جراحة الأطفال … تدخلات أقل ودقّة أكثر

تشهد جراحة الأطفال تطورات مستمرة مدفوعة بالابتكارات التكنولوجية والتركيز على تقليل التدخل الجراحي للأطفال، حيث يتجه هذا المجال نحو اعتماد أكبر للتقنيات طفيفة التوغل، والأنظمة الروبوتية، والمناهج الجراحية المخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصوير.

أحدثت الجراحة طفيفة التوغل والجراحة الروبوتية تحولًا في جراحة الأطفال، فساهمت في تحسين النتائج وجودة حياة المرضى. أصبحت تقنيات التنظير البطني والصدري أكثر شيوعًا، ما قلل من الندبات والألم وفترات التعافي. كما تُستخدم الروبوتات وتقنيات التصوير الحديثة لدقة أكبر في التخطيط والتنفيذ. وشهدت زراعة الأعضاء للأطفال أيضًا تطورات تُعزز فرص النجاح.

الجراحة طفيفة التوغل (MIS) في طب الأطفال

تعتمد الجراحة طفيفة التوغل على شقوق صغيرة وأدوات وكاميرات دقيقة. وتوفّر الأنظمة الروبوتية، مثل “دافنشي”، دقة وتحكمًا أعلى، ما يجعلها مثالية لجراحة الأطفال المعقدة. من مزاياها: دقة أكبر، تصوير ثلاثي الأبعاد، ونطاق حركة أوسع للأدوات الجراحية. ومن أبرز المميزات:

تقليل الصدمات والألم : الشقوق الصغيرة تترجم إلى تلف أقل للأنسجة، ما يؤدي إلى تقليل الألم بشكل كبير بعد الجراحة .

الشقوق الصغيرة تترجم إلى تلف أقل للأنسجة، ما يؤدي إلى تقليل الألم بشكل كبير بعد الجراحة تعافي أسرع وإقامة أقصر في المستشفى : عادةً ما يتعافى الأطفال الذين يخضعون للجراحة طفيفة التوغل بسرعة أكبر، ما يمكّنهم من العودة إلى أنشطتهم الطبيعية في وقت أقرب . غالبًا ما يؤدي ذلك إلى إقامة أقصر في المستشفى أو حتى إجراءات للمرضى الخارجيين .

عادةً ما يتعافى الأطفال الذين يخضعون للجراحة طفيفة التوغل بسرعة أكبر، ما يمكّنهم من العودة إلى أنشطتهم الطبيعية في وقت أقرب غالبًا ما يؤدي ذلك إلى إقامة أقصر في المستشفى أو حتى إجراءات للمرضى الخارجيين ندبات أقل وتحسين النتائج التجميلية : الشقوق الصغيرة تؤدي إلى ندبات أقل وضوحًا، وهو عامل حاسم للرفاهية النفسية للأطفال .

الشقوق الصغيرة تؤدي إلى ندبات أقل وضوحًا، وهو عامل حاسم للرفاهية النفسية للأطفال انخفاض خطر حدوث مضاعفات : تقلل الجراحة طفيفة التوغل من خطر حدوث مضاعفات مثل الالتهابات وفقدان الدم والفتق .

يتم استخدام الجراحة الروبوتية بشكل متزايد في المسالك البولية للأطفال، والجراحة العامة، وحتى بعض تدخلات القلب. إنها ذات قيمة خاصة لإجراءات الترميم المعقدة في الأطفال الصغار.

الجراحة الروبوتية

تعتبر الجراحة الروبوتية نقلة نوعية في عالم الطب، خاصة في مجال جراحة الأطفال، حيث تتطلب الدقة المتناهية والتعامل الحذر مع الأنسجة الرقيقة.

نظام دافنشي لا يجري الجراحة بنفسه، بل يمكّن الجرّاح من التحكم بأذرع دقيقة عبر وحدة تحكم. يوفر رؤية ثلاثية الأبعاد مكبرة، ودقة أعلى بفضل تقليل الرعشة ونطاق الحركة الأوسع للأذرع، مما يسهل الوصول لمناطق دقيقة داخل الجسم.

فوائد الجراحة الروبوتية في جراحة الأطفال:

تقليل الألم وفقدان الدم : الجروح الصغيرة الناتجة عن الجراحة الروبوتية تقلّل من الألم بعد العملية وكذلك تحد من فقدان الدم .

الجروح الصغيرة الناتجة عن الجراحة الروبوتية تقلّل من الألم بعد العملية وكذلك تحد من فقدان الدم تقليل فترة الإقامة في المستشفى : غالبًا ما يتعافى الأطفال بسرعة أكبر بعد الجراحة الروبوتية، ما يسمح لهم بمغادرة المستشفى في وقت أقصر .

غالبًا ما يتعافى الأطفال بسرعة أكبر بعد الجراحة الروبوتية، ما يسمح لهم بمغادرة المستشفى في وقت أقصر تقليل الندبات : الجروح الصغيرة تؤدي إلى ندبات أصغر وأقل وضوحًا .

الجروح الصغيرة تؤدي إلى ندبات أصغر وأقل وضوحًا تحسين النتائج الجراحية : الدقة المتزايدة تقلّل من خطر حدوث مضاعفات وتحسن النتائج الجراحية على المدى الطويل .

من أبرز تطبيقات الجراحة الروبوتية لدى الأطفال

جراحة المسالك البولية:

رأب الحويضة (Pyeloplasty): إصلاح انسداد في الحالب .

إصلاح انسداد في الحالب زرع الحالب (Ureteral reimplantation): تصحيح مشاكل في اتصال الحالب بالمثانة .

تصحيح مشاكل في اتصال الحالب بالمثانة إصلاح الارتجاع المثاني الحالبي .

جراحة الصدر:

إصلاح تشوهات الرئة الخلقية .

إزالة الأورام في الصدر .

جراحة البطن: