الجسر العضلي التاجي

بين الاكتشاف العرضي والأهمية السريرية… متى يتحول إلى مشكلة صحية؟

أدت‭ ‬التطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التصوير‭ ‬القلبي‭ ‬والتقييم‭ ‬الوظيفي‭ ‬للشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي‭ ‬وفهم‭ ‬تأثيراته‭ ‬الديناميكية‭ ‬على‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭.‬

فإلى‭ ‬جانب‭ ‬تصوير‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬التقليدي،‭ ‬أتاحت‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬مثل‭ ‬التصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬المحوسب‭ ‬للشرايين‭ ‬التاجية‭ (‬CCTA‭) ‬والتصوير‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬داخل‭ ‬الأوعية‭ (‬IVUS‭) ‬والتصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬البصري‭ (‬OCT‭) ‬إمكانية‭ ‬تقييم‭ ‬البنية‭ ‬التشريحية‭ ‬للجسر‭ ‬العضلي‭ ‬بدقة‭ ‬عالية‭. ‬

كما‭ ‬ساعدت‭ ‬أدوات‭ ‬التقييم‭ ‬الوظيفي‭ ‬المتقدمة،‭ ‬مثل‭ ‬قياس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الجرياني‭ ‬الجزئي‭ (‬FFR‭) ‬ومؤشر‭ ‬الموجة‭ ‬الخالية‭ ‬اللحظي‭ (‬iFR‭)‬،‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬على‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬عضلة‭ ‬القلب،‭ ‬ما‭ ‬مكّن‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الحالات‭ ‬الحميدة‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الأعراض‭ ‬أو‭ ‬المضاعفات‭ ‬القلبية‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي؟

الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي‭ ‬هو‭ ‬حالة‭ ‬خلقية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مرور‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬داخل‭ ‬نسيج‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬مساره‭ ‬الطبيعي‭ ‬فوق‭ ‬سطحها‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬دون‭ ‬أعراض‭ ‬أو‭ ‬تأثيرات‭ ‬صحية‭ ‬تُذكر،‭ ‬فإن‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬العضلة‭ ‬على‭ ‬الشريان‭ ‬أثناء‭ ‬انقباضها‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬عضلة‭ ‬القلب،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬زيادة‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭.‬

في‭ ‬الحالة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬تسير‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬الخارجي‭ ‬للقلب‭ ‬ضمن‭ ‬النسيج‭ ‬الدهني‭ ‬المحيط‭ ‬به‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي،‭ ‬فإن‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الشريان‭ ‬يغوص‭ ‬داخل‭ ‬طبقة‭ ‬من‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬مساره‭ ‬السطحي‭.‬

ويُعد‭ ‬الشريان‭ ‬الأمامي‭ ‬النازل‭ ‬الأيسر‭ (‬Left Anterior Descending Artery‭ – ‬LAD‭) ‬أكثر‭ ‬الشرايين‭ ‬عرضة‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬حيث‭ ‬يُشاهد‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬غالبًا‭ ‬في‭ ‬جزئه‭ ‬الأوسط‭. ‬وخلال‭ ‬انقباض‭ ‬القلب،‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬انضغاط‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬الشريان‭ ‬إلى‭ ‬تضيق‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬قطره،‭ ‬تختلف‭ ‬شدته‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬بحسب‭ ‬عمق‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬وطوله‭ ‬ودرجة‭ ‬الضغط‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الشريان‭.‬

كيف‭ ‬يؤثر‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬على‭ ‬تدفق‭ ‬الدم؟

في‭ ‬الحالة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬تحصل‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬الدم‭ ‬والأوكسجين‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الانبساط،‭ ‬أي‭ ‬عندما‭ ‬ترتخي‭ ‬العضلة‭ ‬بين‭ ‬النبضات،‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬مفتوحة‭ ‬بشكل‭ ‬يسمح‭ ‬بمرور‭ ‬الدم‭ ‬بسهولة‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬أجزاء‭ ‬القلب‭. ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬التدفق‭ ‬المنتظم‭ ‬ضروريًا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬عمل‭ ‬العضلة‭ ‬القلبية‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬ضخ‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬أنحاء‭ ‬الجسم‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬يتعرض‭ ‬الجزء‭ ‬المنغمس‭ ‬من‭ ‬الشريان‭ ‬للضغط‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬انقباض‭ ‬لعضلة‭ ‬القلب،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬ديناميكية‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬عبره‭. ‬وعندما‭ ‬تنقبض‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬نبضة،‭ ‬تتعرض‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الشريان‭ ‬للضغط‭ ‬والانضغاط،‭ ‬فيؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تضيق‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬الدم‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الانضغاط‭ ‬يحدث‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الانقباض،‭ ‬فإن‭ ‬الدراسات‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬تأثيره‭ ‬قد‭ ‬يمتد‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬إلى‭ ‬بداية‭ ‬مرحلة‭ ‬الانبساط،‭ ‬وهي‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التروية‭ ‬الدموية‭.‬

وفي‭ ‬معظم‭ ‬الحالات،‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الانضغاط‭ ‬محدود‭ ‬التأثير‭ ‬ولا‭ ‬يسبب‭ ‬أعراضًا‭ ‬تُذكر‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬عندما‭ ‬يصبح‭ ‬الانضغاط‭ ‬أكثر‭ ‬شدة‭ ‬أو‭ ‬عندما‭ ‬تتوافر‭ ‬عوامل‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬حاجة‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬إلى‭ ‬الأوكسجين‭. ‬فخلال‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬تسارع‭ ‬ضربات‭ ‬القلب،‭ ‬تزداد‭ ‬قوة‭ ‬انقباض‭ ‬العضلة‭ ‬وتصبح‭ ‬فترة‭ ‬الانبساط‭ ‬أقصر،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬الوقت‭ ‬المتاح‭ ‬لتدفق‭ ‬الدم‭ ‬عبر‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬التوتر‭ ‬النفسي‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬سماكة‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬وزيادة‭ ‬العبء‭ ‬على‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬التاجية‭.‬

ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تحصل‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬على‭ ‬الكمية‭ ‬الكافية‭ ‬من‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭ ‬مثل‭ ‬ألم‭ ‬الصدر‭ ‬أو‭ ‬ضيق‭ ‬التنفس‭ ‬أو‭ ‬الخفقان،‭ ‬خاصة‭ ‬أثناء‭ ‬الجهد‭ ‬البدني‭. ‬وفي‭ ‬الحالات‭ ‬الأكثر‭ ‬تعقيدًا،‭ ‬قد‭ ‬يرتبط‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬بنقص‭ ‬تروية‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬اضطرابات‭ ‬النظم‭ ‬القلبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬أهمية‭ ‬تقييم‭ ‬تأثيره‭ ‬الوظيفي‭ ‬بدقة‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالنظر‭ ‬إليه‭ ‬كاختلاف‭ ‬تشريحي‭ ‬بسيط‭ ‬فقط‭.‬

الأعراض‭ ‬والمضاعفات‭ ‬المحتملة

لا‭ ‬يسبب‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي‭ ‬أي‭ ‬أعراض‭ ‬لدى‭ ‬معظم‭ ‬المصابين‭ ‬به،‭ ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬يُكتشف‭ ‬بالصدفة‭ ‬أثناء‭ ‬إجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬قلبية‭ ‬لأسباب‭ ‬أخرى‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬قد‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬تظهر‭ ‬نتيجة‭ ‬انخفاض‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬عضلة‭ ‬القلب،‭ ‬وتشمل‭ ‬ألم‭ ‬الصدر‭ ‬أو‭ ‬الشعور‭ ‬بالضغط‭ ‬فيه،‭ ‬وضيق‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬المجهود،‭ ‬والخفقان،‭ ‬والدوار،‭ ‬وتراجع‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭. ‬

عادةً‭ ‬ما‭ ‬تزداد‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬خلال‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬تسارع‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬التعرض‭ ‬للتوتر‭ ‬النفسي،‭ ‬حيث‭ ‬ترتفع‭ ‬حاجة‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬إلى‭ ‬الأوكسجين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يتأثر‭ ‬فيه‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬عبر‭ ‬الشريان‭ ‬المنضغط‭.‬

وتصبح‭ ‬الحالة‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬السريرية‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬عميقًا‭ ‬أو‭ ‬طويلًا‭ ‬أو‭ ‬عندما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬التروية‭ ‬القلبية‭. ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬أقل‭ ‬شيوعًا،‭ ‬قد‭ ‬يرتبط‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬بمضاعفات‭ ‬مثل‭ ‬الذبحة‭ ‬الصدرية‭ ‬المتكررة،‭ ‬واضطرابات‭ ‬النظم‭ ‬القلبية،‭ ‬والإغماء،‭ ‬واحتشاء‭ ‬عضلة‭ ‬القلب،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الوفاة‭ ‬القلبية‭ ‬المفاجئة‭ ‬لدى‭ ‬فئة‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬المرضى‭. ‬لذلك،‭ ‬فإن‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭ ‬مستمرة‭ ‬أو‭ ‬شديدة،‭ ‬أو‭ ‬إثبات‭ ‬وجود‭ ‬تأثير‭ ‬وظيفي‭ ‬للجسر‭ ‬العضلي‭ ‬على‭ ‬تدفق‭ ‬الدم،‭ ‬يستدعي‭ ‬تقييمًا‭ ‬دقيقًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اختصاصي‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬لتحديد‭ ‬درجة‭ ‬الخطورة‭ ‬واختيار‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭.‬

وسائل‭ ‬التشخيص‭ ‬الحديثة

أدت‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬تصوير‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي‭ ‬وتقييم‭ ‬تأثيره‭ ‬الوظيفي‭ ‬بدقة‭ ‬أكبر‭. ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬تشخيص‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬التقليدي،‭ ‬أصبحت‭ ‬هناك‭ ‬اليوم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬التشريحية‭ ‬والوظيفية‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬موقع‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬وخصائصه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬مدى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭. ‬ويُسهم‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬في‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الحالات‭ ‬الحميدة‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الأعراض‭ ‬أو‭ ‬المضاعفات‭ ‬القلبية‭.‬

تخطيط‭ ‬القلب‭ ‬الكهربائي‭ (‬ECG‭)‬

قد‭ ‬يكون‭ ‬تخطيط‭ ‬القلب‭ ‬الكهربائي‭ ‬طبيعيًا‭ ‬لدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بالجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الأعراض‭. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يُظهر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬تغيرات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬التروية‭ ‬القلبية،‭ ‬سواء‭ ‬أثناء‭ ‬نوبات‭ ‬ألم‭ ‬الصدر‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬اختبارات‭ ‬الجهد‭.‬

اختبار‭ ‬الجهد‭ ‬القلبي

يُستخدم‭ ‬اختبار‭ ‬الجهد‭ ‬لتقييم‭ ‬استجابة‭ ‬القلب‭ ‬أثناء‭ ‬النشاط‭ ‬البدني،‭ ‬وقد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أعراض‭ ‬أو‭ ‬تغيرات‭ ‬كهربائية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬نقص‭ ‬التروية‭ ‬المرتبط‭ ‬بالجسر‭ ‬العضلي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬تظهر‭ ‬أعراضهم‭ ‬أثناء‭ ‬المجهود‭.‬

تخطيط‭ ‬صدى‭ ‬القلب ‭(‬Echocardiography‭)‬

يُعد‭ ‬من‭ ‬الفحوص‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬أمراض‭ ‬القلب،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬دراسة‭ ‬بنية‭ ‬القلب‭ ‬ووظيفته‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أمراض‭ ‬أو‭ ‬اضطرابات‭ ‬مرافقة‭. ‬كما‭ ‬قد‭ ‬يُظهر‭ ‬بعض‭ ‬العلامات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تأثير‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬القلب‭.‬

التصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬للشرايين‭ ‬

التاجية ‭ (‬CCTA‭)‬

يُعتبر‭ ‬التصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬للشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬وسائل‭ ‬التشخيص‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي،‭ ‬إذ‭ ‬يوفر‭ ‬صورًا‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬تسمح‭ ‬بتحديد‭ ‬موقع‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬وقياس‭ ‬طوله‭ ‬وعمقه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬درجة‭ ‬انغماس‭ ‬الشريان‭ ‬داخل‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تغيرات‭ ‬أو‭ ‬لويحات‭ ‬تصلبية‭ ‬في‭ ‬الأجزاء‭ ‬المجاورة‭ ‬للشريان‭.‬

تصوير‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬بالقسطرة

لا‭ ‬يزال‭ ‬تصوير‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬بالقسطرة‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬المهمة‭ ‬لتشخيص‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬ملاحظة‭ ‬الانضغاط‭ ‬الديناميكي‭ ‬للشريان‭ ‬أثناء‭ ‬انقباض‭ ‬القلب،‭ ‬إذ‭ ‬يبدو‭ ‬الشريان‭ ‬وكأنه‭ ‬يضيق‭ ‬خلال‭ ‬الانقباض‭ ‬ثم‭ ‬يعود‭ ‬للاتساع‭ ‬خلال‭ ‬الانبساط‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬نبضة‭ ‬قلب‭.‬

التصوير‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬ داخل‭ ‬الوعاء‭ (‬IVUS‭)‬

يوفر‭ ‬هذا‭ ‬الفحص‭ ‬معلومات‭ ‬تفصيلية‭ ‬حول‭ ‬بنية‭ ‬جدار‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬والعلاقة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الأنسجة‭ ‬العضلية‭ ‬المحيطة‭ ‬به،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬شدة‭ ‬الانضغاط‭ ‬ومدى‭ ‬تأثير‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬على‭ ‬الوعاء‭ ‬الدموي‭.‬

التصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬البصري ‭ (‬OCT‭)‬

يتميز‭ ‬هذا‭ ‬الفحص‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬صور‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬للبنية‭ ‬الداخلية‭ ‬للشريان‭ ‬التاجي،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بدراسة‭ ‬التغيرات‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬جدار‭ ‬الوعاء‭ ‬الدموي‭ ‬وتقييم‭ ‬أي‭ ‬تغيرات‭ ‬مرضية‭ ‬قد‭ ‬ترافق‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬أو‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭.‬

الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬لدى‭ ‬الرياضيين

حظي‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬باهتمام‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬القلب‭ ‬الرياضي،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬التأثيرات‭ ‬الديناميكية‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحًا‭ ‬أثناء‭ ‬الجهد‭ ‬الشديد‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬وزيادة‭ ‬قوة‭ ‬الانقباض‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الرياضيين‭ ‬المصابين‭ ‬بالجسر‭ ‬العضلي‭ ‬لا‭ ‬يواجهون‭ ‬مشكلات‭ ‬خطيرة،‭ ‬فإن‭ ‬تقييم‭ ‬الأعراض‭ ‬ونتائج‭ ‬الفحوص‭ ‬الوظيفية‭ ‬يبقى‭ ‬ضروريًا‭ ‬لتحديد‭ ‬مستوى‭ ‬الخطورة‭ ‬ووضع‭ ‬التوصيات‭ ‬المناسبة‭ ‬للنشاط‭ ‬الرياضي‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الرياضيين‭ ‬المصابين‭ ‬بالجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي‭ ‬يمارسون‭ ‬نشاطهم‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشكلات‭ ‬تُذكر،‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬قد‭ ‬تترافق‭ ‬مع‭ ‬أعراض‭ ‬مثل‭ ‬ألم‭ ‬الصدر‭ ‬أثناء‭ ‬الجهد،‭ ‬أو‭ ‬ضيق‭ ‬التنفس،‭ ‬أو‭ ‬الخفقان،‭ ‬أو‭ ‬الدوار،‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬جسر‭ ‬عضلي‭ ‬طويل‭ ‬أو‭ ‬عميق‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬ترافقه‭ ‬مع‭ ‬اضطرابات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭. ‬

لذلك،‭ ‬يُوصى‭ ‬بإجراء‭ ‬تقييم‭ ‬قلبي‭ ‬شامل‭ ‬للرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬تظهر‭ ‬لديهم‭ ‬أعراض‭ ‬غير‭ ‬مفسرة‭ ‬أثناء‭ ‬التمارين‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬يُكتشف‭ ‬لديهم‭ ‬جسر‭ ‬عضلي‭ ‬مصحوب‭ ‬بعلامات‭ ‬نقص‭ ‬تروية‭. ‬وقد‭ ‬يشمل‭ ‬التقييم‭ ‬اختبارات‭ ‬الجهد،‭ ‬والتصوير‭ ‬المتقدم‭ ‬للشرايين‭ ‬التاجية،‭ ‬والفحوص‭ ‬الوظيفية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬على‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭. ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬يمكن‭ ‬للطبيب‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬أمان‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬دوائي‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬شدة‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭.‬

العلاج‭ ‬الدوائي

يُعد‭ ‬العلاج‭ ‬الدوائي‭ ‬الخيار‭ ‬العلاجي‭ ‬الأول‭ ‬لمعظم‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬تأثير‭ ‬انضغاط‭ ‬الشريان‭ ‬وتحسين‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭. ‬وتُعتبر‭ ‬حاصرات‭ ‬بيتا‭ ‬العلاج‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعًا،‭ ‬إذ‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬وتقليل‭ ‬قوة‭ ‬انقباض‭ ‬العضلة‭ ‬القلبية،‭ ‬مما‭ ‬يخفف‭ ‬الضغط‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الشريان‭ ‬ويطيل‭ ‬فترة‭ ‬الانبساط‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬خلالها‭ ‬تروية‭ ‬القلب‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬حاصرات‭ ‬قنوات‭ ‬الكالسيوم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬تشنج‭ ‬في‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬عدم‭ ‬تحمل‭ ‬حاصرات‭ ‬بيتا‭. ‬أما‭ ‬النترات،‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬أنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الذبحة‭ ‬الصدرية،‭ ‬فإن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي‭ ‬يتطلب‭ ‬الحذر،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الانضغاط‭ ‬الديناميكي‭ ‬للشريان‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭.‬

العلاج‭ ‬الجراحي

يُنظر‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬الجراحي‭ ‬كخيار‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬فيها‭ ‬الأعراض‭ ‬أو‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬نقص‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬التروية‭ ‬القلبية‭ ‬رغم‭ ‬العلاج‭ ‬الدوائي‭ ‬الأمثل‭. ‬ويُعد‭ ‬إجراء‭ ‬تحرير‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬العضلية‭ ‬الضاغطة‭ (‬Surgical Myotomy‭) ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬العمليات‭ ‬استخدامًا،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬تأثير‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬واستعادة‭ ‬التدفق‭ ‬الطبيعي‭ ‬للدم‭ ‬عبر‭ ‬الشريان‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬الأكثر‭ ‬تعقيدًا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬طويلًا‭ ‬أو‭ ‬عميقًا‭ ‬أو‭ ‬مترافقًا‭ ‬مع‭ ‬أمراض‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية،‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬جراحة‭ ‬المجازة‭ ‬التاجية‭ (‬CABG‭) ‬لتوفير‭ ‬مسار‭ ‬بديل‭ ‬لتدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭. ‬ويُحدد‭ ‬الخيار‭ ‬الجراحي‭ ‬المناسب‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬شامل‭ ‬للحالة‭ ‬والأعراض‭ ‬والنتائج‭ ‬التشخيصية‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭.‬

العلاج‭ ‬التداخلي‭ ‬بالقسطرة

قد‭ ‬يُلجأ‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬التداخلي‭ ‬بالقسطرة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬تستمر‭ ‬لديهم‭ ‬الأعراض‭ ‬أو‭ ‬يثبت‭ ‬وجود‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬التروية‭ ‬رغم‭ ‬العلاج‭ ‬الدوائي‭ ‬الأمثل‭. ‬ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬زرع‭ ‬دعامة‭ ‬داخل‭ ‬الجزء‭ ‬المتأثر‭ ‬من‭ ‬الشريان‭ ‬بهدف‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانضغاط‭ ‬وتحسين‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬استخدام‭ ‬الدعامات‭ ‬في‭ ‬الجسر‭ ‬العضلي‭ ‬التاجي‭ ‬لا‭ ‬يُعد‭ ‬خيارًا‭ ‬روتينيًا،‭ ‬نظرًا‭ ‬للتحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالضغط‭ ‬المتكرر‭ ‬الذي‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬الدعامة‭ ‬نتيجة‭ ‬انقباض‭ ‬عضلة‭ ‬القلب،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬إعادة‭ ‬التضيق‭ ‬أو‭ ‬تشكل‭ ‬الخثرات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تلف‭ ‬الدعامة‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭. ‬لذلك،‭ ‬يُقتصر‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬مختارة‭ ‬بعناية‭ ‬وبعد‭ ‬تقييم‭ ‬شامل‭ ‬للفوائد‭ ‬والمخاطر‭ ‬المتوقعة‭.‬