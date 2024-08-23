المنصات الرقمية ودورها في المستشفيات

العلاج الجيني… أمل جديد لعلاج الأمراض

يُعرف العلاج الجيني بأنه نهج طبي ثوري يهدف إلى علاج الأمراض عن طريق تعديل التركيب الجيني للشخص. ويتضمن ذلك إدخال مادة وراثية سليمة إلى خلايا المريض لتصحيح الجينات المعيبة أو تعويض الجينات المفقودة. يمكن أن يؤدي هذا العلاج الجيني إلى إيجاد علاج لمجموعة واسعة من الأمراض. ومع استمرار الأبحاث والتطوير، من المتوقع أن يلعب العلاج الجيني دورًا مهماً في الطب في المستقبل.

يُعدّ العلاج الجيني تقنية طبية واعدة تُقدم إمكانيات هائلة لعلاج العديد من الأمراض في المستقبل. ويُمكن تلخيص دور العلاج الجيني في علاج الأمراض في المستقبل على النحو التالي:

علاج الاضطرابات الوراثية: يمكن للعلاج الجيني أن يقدم علاجًا جذريًا للاضطرابات الوراثية الناتجة عن خلل في جينات محددة. ويتم ذلك عن طريق استبدال الجينات المعيبة بأخرى سليمة أو تعديل نشاط الجينات المسببة للمرض.

علاج السرطان: يمكن الاستفادة من العلاج الجيني لمكافحة السرطان من خلال استهداف الخلايا السرطانية وقتلها أو تحفيز الجهاز المناعي على مهاجمتها. تشمل بعض استراتيجيات العلاج الجيني للسرطان إدخال جينات تُساعد على قمع نمو الخلايا السرطانية، تحسين قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها، إصلاح الجينات التالفة التي تُساهم في نمو السرطان.

علاج الأمراض المزمنة: من المحتمل استخدام العلاج الجيني لعلاج الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل. تشمل بعض الأمثلة على تطبيقات العلاج الجيني في علاج الأمراض المزمنة إدخال جينات تُساعد على تحسين وظائف القلب لدى مرضى قصور القلب، إدخال جينات تُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري أو جينات تُساعد على تقليل الالتهاب وتخفيف آلام التهاب المفاصل.

تحسين وظائف الأعضاء: يمكن استخدام العلاج الجيني لتحسين وظائف الأعضاء المتضررة من الأمراض أو الإصابات. تشمل بعض الأمثلة على ذلك إدخال جينات تُساعد على تحسين وظائف الكلى لدى مرضى الفشل الكلوي، أو جينات تُساعد على إصلاح تلف شبكية العين لدى مرضى الضمور البصري، أو جينات أخرى تُساعد على تحفيز نمو العظام والغضروف لدى مرضى التهاب المفاصل.

ما هو التشخيص الجيني؟

التشخيص الجيني هو عملية تحليل الحمض النووي للشخص لتحديد وجود أمراض وراثية أو استعدادات وراثية للإصابة بها. يُستخدم التشخيص الجيني لأغراض متعددة، منها:

تشخيص الأمراض الوراثية: يمكن استخدام التشخيص الجيني لتحديد وجود أمراض وراثية مثل التليف الكيسي، وفقر الدم المنجلي، متلازمة داون، وغيرها.

تحديد مخاطر الإصابة بأمراض وراثية: يمكن استخدام التشخيص الجيني لتحديد مخاطر الإصابة بأمراض وراثية مثل سرطان الثدي، وسرطان القولون، وأمراض القلب، وغيرها.

تخطيط العائلة: يمكن استخدام التشخيص الجيني لمساعدة الأزواج على تخطيط عائلاتهم بشكل أفضل من خلال فهم المخاطر الوراثية المحتملة لنقل الأمراض الوراثية إلى أطفالهم.

البحث العلمي: يمكن استخدام التشخيص الجيني لفهم الأسباب الجينية للأمراض وتطوير علاجات جديدة.

يتم إجراء التشخيص الجيني من خلال تحليل عينة من الحمض النووي للشخص، والتي يمكن الحصول عليها من:

عينة دم: هي أكثر أنواع العينات شيوعًا في التشخيص الجيني.

سائل اللعاب: يُستخدم في بعض الاختبارات الجينية.

الأنسجة: قد يتم أخذ عينة من الأنسجة، مثل الجلد أو العضلات، في بعض الحالات.

السائل الأمنيوسي: يتم أخذ عينة من السائل المحيط بالجنين أثناء الحمل.

زغابات المشيمة: يتم أخذ عينة من زغابات المشيمة أثناء الحمل.

يتم تفسير نتائج الاختبارات لتحديد وجود طفرات أو تغيرات جينية مرتبطة بمرض معين؛ وإذا تم اكتشاف طفرات أو تغيرات جينية، يتم تقديم المشورة الوراثية للمريض لشرح معنى نتائج الاختبارات وتقديم معلومات حول المخاطر الوراثية المحتملة للأمراض.

كيف سيساعد العلاج الجيني مستقبل الطب؟

من المتوقع أن يُحدث العلاج الجيني المستقبلي تغييرات مهمة في طرق تشخيص وعلاج الأمراض بطرق عدة:

التشخيص المبكر والدقيق:

التطور في التحليل الجيني سيسمح بالكشف المبكر عن الطفرات الوراثية المسببة للأمراض حتى قبل ظهور الأعراض. هذا سيمكّن من التدخل المبكر والوقائي قبل تطور المرض. كما سيساعد في تحديد الأفراد ذوي المخاطر المرتفعة لتطوير أمراض معينة.

العلاج المستهدف والشخصي:

البيانات الجينومية ستمكّن من تطوير علاجات مصممة خصيصًا لكل مريض، وستكون هذه العلاجات أكثر فعالية وأقل آثارًا جانبية مقارنة بالعلاجات التقليدية. سيؤدي ذلك إلى تحسين نتائج العلاج وجودة الرعاية الصحية.

إصلاح الطفرات الجينية:

تقنيات التحرير الجيني كـ CRISPR ستمكّن من إصلاح الطفرات المسببة للأمراض، ما من شأنه أن يوفر علاجات جذرية وشاملة بدلاً من المعالجات التعويضية.

الوقاية والعلاج المسبق:

المعرفة المتزايدة بالأساس الجيني للأمراض سوف تساعد على وضع برامج وقائية مخصصة، وسيكون ممكنًا التدخل قبل ظهور الأعراض والحد من تطور المرض.

بشكل عام، فإن التطورات في العلاج الجيني ستحول الرعاية الصحية من معالجة الأعراض إلى معالجة الأسباب الجذرية للأمراض، ما سيحسن نتائج العلاج ويقلل الأعباء على النظم الصحية. ويُعدّ التشخيص الجيني أداة قوية تُستخدم لتحديد وجود أمراض وراثية أو استعدادات وراثية للإصابة بها، ومع استمرار الأبحاث والتطوير، من المتوقع أن يلعب التشخيص الجيني دورًا متزايدًا.