر‭. ‬

العوامل‭ ‬الغذائية

لم‭ ‬يثبت‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬المواد‭ ‬الدهنية‭ ‬والمأكولات‭ ‬الدسمة‭ ‬والشوكولا وظهور‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬حدة‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ – ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬في‭ ‬الماضي؛‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لامتناع‭ ‬مرضى‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬تلك‭ ‬الأصناف‭.‬

الأسباب

لكن‭ ‬لماذا‭ ‬يظهر‭ ‬حَب‭ ‬الشباب؟‭ ‬تتركّز‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬ظهور‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭:‬

إضطرابات‭ ‬الهرمونات‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬الغدد‭ ‬الدهنية‭.‬

القلق‭ ‬والتوتر‭ ‬الشديدين‭.‬

إستعمال‭ ‬مساحيق‭ ‬التجميل‭ ‬الرديئة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬غلق‭ ‬مسام‭ ‬البشرة‭ ‬نتيجة‭ ‬تراكم‭ ‬البكتيريا‭.‬

إستعمال‭ ‬حبوب‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬هرمونات‭ ‬الأندروجين‭ (‬androgen‭) ‬أو‭ ‬هرمونات‭ ‬الذكورة‭.‬

العادات‭ ‬الغذائية‭ ‬الخاطئة‭ ‬وعدم‭ ‬إنتظام‭ ‬ساعات‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭.‬

الإفراط‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬المواد‭ ‬النشوية‭ ‬والسكريات،‭ ‬والأطعمة‭ ‬المقلية‭ ‬والدهنية‭.‬

الإمساك‭ ‬المزمن‭ ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬تجمع‭ ‬المواد‭ ‬السامة‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الجلد‭ ‬يبذل‭ ‬مجهوداً‭ ‬أكبر‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬السامة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬ظهور‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭.‬

تسمم‭ ‬الجلد‭ ‬نتيجة‭ ‬للعادات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاطئة،‭ ‬والإفراط‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬المشروبات‭ ‬الغنية‭ ‬بالكافيين‭ ‬كالشاي‭ ‬والقهوة‭ ‬والمياه‭ ‬الغازية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تناول‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬والتدخين،‭ ‬وعدم‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭.‬

مشاكل‭ ‬نفسية

يسبّب‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬آثاراً‭ ‬نفسية‭ ‬على‭ ‬المصابين،‭ ‬ما‭ ‬يدفعهم‭ ‬للحرج،‭ ‬وعدم‭ ‬الخروج‭ ‬أمام‭ ‬الناس،‭ ‬ويتفاقم‭ ‬الأمر‭ ‬إذا‭ ‬تركت‭ ‬هذه‭ ‬البقع‭ ‬أو‭ ‬الندب‭ ‬علامات‭ ‬على‭ ‬البشرة‭. ‬ويسبب‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإضطرابات‭ ‬الإجتماعية‭ ‬والنفسية‭ ‬مثل‭ ‬الإكتئاب‭ ‬وعدم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬والقلق‭ ‬لان‭ ‬الجلد‭ ‬هو‭ ‬واجهة‭ ‬الإنسان‭ ‬كما‭ ‬يُعتبر‭ ‬مرآة‭ ‬للجمال،‭ ‬وحَب‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬المسببة‭ ‬لهذه‭ ‬الإضطرابات‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬شيوعاً‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬دراسات‭ ‬قليلة‭ ‬فقط‭ ‬ركّزت‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬النفسي‭ ‬له‭ ‬مثل‭ ‬الإكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬والعواطف‭ ‬واضطرابات‭ ‬الشخصية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الإجتماعية‭. ‬وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬لمعرفة‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬حياتهم‭ ‬ومقارنة‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬مع‭ ‬تأثير‭ ‬أمراض‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬حياة‭ ‬المريض‭ ‬كالربو‭ ‬المزمن‭ ‬والشديد‭ ‬وحالات‭ ‬الصرع‭ ‬ومرض‭ ‬السكر‭ ‬والتهاب‭ ‬المفاصل،‭ ‬ووُجد‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬تأثر‭ ‬طبيعة‭ ‬حياة‭ ‬المريض‭ ‬بحَب‭ ‬الشباب‭ ‬مساوية‭ ‬لنسبة‭ ‬تأثر‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭ ‬بهذه‭ ‬الأمراض‭. ‬

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بحَب‭ ‬الشباب‭ ‬لفترة‭ ‬تتجاوز‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬تضرّروا‭ ‬نفسياً‭ ‬بقدرٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭. ‬ولوحظ‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬يشتكون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬حدة‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬عند‭ ‬تعرضهم‭ ‬لضغوط‭ ‬نفسية‭ ‬أو‭ ‬مشكلات‭ ‬نفسية‭.‬

أثبتت‭ ‬الدراسات‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬مرضى‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬يسجلون‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القلق‭ ‬والإكتئاب‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬غير‭ ‬المصابة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬جلدية‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬غير‭ ‬جلدية‭ ‬مثل‭ ‬السرطان‭.‬

وقد‭ ‬يتساءل‭ ‬البعض‭ ‬لماذا‭ ‬تؤدي‭ ‬حبوب‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفات‭ ‬نفسية‭ ‬وعصبية؟‭ ‬والإجابة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬يصيب‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬المراهقين‭ ‬وما‭ ‬تنطوي‭ ‬عليه‭ ‬شخصية‭ ‬المراهقين‭ ‬النامية‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬أصلاً‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬الضغوط‭ ‬الخارجية،‭ ‬وتكون‭ ‬العواطف‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المراهقة‭ ‬مضخمة‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬النفس‭ ‬الخارجية‭. ‬ولكن‭ ‬تختلف‭ ‬مع‭ ‬اختلاف‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬فرد‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬يصيب‭ ‬غالباً‭ ‬منطقة‭ ‬الوجه‭ ‬وقد‭ ‬يسبب‭ ‬تشوهات‭ ‬أو‭ ‬ندوباً‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الشديدة‭.‬

العلاج‭ ‬

يتطلب‭ ‬علاج‭ ‬مشكلة‭ ‬حَب‭ ‬الشباب‭ ‬وقتاً‭ ‬طويلاً،‭ ‬ومداومة‭ ‬على‭ ‬استعمال‭ ‬العلاج‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص،‭ ‬ومن‭ ‬أشهر‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭:‬

العلاج‭ ‬بالفيتامينات‭: ‬أظهر‭ ‬استخدام‭ ‬فيتامين‭ ‬أ‭ (‬A‭)‬،‭ ‬وفيتامين‭ ‬هـ‭ (‬E‭)‬،‭ ‬وفيتامين‭ ‬ب‭ ‬3‭ (‬B3‭) ‬المعروف‭ ‬علمياً‭ ‬باسم‭ ‬Niacin‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مشكلة‭ ‬حَب‭ ‬الشباب،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬كبسولات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفيتامينات‭ ‬بجرعات‭ ‬يحددها‭ ‬الطبيب‭. ‬كذلك‭ ‬يمكن‭ ‬تدعيم‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬بالأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بهذه‭ ‬الفيتامينات،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬تعتبر‭ ‬السبانخ‭ ‬والهليون‭ ‬والبروكلي‭ ‬والفطر‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأغذية‭ ‬الغنية‭ ‬بالنياسين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجزر،‭ ‬والبطاطا،‭ ‬والكانتالوب،‭ ‬والكبد‭ ‬من‭ ‬الأغذية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬فيتامين‭ ‬أ‭.‬

‭ ‬العلاج‭ ‬بالزنك‭: ‬يتوفر‭ ‬الزنك‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬أقراص‭ ‬أو‭ ‬كبسولات،‭ ‬ويتم‭ ‬تحديد‭ ‬الجرعة‭ ‬تبعاً‭ ‬للحالة‭ ‬وتوجيهات‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج،‭ ‬لكن‭ ‬العلاج‭ ‬بالزنك‭ ‬يستغرق‭ ‬فترة‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬حتى‭ ‬تظهر‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة،‭ ‬ويمكن‭ ‬أيضاً‭ ‬تدعيم‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬بالأغذية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬الزنك‭ ‬مثل‭ ‬المكسرات‭ ‬كالكاجو‭ ‬والصنوبر‭ ‬التي‭ ‬تضيف‭ ‬نكهات‭ ‬لذيذة‭ ‬للطعام‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قيمتها‭ ‬الغذائية‭ ‬الكبيرة‭.‬

ومن‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتباعها‭:‬